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Beatriz Briones se mete al Top 8 mundial en Canotaje Sprint

Los atletas mexicanos continúan teniendo grandes resultados y siguen preparándose de la mejor manera para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

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Los atletas mexicanos continúan teniendo grandes resultados y siguen preparándose de la mejor manera para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (CONADE)
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Beatriz Briones logró finalizar en la sexta posición de la prueba K1 500 metros dentro del Campeonato Mundial de Canotaje en Poznan, Polonia con un tiempo de 1:50:56, colocándose entre las mejores del mundo.

Esta es la primera ocasión que la atleta mexicana se coloca entre las primeras seis deportistas del planeta en su especialidad, superando el octavo sitio que obtuvo en Milán 2025.

Desarrollo de la competencia

La mexicana continúa con gran nivel hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (REUTERS/Yara Nardi)
La mexicana continúa con gran nivel hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (REUTERS/Yara Nardi)

Beatriz Briones mantuvo un gran ritmo durante toda la competencia, disputando los primeros lugares frente a las representantes europeas, habituales protagonistas en esta disciplina.

La alemana Pauline Jasch obtuvo la medalla de oro con un tiempo de 1:47:55, seguida por Aimee Fisher de Nueva Zelanda, quien se llevó la plata con 1:48:02, mientras que el bronce fue compartido por la australiana Natalia Drobot y la polaca Ana Pulawska, ambas con tiempo de 1:48:58.

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La mexicana continúa con el nivel que mostró en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, donde consiguió cinco medallas de oro.

Briones buscará mantener estos resultados positivos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México destaca en remo

delegacion mexicana atletas juegos olimpicos paris 2024 Mexico 31 julio
México consiguió tres medallas de oro en el Campeonato Mundial del Remo. (AP Photo/Lindsey Wasson)

Las buenas noticias para México en deportes acuáticos continúan, ahora con resultados históricos en el Campeonato Mundial de Remo.

Este jueves, el país sumó tres campeones mundiales, una cifra inédita considerando que, antes de esta edición, el país solo había conseguido una medalla de oro en toda su historia en este tipo de competencias.

La dupla formada por Melissa Márquez y Aylin Ibarra marcó un hito al conquistar la medalla de oro en la final de LW2x (doble par ligero femenino), registrando un tiempo de 7:10.02 minutos.

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Por otra parte, la olímpica Kenia Lechuga se impuso en la final de LW1x (par ligero individual femenino) con un tiempo de 7:29.16 minutos, liderando la prueba de principio a fin.

Para la remera originaria de Nuevo León, este logro representa su primera medalla de oro mundialista, tras haberse quedado con la plata en 2023 y el bronce en 2025.

En la rama varonil, Alexis López, originario de Baja California, consiguió su primera presea mundial al ganar el bronce en la final de LM1x (par ligero individual masculino), con un registro de 6:52.06 minutos. E

Dicho resultado refuerza el momento histórico que vive el remo mexicano, que por primera vez coloca a tres atletas en el podio de un Campeonato Mundial, elevando la expectativa rumbo a futuros compromisos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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