Un micro desbarrancó en un puente de la ruta 7: fotos del accidente que dejó 20 heridos

El ómnibus viajaba hacia Avellaneda cuando se precipitó esta madrugada en Carmen de Arenco sobre el arroyo La Guardia. Una ráfaga de viento habría desestabilizado al vehículo de transporte

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Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
A pesar de la violencia del accidente, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales

Un micro de la empresa Vía TAC cayó este viernes de madrugada desde un puente sobre la ruta 7, en Carmen de Areco, mientras Buenos Aires. El saldo del accidente fueron 20 personas heridas, sin víctimas fatales. El tránsito está habilitado en un solo carril, en el kilómetro 135 mientras avanza la investigación del hecho.

El ómnibus transportaba al menos 20 pasajeros cuando se precipitó sobre el puente que atraviesa el arroyo La Guardia. Los ocupantes fueron retirados del vehículo y recibieron asistencia en el lugar por bomberos voluntarios, personal policial, la Policía Vial de San Andrés de Giles y equipos de Corredores Viales.

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Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
Del total de lesionados, 19 fueron trasladados al hospital de San Antonio de Areco, incluidos los choferes,
Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
El tránsito en la zona permanece interrumpido parcialmente para permitir las tareas de emergencia y la remoción del vehículo
Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
El tránsito estuvo cortado por algunas horas, hasta que se reestableció parcialmente
Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
El micro había partido desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y desde la provincia de San Luis con destino a Buenos Aires
Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
De acuerdo con el testimonio de un pasajero, las fuertes ráfagas de viento que golpeaban la zona durante la tormenta hicieron que el vehículo perdiera el control
Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
Entre los heridos también hay un bebé, que fue atendido y derivado a un hospital de Carmen de Areco.
Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
Cuando ocurrió el hecho, uno de los choferes intentó saltar, abriendo la puerta lateral, en plena marcha del vehículo
Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
En el micro viajaban personas procedentes de Córdoba y San Luis: el destino final era Avellaneda, en Buenos Aires.
Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
El rescate y la evacuación se realizaron con intervención de bomberos voluntarios, personal policial, la Policía Vial de San Andrés de Giles y equipos de Corredores Viales
Un micro volcó en Carmen de Areco y hay heridos
Trabajaron los bomberos en retirar a una mujer de más edad, que tenía el brazo aprisionado, para rescatarla más rápido

Fotos: RS Fotos y SincopeNoticias

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