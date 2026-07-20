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Oaxaca brilla con el arranque del Primer Lunes del Cerro en la Guelaguetza 2026

Con más de 11 mil asistentes, el Primer Lunes del Cerro muestra por qué la Guelaguetza es la fiesta étnica más importante de Latinoamérica

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Escenario con once bailarines en trajes típicos, una bailarina de blanco al centro. Detrás, una orquesta. Al fondo, árboles y montañas. Piñas en el borde del escenario
Bailarines con vestimenta tradicional y músicos de orquesta participan en la celebración de la Guelaguetza 2026 en un escenario al aire libre en Oaxaca. (Cortesía Gobierno de Oaxaca )

La Guelaguetza 2026 arranca este lunes con el Primer Lunes del Cerro en el Auditorio Guelaguetza, donde la danza, la música y las tradiciones de los 16 pueblos originarios y del pueblo afromexicano de Oaxaca se presentan ante un lleno total.

Con la rotonda de las azucenas a capacidad, 13 delegaciones llevan emoción y algarabía a locales, visitantes nacionales y extranjeros, quienes disfrutan de la fiesta cultural más grande de Latinoamérica.

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La emisión matutina inicia con la entrada de la chirimía, instrumento tradicional que anuncia el comienzo del encuentro. Luego, la representante de la Diosa Centéotl, Enid Azucena Torres Agustiniano, encabeza el acto inaugural y señala que la hermandad entre las y los oaxaqueños sostiene una tradición que convive con la modernidad.

Escenario con once bailarines en trajes típicos, una bailarina de blanco al centro. Detrás, una orquesta. Al fondo, árboles y montañas. Piñas en el borde del escenario
Bailarines con vestimenta tradicional y músicos de orquesta participan en la celebración de la Guelaguetza 2026 en un escenario al aire libre en Oaxaca. (Soldedad Victoria)

“Ser afroamericano no es algo que se esconde, es algo que se honra y se vive con dignidad”, menciona Torres, también representante de la diosa del maíz.

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Ante más de 11,000 espectadores, Torres no solo preside los Lunes del Cerro: también zapatea junto a la delegación de Santiago Pinotepa Nacional, en una escena que subraya que la identidad de los pueblos se conserva con participación y presencia en el escenario.

Durante la emisión matutina, la Guelaguetza —que en zapoteco significa dar y compartir— no se limita a la exhibición de costumbres: las delegaciones comparten lengua y productos originarios de sus comunidades.

Escenario con once bailarines en trajes típicos, una bailarina de blanco al centro. Detrás, una orquesta. Al fondo, árboles y montañas. Piñas en el borde del escenario
Bailarines con vestimenta tradicional y músicos de orquesta participan en la celebración de la Guelaguetza 2026 en un escenario al aire libre en Oaxaca. (Soldedad Victoria)

Participan las delegaciones de las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina, Ciudad Ixtepec, San Vicente Coatlán, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Pablo Villa de Mitla, San Melchor Betaza y Teotongo.

También se presentan Santo Domingo Chihuitán, Collantes, Santa María Tonameca, Villa de Zaachila, Santiago Pinotepa Nacional y San Juan Bautista Tuxtepec.

“Dios Nunca Muere” se escucha de pie en el Auditorio Guelaguetza

El himno de las y los oaxaqueños, Dios Nunca Muere, atribuido en el evento a Álvaro Carrillo, se escucha de pie y marca uno de los momentos más emotivos de la jornada para quienes lo oyen por primera vez.

Escenario con once bailarines en trajes típicos, una bailarina de blanco al centro. Detrás, una orquesta. Al fondo, árboles y montañas. Piñas en el borde del escenario
Bailarines con vestimenta tradicional y músicos de orquesta participan en la celebración de la Guelaguetza 2026 en un escenario al aire libre en Oaxaca. (Soldedad Victoria)

Salomón Jara e Irma Bolaños llaman a asistir a la Octava del Lunes del Cerro

Durante el evento asisten el gobernador Salomón Jara Cruz y la presidenta del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, quienes invitan al turismo nacional y extranjero a sumarse a las actividades artísticas y culturales que se desarrollan en torno a la Guelaguetza, además de acudir a la Octava del Lunes del Cerro el próximo 27 de julio.

En su edición número 94, la celebración deja en el escenario una imagen de hermandad entre pueblos originarios y el pueblo afromexicano, en una jornada que reafirma a Oaxaca como uno de los principales referentes culturales de México.

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