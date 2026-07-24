José Manuel Restrepo anunció las primeras medidas para enfrentar aranceles de Estados Unidos a Colombia: “Gobernar significa ejecutar y actuar”

El gobierno electo anuncio mesas de trabajo conjuntas que comenzarán desde el martes 28 de julio y estarán encabezadas por el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín - crédito X

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció que el Gobierno entrante instalará, a partir del martes 28 de julio, unas mesas de trabajo con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el propósito de buscar una solución a los nuevos aranceles impuestos a los productos colombianos.

De manera paralela, informó que ya está preparado un borrador de decreto para enfrentar las importaciones provenientes de países que utilicen trabajo forzado dentro de sus procesos de producción.

El anuncio fue realizado durante una visita a Medellín, donde Restrepo sostuvo un encuentro con el Consejo Gremial y posteriormente participó en la Junta Directiva de ProAntioquia. Allí explicó que las conversaciones con las autoridades estadounidenses estarán encabezadas por el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, y estarán enfocadas en atender los requerimientos formulados por el Gobierno de Estados Unidos dentro de la investigación comercial que dio origen a la imposición del gravamen.

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Mesas de trabajo con el Gobierno estadounidense

Restrepo afirmó que el Gobierno de Estados Unidos había solicitado desde marzo de 2026 la adopción de medidas para evitar la importación de bienes producidos con trabajo forzado, pero aseguró que esas decisiones no fueron implementadas por la administración saliente - crédito X

Durante su intervención, Restrepo explicó que la decisión de avanzar en estas conversaciones se produjo después de una visita realizada a Estados Unidos, en la que sostuvo reuniones con representantes del comercio y de la industria.

“En el marco de la visita que realizamos a los Estados Unidos, sostuvimos reuniones con distintos actores, incluidos representantes del comercio y de la industria. Durante esos encuentros quedó absolutamente claro que el Gobierno de los Estados Unidos, desde el 12 de marzo de 2026, e incluso antes, había requerido al Gobierno colombiano adoptar decisiones para evitar las importaciones con componentes de trabajo forzoso y poner en marcha una serie de medidas en esa dirección”, dijo.

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Asimismo, afirmó que durante ese periodo no se tomaron las decisiones correspondientes. “Incluso circula una carta de la ministra de Comercio dirigida a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en la que solicitaba expresamente la adopción de esas medidas, consciente de que se trataba de un requisito que debían cumplir todos los países sujetos a la investigación 301. A pesar de ello, el Gobierno no actuó”.

La administración de Donald Trump oficializó un gravamen del 12,5% para los productos colombianos, el cual comenzó a regir desde el 24 de julio de 2026 - crédito Rick Bowmer/AP y VisualesIA

Restrepo sostuvo que, como consecuencia de esa situación, Estados Unidos adoptó la medida comercial que incluyó a Colombia dentro del grupo de países afectados por el nuevo paquete de aranceles. “Frente a esta situación, como gobierno entrante estamos trabajando para encontrar una solución. Gobernar significa ejecutar y actuar, por lo que estamos adelantando las acciones necesarias para resolver este problema”, afirmó.

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También explicó que el siguiente paso será la instalación formal de las mesas de trabajo con las autoridades estadounidenses.

“En ese contexto, acordamos con el Gobierno de los Estados Unidos instalar unas mesas de trabajo que comenzarán el próximo martes entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo entrante y las autoridades norteamericanas. El propósito es presentar un borrador de decreto orientado a enfrentar las importaciones que contengan componentes de trabajo forzoso, con el fin de atender los requerimientos internacionales y encontrar una salida a esta problemática”, añadió.

Restrepo reiteró que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella buscará fortalecer la inversión, impulsar la generación de empleo y mejorar la competitividad mediante una agenda conjunta con el sector empresarial - crédito Analdex

El anuncio de Restrepo se produce después de que la administración del presidente Donald Trump confirmara, el jueves 23 de julio de 2026, un nuevo paquete de aranceles para las importaciones provenientes de decenas de países, entre ellos Colombia.

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La medida fija un gravamen del 12,5% para los productos colombianos que ingresen al mercado estadounidense y comenzó a regir a las 12:01 a. m. de la madrugada del viernes 24 de julio.

La decisión fue oficializada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, luego de concluir una investigación adelantada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Esa investigación evaluó las políticas de 54 economías relacionadas con la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, proceso dentro del cual Estados Unidos estableció nuevos requisitos y medidas comerciales para los países incluidos.

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