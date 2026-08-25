¿Quién es Rosi Bayardo, la recién designada por Morena para contender por la gubernatura de Colima?

Rosi Bayardo, de Manzanillo a la carrera por la gubernatura de Colima.

Guardar

Rosa María Bayardo Cabrera, conocida políticamente como Rosi Bayardo, es una psicóloga y política colimense de 40 años que ha construido una trayectoria dentro de Morena y que actualmente busca avanzar hacia la gubernatura de Colima en las elecciones de 2027.

Nacida el 12 de diciembre de 1985 en Colima, estudió Psicología en la Universidad de Colima.

Su formación incluye diplomados relacionados con igualdad de género, políticas públicas, liderazgo, recursos humanos, economía conductual y atención a pacientes con cáncer.

Antes de ingresar de lleno a la política, desarrolló actividades profesionales y empresariales.

Trabajó en el sector de atención a pacientes oncológicos, tuvo participación en el ámbito empresarial de Manzanillo y fue vicepresidenta de Jóvenes Empresarios de Coparmex.

PUBLICIDAD

También impulsó proyectos sociales, entre ellos un foro para apoyar a jóvenes emprendedores y un refugio para perros.

Su llegada a Morena y el vínculo con Indira Vizcaíno

Bayardo se incorporó en 2017 al proyecto político de Indira Vizcaíno Silva, actual gobernadora de Colima, y desde entonces su carrera ha estado estrechamente relacionada con el grupo político que encabeza la mandataria.

Su primer cargo de elección popular llegó en 2018, cuando asumió como diputada federal suplente de Vizcaíno por el Distrito 2 de Colima, después de que esta solicitara licencia.

Durante la LXIV Legislatura participó en comisiones de Medio Ambiente, Turismo y Comunicaciones y Transportes.

En 2021 consiguió nuevamente una diputación federal, pero dejó el Congreso para incorporarse al gabinete estatal de Vizcaíno como secretaria de Desarrollo Económico. Posteriormente encabezó el DIF Estatal, responsabilidad que mantuvo hasta enero de 2024.

PUBLICIDAD

De diputada federal a presidenta municipal de Manzanillo

El siguiente paso en su carrera fue Manzanillo. En las elecciones de 2024 ganó la Presidencia Municipal postulada por la coalición Morena-PT-PVEM, con más de 43,000 votos.

Durante su administración, el gobierno municipal reportó acciones para fortalecer la seguridad, entre ellas la incorporación de más de 150 policías y la adquisición de 64 patrullas.

Su perfil político también estuvo acompañado de propuestas centradas en seguridad y programas sociales. Entre sus planteamientos durante la campaña municipal estuvieron:

Fortalecer y capacitar a la policía municipal .

Crear módulos de atención ciudadana en colonias.

Impulsar apoyos económicos para jefas de familia .

Coordinar programas sociales con los gobiernos estatal y federal.

Generar oportunidades para jóvenes, mujeres, niñas y niños.

Rosi Bayardo y su aspiración a gobernadora de Colima

El 23 de junio de 2026, Bayardo solicitó licencia como presidenta municipal de Manzanillo para participar en el proceso interno de Morena, PT y PVEM para definir a quien encabezará la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Colima, considerada la antesala de la candidatura oficialista para 2027.

PUBLICIDAD

Su aspiración no surgió de manera inesperada. En septiembre de 2023, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, padre de la gobernadora, publicó una fotografía junto a Bayardo y anticipó públicamente que sería presidenta municipal de Manzanillo y posteriormente gobernadora de Colima.

La primera parte de aquel pronóstico se concretó en 2024 y ahora la segunda se encuentra en proceso.

La cercanía política con Indira Vizcaíno ha continuado. Bayardo reconoció contar con su respaldo para el proceso interno, situación que generó reclamos de otras aspirantes que pidieron condiciones de “piso parejo”.

Las controversias por propaganda rumbo a 2027

El crecimiento de Bayardo como posible aspirante a la gubernatura también ha generado cuestionamientos electorales. Durante 2026 aparecieron bardas, volantes, calcomanías y otros materiales con referencias como “#EsRosi”, lo que derivó en denuncias de partidos opositores.

PUBLICIDAD

Movimiento Ciudadano, PRI y PAN promovieron procedimientos relacionados con presuntos actos anticipados, propaganda personalizada y afectaciones a la equidad electoral. En abril, además, una autoridad electoral ordenó retirar propaganda atribuida a Bayardo y Morena como medida cautelar.

Sin embargo, estas medidas no equivalen por sí mismas a una sanción definitiva. Diversos procedimientos resueltos por el Tribunal Electoral de Colima determinaron que no se acreditaban las infracciones denunciadas, por lo que jurídicamente no puede afirmarse que Bayardo haya sido sancionada por actos anticipados de campaña.

Una trayectoria marcada por la continuidad política

Así, Rosa María Bayardo llega al proceso sucesorio de Colima después de pasar por el Congreso, el gabinete estatal, el DIF y la Presidencia Municipal de Manzanillo.

PUBLICIDAD

Su historia política está estrechamente ligada a Indira Vizcaíno: comenzó como su suplente en San Lázaro, posteriormente trabajó en su gobierno y finalmente llegó a encabezar el principal municipio portuario del estado.

Ahora, con licencia de la alcaldía, Bayardo busca convertirse en la candidata de Morena y sus aliados para 2027. Su recorrido y su cercanía con el actual gobierno estatal la colocan como una de las figuras centrales de la disputa por la sucesión en Colima.