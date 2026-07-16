El primer ministro de Irak condenó el ataque con drones iraníes contra Erbil en medio de la escalada en Medio Oriente

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, participa en una reunión bilateral con el presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Evan Vucci)

El primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, condenó este jueves un “ataque con drones” que violó el espacio aéreo de Erbil, en la región del Kurdistán, tras el derribo de varios proyectiles, según informó su oficina.

Al-Zaidi indicó que se instruyó a los organismos de seguridad, en coordinación con las fuerzas regionales, para implementar todas las medidas necesarias y evitar la repetición de estos incidentes, así como frustrar cualquier intento de poner en riesgo la seguridad de la sociedad iraquí.

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El comunicado se produjo después de que la policía de Erbil informara de cinco ataques con drones, uno de los cuales fue derribado cerca del consulado estadounidense, provocando un incendio y activando el sistema de defensa aérea de la misión. La policía informó que otros dos drones se estrellaron cerca de una base estadounidense en las afueras de la ciudad.

“Esta noche, miércoles 15 de julio de 2026, entre las 20.53 y las 21.20 (hora local), las fuerzas de la Coalición interceptaron y derribaron ocho drones explosivos sobre Erbil”, ha asegurado la Dirección General Antiterrorista de la región, que ha afirmado que, “afortunadamente, no ha habido víctimas”.

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Por su parte, medios estatales iraníes informaron que la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber atacado una zona de concentración de tropas estadounidenses en Umm Qasr, mediante una operación combinada con misiles y drones durante la madrugada de este jueves.

Captura de pantalla de un video distribuido que muestra un misil lanzado por Irán (REUTERS/Archivo)

Teherán comenzó a intentar bombardear regiones de Irak luego de que se conociera que Estados Unidos retirará todas sus fuerzas militares del territorio amenazado antes del 30 de septiembre. Esta decisión de Washington pondría fin a una presencia militar que se extendió durante 23 años desde la invasión de 2003 contra Saddam Hussein. En los últimos años, la misión estadounidense se había reducido principalmente a tareas de asesoramiento y apoyo en la lucha contra el Estado Islámico.

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El anuncio se realizó durante una reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Ali al-Zaidi. “No creemos que necesitemos el Ejército allí nunca más”, afirmó el mandatario republicano. “La relación es mucho más amplia y ya no necesitamos a los militares. Estamos allí para ayudarlos. Estamos allí para protegerlos si es necesario. Pero no creemos que eso vaya a ser necesario”, agregó.

Ali al-Zaidi, a través de un intérprete, confirmó el calendario. “Las fuerzas estadounidenses estarán fuera de Irak para el 30 de septiembre, mientras que las empresas estadounidenses estarán dentro de Irak”, declaró.

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El Pentágono ratificó el compromiso asumido en 2024, durante la administración dl ex presidente Joe Biden, para poner fin a la misión militar estadounidense contra combatientes del Estado Islámico. Desde entonces, una parte importante de los efectivos ya abandonó territorio iraquí.

Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años (EP)

En los últimos años, Estados Unidos transfirió progresivamente la responsabilidad de combatir al Estado Islámico a las fuerzas de seguridad iraquíes, que recibieron entrenamiento y asistencia. Paralelamente, las tropas estadounidenses redujeron su despliegue y concentraron a sus efectivos en un número cada vez menor de bases.

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Luego de que se fortaleciera la relación entre al-Zaidi y Trump, el Ministerio de Finanzas de Irak emitió una directiva interna que ordena a los bancos e instituciones financieras imponer sanciones a redes de financiación del Estado Islámico y a personas y entidades vinculadas al grupo terrorista Hezbollah, en cumplimiento de decisiones previas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El documento, divulgado por el Fondo Iraquí para el Desarrollo Externo y filtrado el miércoles por la prensa local, indica que la medida contra las redes del grupo terrorista se basa en una orden ejecutiva estadounidense que prohíbe transacciones y congela los activos financieros de personas o grupos asociados al terrorismo.

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(Con información de AFP)