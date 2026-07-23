A casi un mes del doble terremoto en Venezuela, el balance oficial ascendió a 5.398 muertos (REUTERS)

El balance oficial de víctimas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió este miércoles a 5.398 fallecidos, después de que las autoridades incorporaran 52 nuevas muertes respecto al reporte anterior. El Gobierno mantuvo en 16.740 la cifra de heridos y actualizó los datos sobre personas desplazadas, refugios temporales y daños materiales, mientras el país entra en una etapa enfocada en la asistencia humanitaria y la reconstrucción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió el nuevo balance a través de su canal de Telegram. El informe oficial también señala que 23.335 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, lo que representa 213 más que en el reporte del martes. El funcionario informó además que 128.324 familias recibieron asistencia por parte de las autoridades desde el inicio de la emergencia.

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En relación con la situación habitacional, el balance presenta diferencias respecto a reportes anteriores. El informe de este miércoles indica que 17.907 personas perdieron sus viviendas, después de que el martes la cifra oficial descendiera a 17.265. Las autoridades no ofrecieron una explicación sobre ese cambio.

El reporte también actualizó el impacto del desastre sobre la infraestructura. Según los datos oficiales, los terremotos dejaron 856 edificios afectados y 190 colapsados en distintas zonas del país, con especial impacto en Caracas y el estado La Guaira, donde se registraron los mayores daños.

Desde el doble sismo del 24 de junio, las autoridades contabilizaron 1.463 réplicas, es decir, 58 más que en el balance previo. Entre ellas figura un movimiento de magnitud 3,9, registrado el 10 de julio, con epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira.

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Según los datos oficiales, los terremotos dejaron 856 edificios afectados y 190 colapsados en distintas zonas del país, con especial impacto en Caracas y el estado La Guaira, donde se registraron los mayores daños (REUTERS)

Las tareas de rescate permitieron extraer con vida a 6.462 personas atrapadas entre los escombros desde el inicio de la emergencia. Con el paso de las semanas, las operaciones de búsqueda dieron lugar a una fase centrada en la remoción de escombros, la asistencia a los damnificados y los trabajos de reconstrucción.

En el plano financiero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó para Venezuela 346 millones de dólares, recursos que forman parte de las reservas del país en el organismo multilateral y que servirán para apoyar las labores posteriores al desastre.

Como parte del plan de recuperación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió entregar 4.000 viviendas a los afectados antes de finalizar este año y otras 10.000 durante 2027.

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La Asamblea Nacional aprobó además reformas legales destinadas a acelerar la construcción de nuevos urbanismos y facilitar la compra de viviendas en el mercado secundario. Paralelamente, el Ejecutivo puso en marcha un censo biométrico para determinar el déficit habitacional provocado por los terremotos.

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno para personas afectadas por el desastre. El acto se realizó en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, con la participación de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.

Como parte del plan de recuperación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió entregar 4.000 viviendas a los afectados antes de finalizar este año y otras 10.000 durante 2027 (REUTERS)

Las autoridades continúan sin publicar un registro oficial de personas desaparecidas. Sin embargo, la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, creada para reportar casos de personas cuyo paradero aún se desconoce, registra más de 29.000 personas que no pudieron ser localizadas tras los sismos.

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Además, según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) durante junio, el número de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas.

(Con información de EFE y AFP)