Señor enfrenta a jóvenes que golpearon su auto con un balón y uno de ellos lo amenazó por no devolvérselo

El hombre les quitó la pelota después de que los menores presuntamente golpearan su vehículo; uno de los jóvenes lo amenazó con pegarle y la discusión casi termina a golpes.

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Un conflicto aparentemente cotidiano entre vecinos terminó convirtiéndose en una acalorada discusión que rápidamente llegó a las redes sociales. Un hombre fue captado en video después de retirar el balón con el que varios menores jugaban futbol en la calle, mientras él se encontraba lavando su automóvil en la vía pública, en un hecho que presuntamente ocurrió en la Ciudad de México.

La decisión del vecino provocó molestia entre los familiares de los menores, quienes comenzaron a reclamarle por haber tomado la pelota. Lo que pudo haber quedado en una discusión por el espacio utilizado para jugar terminó subiendo de tono cuando uno de los jóvenes involucrados comenzó a confrontar directamente al hombre.

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De acuerdo con las imágenes que circulan en internet, la tensión aumentó rápidamente y ambos intercambiaron amenazas e insultos frente a otras personas que se encontraban en el lugar.

“Oh me das el balón o va valer verga”

(Captura de pantalla)

En medio del enfrentamiento, uno de los jóvenes exigió al hombre que devolviera la pelota. La conversación pasó de los reclamos a las amenazas cuando el joven le lanzó una advertencia directa.

“Oh me das el balón o va valer verga”, dice uno de los jóvenes.

Lejos de retroceder ante la amenaza, el hombre respondió de manera desafiante: “Pues que valga verga, como ves”.

(Captura de pantalla)

El intercambio continuó y el joven volvió a advertirle que podría golpearlo: “Te un vergazo te voy a tirar”.

La respuesta del vecino no tardó en llegar. Visiblemente molesto, el hombre contestó: “Pues ´órale hijo de tu puta madre. Te pongo en tu pinche madre. El que fue de chismoso, fuiste tú, y no te doy nada”.

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La situación estuvo cerca de pasar de los insultos a la agresión física, pero finalmente no ocurrió.

Familiar evita que el pleito llegue a los golpes

(Captura de pantalla)

En el momento de mayor tensión, un familiar del hombre intervino para tranquilizarlo y evitar que la confrontación continuara. Gracias a esa intervención, tanto el vecino como el joven terminaron sin llegar a los golpes.

El video posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde la discusión tomó un rumbo distinto: los usuarios comenzaron a debatir quién tenía la razón en el conflicto.

Una parte importante de los comentarios se inclinó a favor del hombre, principalmente bajo el argumento de que la calle no necesariamente debe utilizarse como cancha de futbol, especialmente cuando los balonazos pueden terminar ocasionando daños a vehículos estacionados.

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Redes sociales dividen opiniones

(Captura de pantalla)

Entre las reacciones que aparecieron en redes sociales destacaron comentarios como: “Aquí lo que somos el Team Señor”.

Otro usuario escribió: “La calle no es un deportivo para jugar con un balón, porque cuando se les cobra o reclama oir algún daño a los autos se hacen los occisos”.

También hubo quienes, aunque consideraron válido el reclamo del hombre, cuestionaron la manera en que actuó: “El sr tiene razón pero no puede quitarles su balón y se pone al pedo xq sabe que x ser persona mayor las lleva de ganar”.

(Captura de pantalla)

De esta manera, el caso abrió un debate que va más allá de la discusión entre los involucrados: ¿los niños tienen derecho a jugar futbol en la calle o los vecinos pueden exigir que no lo hagan para evitar molestias o posibles daños a los automóviles?

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Por ahora, lo único que quedó registrado fue una fuerte confrontación que afortunadamente no terminó en una pelea física. Sin embargo, las imágenes continúan generando opiniones encontradas entre los internautas.

¿Tú de qué lado estás: del señor o de los jóvenes que jugaban futbol?