México

Helm Of Terror, la banda de melódico moderno que apuesta por devolver la mística al metal mexicano

Músicos con trayectoria en Ágora y Tanus construyen un proyecto que combina metal, ilustración y true crime ficcionalizado en tres vertientes simultáneas

Helm Of Terror
Con runas como identidad visual y un universo que cruza música, cómic y podcast, Helm Of Terror apuesta por devolver la mística al metal mexicano desde una estética de terror y crimen. (Facebook Helm Of Terror)
Guardar

Helm Of Terror construye un universo de metal melódico moderno que se ramifica en música, cómic y podcast para explorar la psique humana, los asesinos seriales y las leyendas urbanas. La banda, formada por músicos con trayectoria en agrupaciones como Ágora y Tanus, opera bajo el sello Empire Records y plantea cada sencillo como un capítulo dentro de un relato más amplio, no como una canción aislada.

El proyecto nació de ideas que no encajaban en los proyectos previos de sus integrantes. “Empezamos a darnos cuenta de que había mucho que decir en este nuevo vehículo que es la banda”, señala Sergio Aguilar en entrevista con Infobae México. Lo que arrancó como una exploración instrumental para guitarra creció hasta convertirse en una banda completa con voz, baterista, letrista y un ilustrador.

PUBLICIDAD

El método de trabajo en Helm Of Terror no sigue una fórmula fija. Aguilar describe un proceso donde las ideas se presentan en el grupo y toman forma entre todos. “Es un poco más democrático: partimos de presentar ideas y que ahí mismo vayan tomando forma con todos los instrumentos participando”, explica. “Es más artesanal, si quieres verlo así: todo el mundo tiene que estar de acuerdo.”

Helm of Terror
La agrupación combina metal melódico, ilustración y true crime ficcionalizado en tres vertientes simultáneas. (Facebook Helm of Terror)

Diego, el vocalista, llegó con canciones propias. Daniel aportó ideas. El baterista Ernesto escribió la letra del primer sencillo. Para la sección lírica, la banda sumó a Malca Azolla Bosch como story teller oficial del proyecto. “Todo el mundo está en una frecuencia muy prolífica”, dice el guitarrista y uno de los fundadores. “Solo es cosa de acomodar y todo se ha dado de forma muy orgánica.”

PUBLICIDAD

Las runas y el maquillaje devuelven la mística al metal

La imagen de la banda no es decorativa. Cada integrante adopta símbolos rúnicos como parte de su identidad visual, en una apuesta que Aguilar vincula directamente a referentes como Kiss, Alice Cooper y Led Zeppelin. “Queremos devolverle un poco de mística a algo que se perdió en el rock, en el hard rock y en el metal”, afirma. “Esa parte mística tenía una conexión con el artista, pero interpretada por la imaginación de cada quien.”

La elección temática también responde a esa lógica. “La imagen y la lírica tienen que venir con un tinte oscuro porque la música es muy pesada”, dice Aguilar. “No podríamos hablar de temas muy armoniosos. Decidimos ir al contexto: que esto hable de la psique humana, de lo que lleva a alguien a ciertos extremos.”

Helm of Terror
Respaldada por Empire Records, la banda mexicana lanza Anatomy of Fear con una propuesta que combina metal melódico, ilustración y true crime ficcionalizado en tres vertientes simultáneas. (Facebook Helm of Terror)

Cada sencillo genera su propio cómic y su propio episodio de podcast

El universo transmedia de Helm Of Terror opera con tres vertientes simultáneas: la canción, el cómic y el podcast. “Lamentablemente ya no es suficiente la música”, reconoce el músico. “Quisimos hacer como un verso de nuestra propia banda.”

El sencillo “S.O.S (Son Of Sam)” ilustra el mecanismo. La canción aborda al asesino que en los años 70 afirmaba recibir órdenes de un perro poseído por un demonio. El cómic narra una versión alterna de esa historia. El podcast la cuenta en primera persona. “No es la misma narrativa: una va en primera persona, otra en tercera, pero al final todo converge”, explica Sergio.

El proyecto también funciona como plataforma para otros creadores. El ilustrador Gabriel Santos desarrolla los cómics. El actor Federico Rebollo participa en las voces del podcast. “Hay mucha gente con mucho valor artístico y talento aquí en México”, dice Aguilar. “Estamos dando lugar a todo ese talento.”

El LP completo llega a finales de octubre

Helm of Terror
Músicos con trayectoria en Ágora y Tanus construyen un proyecto donde cada sencillo se acompaña de un cómic y un episodio de podcast para explorar asesinos seriales, trastornos mentales y leyendas urbanas. (Facebook Helm of Terror)

Tras su primera presentación en el Foro La Paz de la Ciudad de México —donde el público recibió runas para participar en la experiencia— la banda trabaja en el booking para una gira por la República. El plan a corto plazo es sostener el ritmo de un sencillo cada mes y medio. “Han tenido muy buena respuesta”, señala.

El álbum completo, Anatomy of Fear, está programado para finales de octubre. “El mismo proyecto nos ha ido sorprendiendo a nosotros mismos”, dice Sergio. “Empezamos con un par de canciones y luego resulta que nuestro cantante canta rock duro igual que limpio. Empezaron a pasar cosas solas.”

Temas Relacionados

AgoraTanusHelm Of Terrormetalmexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PAN y MC impulsan Fiscalía autónoma en Chihuahua: Morena acusa intento de blindar a Maru Campos

La iniciativa plantea que el próximo fiscal de Chihuahua permanezca ocho años en el cargo, hasta 2034

PAN y MC impulsan Fiscalía autónoma en Chihuahua: Morena acusa intento de blindar a Maru Campos

Natanael Cano desafía la presión del gobierno y advierte que cantará corridos tumbados “hasta que lo maten”

El cantautor sonorense presentó en la CDMX su decimotercer disco de estudio, integrado por 15 canciones sobre el amor, el crimen organizado y uno que otro cover

Natanael Cano desafía la presión del gobierno y advierte que cantará corridos tumbados “hasta que lo maten”

Cómo una política de seguridad de AMLO alimentó la mayor red de huachicol fiscal en México, según experto

El investigador Francisco Barnés de Castro, exrector de la UNAM, documentó que el huachicol fiscal se disparó en 2019 cuando el gobierno de López Obrador cerró los ductos de Pemex, alcanzando su pico en 2021

Cómo una política de seguridad de AMLO alimentó la mayor red de huachicol fiscal en México, según experto

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 28 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 28 de agosto

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 28 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 28 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa de Farías Laguna brinca la apelación y alista amparo contra vinculación a proceso por huachicol fiscal

Defensa de Farías Laguna brinca la apelación y alista amparo contra vinculación a proceso por huachicol fiscal

Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU en la red de Los Chapitos, no será destituido: su licencia vence en noviembre

Detienen a hombre que intentó ingresar marihuana en las plantillas de sus tenis al Reclusorio Oriente de la CDMX

Jefe de la DEA advierte a cárteles que colaboración con México seguirá incrementando

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

ENTRETENIMIENTO

Final Miss Universe México 2026: hora, dónde ver en vivo, candidatas y todo lo que debes saber

Final Miss Universe México 2026: hora, dónde ver en vivo, candidatas y todo lo que debes saber

Natanael Cano desafía la presión del gobierno y advierte que cantará corridos tumbados “hasta que lo maten”

Niurka habla de la muerte de Daniel Bisogno y afirma que el exconductor de Ventaneando pudo haber sobrevivido más tiempo

Las memorias de Kenny Avilés sobre su amistad con Gustavo Cerati: “El rey del rock en el mundo hispano”

¿Quién es el novio de Melenie Carmona y qué se sabe del futuro padre de su hijo?

DEPORTES

Cuándo se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2026: confirman sedes y horarios de los partidos

Cuándo se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2026: confirman sedes y horarios de los partidos

Checo Pérez acepta conversaciones con otros equipos de la Fórmula 1 y enciende las alarmas en Cadillac

Ajax busca a Brian Rodríguez, directiva lanza oferta al América

Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

José Ramón Fernández regresaría a la tv abierta, qué se sabe de su nuevo proyecto