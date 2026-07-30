Gobernadora del Magdalena confirma militarización de Fundación para enfrentar a ‘Los Primos’ y frenar las extorsiones

El Ejército inició el despliegue de tropas en la zona comercial de Fundación para reforzar las labores de vigilancia y seguridad. - crédito @mmarguiguerra/X

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La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, confirmó la militarización de la zona comercial del municipio de Fundación como parte de las medidas adoptadas para enfrentar a la estructura delincuencial conocida como ‘Los Primos’ y reforzar la seguridad de comerciantes, empresarios y habitantes.

La decisión fue comunicada por la mandataria luego de sostener un diálogo con el comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, quien confirmó el despliegue de tropas en el municipio para fortalecer las labores de vigilancia y control.

Al operativo también se sumará el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional, unidad que apoyará las acciones de prevención, reacción e intervención en los principales sectores comerciales y puntos estratégicos de Fundación.

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Gobernadora anunció la medida tras diálogo con el Ejército

A través de una publicación en sus redes sociales, realizada hacia la 1:37 p. m. del martes 29 de julio, Guerra informó que la militarización corresponde a una respuesta inmediata frente a la situación de seguridad que enfrenta el municipio.

“Tras sostener un diálogo con el coronel de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, recibí la confirmación de que se dispuso la militarización de toda la zona comercial del municipio de Fundación como parte de las acciones inmediatas para enfrentar la amenaza que representa la estructura delincuencial conocida como Los Primos y garantizar la protección de la ciudadanía”, escribió.

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La mandataria indicó que la medida hace parte del trabajo articulado entre la Gobernación del Magdalena, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes, con el propósito de fortalecer la presencia institucional en el municipio.

En el mismo pronunciamiento señaló que el objetivo es “recuperar y mantener el control territorial para que los comerciantes puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad y los ciudadanos puedan ejercer su vida cotidiana sin intimidaciones ni amenazas”.

Margarita Guerra anunció la militarización de la zona comercial y explicó las medidas adoptadas junto con la Fuerza Pública. - crédito @mmarguiguerra/X

GOES apoyará las labores de control en puntos estratégicos

En su mensaje, la gobernadora confirmó que el despliegue contará con el respaldo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.

Según explicó, esta unidad de reacción rápida apoyará las labores de prevención, control e intervención en los sectores priorizados del municipio como parte de la estrategia conjunta con la Fuerza Pública.

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Además, envió un mensaje a la comunidad de Fundación al asegurar que las instituciones continuarán actuando de manera coordinada frente a las estructuras delincuenciales.

“No permitiremos que las organizaciones criminales impongan el miedo ni pretendan sustituir la autoridad legítima. Seguiremos adoptando todas las medidas necesarias para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los magdalenenses”, expresó.

En ese mismo pronunciamiento, la mandataria reiteró un llamado al Gobierno Nacional para que, a partir del próximo 7 de agosto, fortalezca el respaldo institucional al departamento con el fin de consolidar las acciones adelantadas por las autoridades.

La zona comercial de Fundación es uno de los principales puntos de intervención dentro del operativo de seguridad anunciado por las autoridades. - crédito @mmarguiguerra/X

Horas después confirmó el despliegue militar en Fundación

Posteriormente, sobre las 6:53 p. m., Margarita Guerra publicó un nuevo mensaje en el que confirmó que el despliegue militar ya se encontraba en ejecución.

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“¡Fundación ya está militarizada!”, escribió la gobernadora al informar que el Ejército Nacional hacía presencia en las calles del municipio.

En la publicación señaló que la presencia de los uniformados tiene como propósito proteger a los comerciantes, brindar tranquilidad a las familias y enfrentar las acciones de quienes buscan intimidar a la población mediante la extorsión.

“Cada soldado desplegado representa el compromiso del Estado con la seguridad de los fundanenses. No vamos a permitir que los delincuentes intimiden a nuestra gente ni afecten el derecho de los ciudadanos”, afirmó.

Finalmente, aseguró que las autoridades continuarán desarrollando acciones coordinadas con la Fuerza Pública y las demás instituciones para fortalecer la seguridad en el municipio.

“La seguridad no se negocia. En el Magdalena enfrentamos la criminalidad con decisión, presencia institucional y resultados”, concluyó la gobernadora.

La gobernadora confirmó que el despliegue militar ya se encontraba en ejecución en las calles de Fundación. - crédito @mmarguiguerra/X