Rubio se reunió con el canciller de Rusia en Manila para abordar la guerra en Ucrania y evaluar una eventual reactivación del diálogo

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, asiste a una reunión con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, al margen de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvieron este jueves una reunión bilateral en Manila, al margen de la cumbre de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con la guerra en Ucrania como principal tema de discusión y en un contexto marcado por los esfuerzos de Washington para explorar una eventual reactivación de las negociaciones de paz.

El Departamento de Estado informó que ambos funcionarios trataron la "relación entre Estados Unidos y Rusia y la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania“, aunque no difundió detalles adicionales sobre el contenido del encuentro.

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La reunión se produjo después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informara que mantuvo conversaciones con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para intentar reactivar las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto.

Antes del encuentro, Rubio adelantó que pretendía volver a plantear la posibilidad de que Estados Unidos desempeñe un papel de mediación si aparece una oportunidad para acercar posiciones entre Moscú y Kiev. "Tenemos que tener una relación con el gobierno ruso, aunque tengamos áreas de desacuerdo“, afirmó Rubio ante periodistas en Manila. El secretario de Estado remarcó que ambos países poseen los mayores arsenales nucleares del mundo y sostuvo que mantener canales de comunicación resulta necesario.

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Rubio también reconoció que los esfuerzos diplomáticos perdieron impulso en los últimos meses. "Han decaído un poco en los últimos meses“, expresó al referirse a las gestiones para alcanzar un acuerdo, aunque añadió que Washington continúa dispuesto a participar ”si se presenta esa oportunidad“.

Antes del encuentro, Rubio adelantó que pretendía volver a plantear la posibilidad de que Estados Unidos desempeñe un papel de mediación si aparece una oportunidad para acercar posiciones entre Moscú y Kiev (REUTERS)

Por su parte, Lavrov anticipó antes de la reunión que consultaría a Rubio sobre las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que un acuerdo podría encontrarse cerca. "Se lo preguntaré a Marco Rubio mañana“, manifestó el canciller ruso durante una conferencia de prensa celebrada en el marco de la ASEAN.

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Tras el encuentro, Lavrov señaló que el diálogo con Rubio resultaba positivo independientemente de sus resultados. "Sería útil en cualquier caso. Es bueno hacer preguntas y obtener respuestas“, afirmó.

Rubio también explicó que la guerra en Ucrania afecta la posibilidad de ampliar la cooperación bilateral entre Washington y Moscú. “Creo que la guerra en Ucrania ha obstaculizado, en muchos sentidos, la capacidad de Rusia y Estados Unidos para encontrar puntos en común sobre otros temas“, sostuvo.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió: “Eso no significa que no vayamos a buscar otras áreas de posible cooperación. Pero, al mismo tiempo, nos gustaría que esa guerra llegara a su fin“.

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Las conversaciones para alcanzar un acuerdo permanecen estancadas mientras Rusia mantiene su exigencia de que Ucrania ceda territorio y la atención diplomática de Estados Unidos también se concentra en la crisis de Medio Oriente, donde Washington e Irán intensificaron sus enfrentamientos tras el colapso de un alto el fuego provisional.

La reunión entre Rubio y Lavrov se desarrolló en paralelo a la reorganización política y militar impulsada por Zelensky, quien renovó parte de la conducción de las Fuerzas Armadas ucranianas en medio de una nueva etapa del conflicto.

Tras el encuentro, Lavrov señaló que el diálogo con Rubio resultaba positivo independientemente de sus resultados. "Sería útil en cualquier caso. Es bueno hacer preguntas y obtener respuestas“, afirmó (REUTERS)

Durante su estancia en Manila, Rubio también mantuvo reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y con el canciller de India, Subrahmanyam Jaishankar, en una agenda centrada en los principales focos de tensión internacional.

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Uno de los temas abordados con Wang fue el reciente incidente entre embarcaciones chinas y filipinas en un banco de arena disputado del mar de China Meridional, una zona reclamada casi en su totalidad por Beijing.

Rubio calificó ese episodio como "escalatorio" y advirtió sobre las consecuencias de una eventual confrontación entre las dos principales potencias.

"Eso debe gestionarse con muchísimo cuidado, porque, obviamente, un conflicto —sea económico o de otro tipo— entre Estados Unidos y China tendría un impacto global dramático“, afirmó.

Mientras tanto, la guardia costera china informó que expulsó dos embarcaciones filipinas tras acusarlas de ignorar advertencias y sostuvo que sus operaciones fueron “profesionales y legales”. Beijing también instó a Filipinas a cesar las acciones que considera violaciones de su soberanía territorial. Las autoridades filipinas no realizaron declaraciones inmediatas sobre el incidente.

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La situación en el mar de China Meridional ocupó un lugar destacado en la agenda de la ASEAN. Los ministros de Exteriores analizaron los avances de las negociaciones entre China y el bloque regional para acordar un código de conducta destinado a evitar incidentes militares en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

(Con información de AP y AFP)