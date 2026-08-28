Helm Of Terror, la banda de melódico moderno que apuesta por devolver la mística al metal mexicano

Con runas como identidad visual y un universo que cruza música, cómic y podcast, Helm Of Terror apuesta por devolver la mística al metal mexicano desde una estética de terror y crimen. (Facebook Helm Of Terror)

Guardar

Helm Of Terror construye un universo de metal melódico moderno que se ramifica en música, cómic y podcast para explorar la psique humana, los asesinos seriales y las leyendas urbanas. La banda, formada por músicos con trayectoria en agrupaciones como Ágora y Tanus, opera bajo el sello Empire Records y plantea cada sencillo como un capítulo dentro de un relato más amplio, no como una canción aislada.

El proyecto nació de ideas que no encajaban en los proyectos previos de sus integrantes. “Empezamos a darnos cuenta de que había mucho que decir en este nuevo vehículo que es la banda”, señala Sergio Aguilar en entrevista con Infobae México. Lo que arrancó como una exploración instrumental para guitarra creció hasta convertirse en una banda completa con voz, baterista, letrista y un ilustrador.

PUBLICIDAD

El método de trabajo en Helm Of Terror no sigue una fórmula fija. Aguilar describe un proceso donde las ideas se presentan en el grupo y toman forma entre todos. “Es un poco más democrático: partimos de presentar ideas y que ahí mismo vayan tomando forma con todos los instrumentos participando”, explica. “Es más artesanal, si quieres verlo así: todo el mundo tiene que estar de acuerdo.”

La agrupación combina metal melódico, ilustración y true crime ficcionalizado en tres vertientes simultáneas. (Facebook Helm of Terror)

Diego, el vocalista, llegó con canciones propias. Daniel aportó ideas. El baterista Ernesto escribió la letra del primer sencillo. Para la sección lírica, la banda sumó a Malca Azolla Bosch como story teller oficial del proyecto. “Todo el mundo está en una frecuencia muy prolífica”, dice el guitarrista y uno de los fundadores. “Solo es cosa de acomodar y todo se ha dado de forma muy orgánica.”

PUBLICIDAD

Las runas y el maquillaje devuelven la mística al metal

La imagen de la banda no es decorativa. Cada integrante adopta símbolos rúnicos como parte de su identidad visual, en una apuesta que Aguilar vincula directamente a referentes como Kiss, Alice Cooper y Led Zeppelin. “Queremos devolverle un poco de mística a algo que se perdió en el rock, en el hard rock y en el metal”, afirma. “Esa parte mística tenía una conexión con el artista, pero interpretada por la imaginación de cada quien.”

La elección temática también responde a esa lógica. “La imagen y la lírica tienen que venir con un tinte oscuro porque la música es muy pesada”, dice Aguilar. “No podríamos hablar de temas muy armoniosos. Decidimos ir al contexto: que esto hable de la psique humana, de lo que lleva a alguien a ciertos extremos.”

PUBLICIDAD

Respaldada por Empire Records, la banda mexicana lanza Anatomy of Fear con una propuesta que combina metal melódico, ilustración y true crime ficcionalizado en tres vertientes simultáneas. (Facebook Helm of Terror)

Cada sencillo genera su propio cómic y su propio episodio de podcast

El universo transmedia de Helm Of Terror opera con tres vertientes simultáneas: la canción, el cómic y el podcast. “Lamentablemente ya no es suficiente la música”, reconoce el músico. “Quisimos hacer como un verso de nuestra propia banda.”

El sencillo “S.O.S (Son Of Sam)” ilustra el mecanismo. La canción aborda al asesino que en los años 70 afirmaba recibir órdenes de un perro poseído por un demonio. El cómic narra una versión alterna de esa historia. El podcast la cuenta en primera persona. “No es la misma narrativa: una va en primera persona, otra en tercera, pero al final todo converge”, explica Sergio.

PUBLICIDAD

El proyecto también funciona como plataforma para otros creadores. El ilustrador Gabriel Santos desarrolla los cómics. El actor Federico Rebollo participa en las voces del podcast. “Hay mucha gente con mucho valor artístico y talento aquí en México”, dice Aguilar. “Estamos dando lugar a todo ese talento.”

El LP completo llega a finales de octubre

Músicos con trayectoria en Ágora y Tanus construyen un proyecto donde cada sencillo se acompaña de un cómic y un episodio de podcast para explorar asesinos seriales, trastornos mentales y leyendas urbanas. (Facebook Helm of Terror)

Tras su primera presentación en el Foro La Paz de la Ciudad de México —donde el público recibió runas para participar en la experiencia— la banda trabaja en el booking para una gira por la República. El plan a corto plazo es sostener el ritmo de un sencillo cada mes y medio. “Han tenido muy buena respuesta”, señala.

PUBLICIDAD

El álbum completo, Anatomy of Fear, está programado para finales de octubre. “El mismo proyecto nos ha ido sorprendiendo a nosotros mismos”, dice Sergio. “Empezamos con un par de canciones y luego resulta que nuestro cantante canta rock duro igual que limpio. Empezaron a pasar cosas solas.”