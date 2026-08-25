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¿Quién es Nora Ruvalcaba, la elegida por Morena para coordinar Aguascalientes y arrebatárselo al PAN?

La coalición oficialista cerró filas en el estado y ya perfilan a la morenista para encabezar la candidatura rumbo al 2027

La senadora con licencia se perfila para encabezar la alianza Morena-PVEM-PT rumbo a la elección de 2027. (Foto: redes sociales)
La senadora con licencia se perfila para encabezar la alianza Morena-PVEM-PT rumbo a la elección de 2027. (Foto: redes sociales)
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Nora Ruvalcaba Gámez, senadora de Morena con licencia, fue elegida este 25 de agosto de 2026, como la coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Aguascalientes, la noticia la dio a conocer la dirigente nacional, Ariadna Montiel, desde el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

La morenista irá rumbo a las elecciones respaldada por el partido guinda, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), tras el proceso de encuestas que se realizaron para definir a quien es calificada como el mejor perfil para arrebatarle al Partido Acción Nacional (PAN) la gubernatura.

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¿Quién es Nora Ruvalcaba?

Nora Ruvalcaba dejó su cargo en el Senado de la República hace unos meses para contender de manera interna para la gubernatura de Aguascalientes, desempeñó la función legislativa desde el 29 de agosto de 2024 hasta el pasado 22 de junio de este año.

Antes de asumir este cargo se desempeñó como subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre 2022 y 2024; además, fue delegada Federal de Programas para el Desarrollo de Aguascalientes, donde solo duró un año (2021-2022), este cargo marcó su regreso a la administración pública, ya que entre 2002 y 2004 fue regidora de la capital del estado que ahora busca gobernar.

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Nora Ruvalcaba ganó la Coordinación de la Cuarta Transformación y buscará arrebatarle el estado al PAN en Aguascalientes, quien lleva 10 años continuos al frente del estado. (Foto: redes sociales)
Nora Ruvalcaba ganó la Coordinación de la Cuarta Transformación y buscará arrebatarle el estado al PAN en Aguascalientes, quien lleva 10 años continuos al frente del estado. (Foto: redes sociales)

A su experiencia legislativa también se le suma el cargo como diputada local en la LX Legislatura del Congreso de Aguascalientes.

Inició su trayectoria política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1997, donde pasó por diferentes cargos al interior del partido hasta su renuncia en 2012 para sumarse a las filas del movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así fue su pasó por los partidos de izquierda:

  • 2016, candidata a gobernadora de Aguascalientes por Morena.
  • 2012, se unió como integrante de Morena.
  • 2012-2015, presidenta del Comité Estatal del PRD en Aguascalientes.
  • 2010, candidata a gobernadora de Aguascalientes por el PRD.
  • 2005-2007, secretaria general del PRD estatal en Aguascalientes.
  • 1997-2000, presidenta del Comité Municipal del PRD en Aguascalientes.

Nora Ruvalcaba se perfila por tercera ocasión para ocupar por tercera ocasión la gubernatura de Aguascalientes, estado que ha estado bajo el control del partido blanquiazul por diez años.

Grado de estudios y trabajo legislativo

Según su perfil en el Sistema de Información Legislativa (SIL), la morenista es licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de donde se tituló en 2002.

Durante su paso por el Senado de la República, Nora Ruvalcaba presentó varias iniciativas, entre las que se encuentran:

  1. Redistribución del Fondo de Aportación Múltiple (FAM): Reforma al Artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, para asignar los recursos del FAM de manera más equitativa entre educación básica y media superior, corrigiendo la actual desigualdad en la distribución.
  2. Democratización del notariado: Reforma al Artículo 121 Constitucional para eliminar el nepotismo y favoritismo en la asignación de patentes notariales, y garantizar gratuidad o costos reducidos en trámites esenciales como escrituras y testamentos.
  3. Protección patrimonial para mujeres: Reforma para impedir el uso fraudulento de pagarés y títulos de crédito como herramienta de despojo contra mujeres víctimas de violencia económica.
  4. Paquete de derechos fundamentales: Iniciativas para reconocer el derecho humano al agua, protección ambiental, reparación del daño a víctimas, acceso digital para personas con discapacidad y equidad en recursos educativos.
Nora Ruvalcaba cuenta con licencia como senadora desde junio de 2026. (Foto: redes sociales)
Nora Ruvalcaba cuenta con licencia como senadora desde junio de 2026. (Foto: redes sociales)

Nora Ruvalcaba competía de manera interna para encabezar los trabajos en la coordinación de la coalición oficialista contra: Salma Luévano, Genny López y Ricardo Rodríguez Vargas.

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