Colombia

Ladrones intentaron robarse una cadena de oro en Bogotá y los recibieron a tiros: uno de los presuntos delincuentes murió

El hecho ocurrió a plena luz del día en la localidad de Kennedy. La Policía confirmó que la víctima utilizó un arma de fuego y que uno de los hombres que habría participado en el intento de hurto murió en el lugar

Un intento de hurto de una cadena termina con un muerto tras un tiroteo en Kennedy - crédito @PasaenBogota/X

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Un intento de hurto terminó en un hecho violento durante la mañana del jueves 27 de agosto en el sur de Bogotá, luego de que un ciudadano reaccionara con un arma de fuego ante el presunto robo de una cadena de oro.

Uno de los hombres que habría participado en el hecho recibió varios impactos de bala y murió en plena vía pública.

El caso se registró aproximadamente a las 10:25 de la mañana en el sector de Nueva Marsella, localidad de Kennedy. De acuerdo con la información preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían abordado a un ciudadano con la intención de despojarlo de una cadena.

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La situación terminó en un intercambio de disparos y uno de los presuntos responsables quedó tendido en la vía. Además, se conoció, gracias a algunas versiones difundidas en redes sociales, que el fallecido tendría alrededor de 36 años, pero las autoridades todavía trabajan en la plena identificación del hombre.

Un tiroteo tras el robo de una joya dejó a un presunto asaltante muerto en Nueva Marsella, mientras los agentes revisan cámaras, testimonios y evidencias para aclarar la actuación del ciudadano armado - crédito Pasa en Bogotá /Telegram

La víctima reaccionó durante el presunto hurto

Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, el ciudadano que habría sido víctima del robo reaccionó ante la situación y utilizó un arma de fuego.

Las primeras informaciones indican que los sujetos que se movilizaban en motocicleta habrían utilizado la intimidación para apoderarse de la cadena de oro. Posteriormente, cuando intentaban abandonar el lugar, la presunta víctima habría accionado su arma contra uno de ellos.

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El hombre recibió varios disparos y falleció en el sitio antes de que pudiera ser trasladado a un centro asistencial. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente todos los detalles de la confrontación ni la cantidad exacta de disparos efectuados durante el episodio.

Después del tiroteo, unidades de la Policía llegaron al lugar para acordonar la zona y adelantar las primeras diligencias judiciales.

Durante la inspección fueron encontrados elementos que podrían ser determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos. Entre ellos se encuentra un arma de fuego, que fue incautada por las autoridades. Además, los uniformados lograron recuperar la cadena que presuntamente había sido hurtada al ciudadano.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Un intento de hurto de una cadena de oro terminó con un presunto ladrón muerto en Nueva Marsella, localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos elementos quedaron a disposición de los investigadores, quienes deberán determinar cómo fueron utilizados durante el enfrentamiento y establecer qué ocurrió exactamente antes, durante y después de los disparos.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) quedó encargada de avanzar en la investigación del caso. Los agentes deberán recopilar testimonios de personas que se encontraban en el sector, revisar las cámaras de seguridad disponibles y analizar las evidencias encontradas en la escena.

Uno de los principales objetivos será establecer la secuencia exacta del supuesto intento de hurto y la posterior reacción armada. También se busca determinar cuál era la participación de las dos personas que presuntamente se movilizaban en la motocicleta y establecer qué ocurrió con el segundo individuo que habría intervenido en el hecho.

La investigación deberá establecer igualmente si la persona que disparó actuó para protegerse frente a una agresión inmediata y si su conducta puede ser considerada jurídicamente como legítima defensa.

La muerte del presunto ladrón abrió un interrogante jurídico que tendrá que ser resuelto durante el proceso investigativo: si los disparos fueron efectuados como respuesta a un peligro inminente o si existieron circunstancias diferentes que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

La Policía recuperó la cadena tras el tiroteo en Kennedy - crédito @PasaenBogota/X

Por el momento, no se puede afirmar que el ciudadano haya actuado bajo legítima defensa, pues esa valoración depende de las circunstancias concretas del caso y de las pruebas recopiladas por las autoridades.

Los investigadores deberán establecer, entre otros aspectos, si existió una agresión inicial, si el ciudadano se encontraba en peligro y si la reacción con el arma fue proporcional a la situación que estaba enfrentando.

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