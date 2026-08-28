Clienta exhibe en redes al restaurante de Luisito Comunica al encontrar una cucaracha en su plato de ramen

La acusación surgió en redes sociales, pero hasta el momento no se ha confirmado públicamente cuál sucursal aparece en las imágenes ni existe una sanción sanitaria relacionada con el caso.

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Una salida para disfrutar de ramen japonés terminó convirtiéndose en una denuncia que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Una clienta aseguró haber encontrado una presunta cucaracha dentro de un establecimiento de Deigo Ramen, cadena de restaurantes de Ciudad de México en la que participa como socio inversionista el creador de contenido Luisito Comunica.

La consumidora decidió hacer público su señalamiento mediante fotografías y un video, material en el que se aprecia un pequeño insecto sobre una servilleta colocada en una de las mesas del establecimiento.

La publicación provocó numerosas reacciones entre usuarios de plataformas digitales, particularmente por tratarse de una marca relacionada con uno de los influencers mexicanos más conocidos.

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Sin embargo, hay un punto importante: hasta el momento no existe una confirmación independiente de que se trate efectivamente de una cucaracha ni de que el establecimiento tenga una infestación.

Clienta asegura que avisó al personal

La mujer aseguró que reportó el supuesto hallazgo al establecimiento, pero denunció que su inconformidad no habría recibido respuesta.

Según el relato difundido por la consumidora, el supuesto hallazgo ocurrió mientras se encontraba dentro de uno de los restaurantes de la cadena.

La mujer afirmó que habría encontrado cucarachas durante su visita y que posteriormente comunicó lo sucedido a trabajadores del lugar. De acuerdo con su versión, la respuesta que recibió no habría sido satisfactoria, motivo por el que decidió recurrir a las redes sociales para exhibir el caso.

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No obstante, este señalamiento corresponde únicamente al testimonio de la clienta y no ha podido ser corroborado de manera independiente.

Tampoco se ha establecido públicamente cuál de las sucursales aparece en el material compartido.

Las imágenes permiten observar un insecto sobre una servilleta, pero por sí mismas no permiten determinar si existe una plaga en el establecimiento, cuáles eran las condiciones sanitarias del lugar o cómo llegó el ejemplar hasta la mesa.

¿Hay una sanción contra Deigo Ramen?

Una consumidora difundió material audiovisual para denunciar la presunta presencia de insectos en un establecimiento de Deigo Ramen en CDMX.

Hasta el cierre de esta información, no se localizó públicamente un reporte de una autoridad sanitaria que confirme una inspección o sanción relacionada específicamente con esta denuncia.

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Por ello, el señalamiento debe entenderse como una acusación realizada por una consumidora y no como una resolución oficial sobre las condiciones sanitarias del restaurante.

La diferencia es importante, particularmente porque la aparición de un solo insecto en una grabación no permite establecer por sí misma la existencia de una infestación.

Mientras el caso genera comentarios en redes sociales, tampoco se ha identificado públicamente una postura oficial de la empresa relacionada específicamente con las imágenes difundidas por la clienta.

Deigo Ramen tiene cuatro sucursales en CDMX

Un video y fotografías compartidos en redes muestran un pequeño insecto sobre una servilleta dentro de uno de los restaurantes de la cadena.

De acuerdo con la información difundida por la propia marca, Deigo Ramen cuenta con cuatro establecimientos en Ciudad de México: Insurgentes, Roma, Condesa y Zona Rosa.

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La empresa presenta su concepto como una barra dedicada al ramen japonés, con la intención de trasladar al público mexicano una experiencia inspirada en las tradicionales casas especializadas de este platillo.

Su menú incluye distintas variedades de ramen, además de alternativas para consumidores que llevan una alimentación vegana. La cadena también anuncia que sus establecimientos tienen servicio durante las 24 horas.

¿Qué tiene que ver Luisito Comunica?

La denuncia adquirió mayor repercusión debido a la participación de Luis Arturo Villar Sudek, conocido públicamente como Luisito Comunica, dentro del proyecto.

El creador de contenido se incorporó al negocio como socio inversionista, en asociación con el empresario restaurantero Yoshitake Yanagi, para desarrollar el concepto de Deigo Ramen.

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Por ello, cada controversia relacionada con la cadena suele generar especial atención entre los seguidores del influencer y usuarios de redes sociales.

En este caso, las imágenes provocaron comentarios divididos entre quienes pidieron explicaciones al restaurante y quienes señalaron que una fotografía o video de un insecto no basta para afirmar que existe una infestación.

Por ahora, el caso permanece en el terreno de la denuncia en redes sociales. No existe una determinación sanitaria pública que confirme una plaga o una sanción contra Deigo Ramen por estos hechos, mientras la identidad de la sucursal mostrada en el material tampoco ha sido establecida públicamente.

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