Raquel Rodríguez le da otro campeonato a México al conquistar el título Intercontinental Femenil de WWE

La luchadora mexicana logró coronarse como la nueva monarca Intercontinental de la WWE.

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La representación mexicana volvió a hacerse presente en la WWE gracias a Raquel Rodríguez, quien logró una de las victorias más importantes de su carrera al conquistar el Campeonato Intercontinental Femenil durante la edición de Monday Night Raw celebrada este 27 de julio. La integrante de The Judgment Day derrotó a Sol Ruca en un combate intenso, lleno de cambios de dominio e intervenciones que terminaron definiendo el resultado.

La lucha comenzó con una estrategia completamente distinta por parte de ambas competidoras. La entonces campeona intentó aprovechar su velocidad y capacidad aérea para evitar el poder físico de su rival, mientras que Rodríguez apostó por castigos contundentes y movimientos de fuerza para desgastar a la monarca desde los primeros minutos.

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Sol Ruca encontró los primeros espacios tras esquivar una potente big boot y responder con un faceplant, seguido de un standing moonsault que estuvo cerca de darle el control definitivo del enfrentamiento. Sin embargo, la reacción de la retadora no tardó en llegar.

(Captura de pantalla)

Rodríguez frenó el impulso de la campeona con un sólido clothesline, además de una serie de castigos que obligaron a Sol a resistir una ofensiva constante. Aunque la monarca consiguió enviar a su rival fuera del ring mediante una hurricanrana y posteriormente la castigó con un moonsault desde el esquinero, la fuerza de la integrante de The Judgment Day fue suficiente para mantenerse en la pelea.

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El combate elevó todavía más su intensidad cuando Raquel Rodríguez comenzó a sangrar del rostro, situación que no disminuyó su rendimiento. La retadora respondió con un powerslam y posteriormente atrapó a Sol Ruca con una llave de rendición para continuar desgastándola.

La campeona intentó reaccionar con una combinación ofensiva integrada por un knee strike, un Guillotine Rope y un springboard DDT, pero ninguno de esos movimientos consiguió poner fin al combate ni evitar que Rodríguez continuara presionando.

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The Judgment Day volvió a marcar la diferencia

(Captura de pantalla)

Cuando Sol Ruca parecía recuperar el control y estaba cerca de inclinar la balanza a su favor, aparecieron Liv Morgan y Roxanne Perez, quienes intervinieron para beneficiar a Raquel Rodríguez.

La presencia de las integrantes de The Judgment Day convirtió el duelo por el campeonato en un auténtico caos. A pesar de ello, Sol logró resistir una poderosa big boot y todavía encontró la oportunidad de intentar la ofensiva que podía darle la victoria.

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Fue entonces cuando apareció IYO SKY, quien salió para detener a Liv Morgan y la impactó con una Running Meteora contra uno de los postes del ring, buscando equilibrar las acciones.

Sin embargo, cuando Sol Ruca se preparaba para conectar el Sol Snatcher, Roxanne Perez intervino nuevamente y provocó que la campeona terminara golpeándose contra el esquinero, arruinando por completo su intento de cerrar el combate.

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Una Texana Bomb definió el campeonato

(Captura de pantalla)

Con la campeona completamente vulnerable, Raquel Rodríguez no desperdició la oportunidad. La retadora levantó a Sol Ruca y ejecutó una contundente Texana Bomb, movimiento que fue suficiente para conseguir la cuenta de tres y convertirse oficialmente en la nueva Campeona Intercontinental Femenil de WWE.

El resultado significó el inicio de un nuevo reinado para la luchadora de ascendencia mexicana, quien continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la empresa y suma otro campeonato a su trayectoria dentro de la compañía.

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¿Habrá revancha?

(Captura de pantalla)

Aunque Raquel Rodríguez salió con el cinturón en su poder, el desenlace dejó abierta la posibilidad de una futura revancha para Sol Ruca, ya que las intervenciones de Liv Morgan y Roxanne Perez fueron determinantes para cambiar el rumbo del combate.

Además, la aparición de IYO SKY también dejó sembrada una nueva rivalidad. La japonesa no pudo impedir la coronación de Rodríguez y terminó frustrada al no lograr neutralizar por completo a The Judgment Day, grupo con el que mantiene una creciente tensión antes de enfrentar a Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenil de WWE.

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Con este triunfo, Raquel Rodríguez vuelve a colocar el nombre de México en lo más alto de la lucha libre internacional y reafirma su lugar como una de las principales protagonistas de la división femenil de WWE, en un momento donde el panorama por los campeonatos promete seguir generando nuevos enfrentamientos y cuentas pendientes.