Petro pidió la “acusación formal” contra agente del ICE implicado en la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero

Gustavo Petro se pronunció en varias oportunidades sobre la muerte del colombiano durante un operativo del ICE en el estado de Maine. - crédito Presidencia de la República/CJ Gunther/REUTERS

El presidente saliente Gustavo Petro pidió a la representación diplomática de Colombia en Estados Unidos presentar una “acusación formal” contra el agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que estaría implicado en la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, ocurrida el pasado 13 de julio en la ciudad de Biddeford, Maine, durante un operativo adelantado por agentes migratorios estadounidenses.

La solicitud del mandatario se conoció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde compartió una publicación en la que aparece la fotografía y el nombre del uniformado que, según versiones difundidas en redes sociales, habría participado en el procedimiento en el que falleció el joven bumangués de 26 años.

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“Solicitó al consulado poner acusación formal a este integrante de ICE que asesinó a Joan Sebastián Durán Guerrero”, escribió el jefe de Estado en su mensaje.

El presidente Gustavo Petro solicitó al consulado de Colombia en Estados Unidos presentar una acusación formal por la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero. - crédito @petrogustavo/X

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han confirmado oficialmente la identidad del agente que accionó su arma, ni tampoco la información divulgada en redes sociales sobre el funcionario señalado por algunos usuarios como el responsable del disparo.

Sin embargo, Petro decidió respaldar públicamente la petición de iniciar acciones legales desde la representación diplomática colombiana, al tiempo que reiteró sus críticas por la actuación de las autoridades migratorias estadounidenses.

En un pronunciamiento previo sobre el caso, el mandatario aseguró que Joan Sebastián Durán Guerrero tenía derecho a permanecer en Estados Unidos y sostuvo que al colombiano “Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos”, afirmando además que contaba con los permisos correspondientes para residir y trabajar en ese país.

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Asimismo, Petro pidió al servicio exterior colombiano en Estados Unidos actuar con “la acción jurídica y humana más rápida” para que, según sus palabras, “los asesinos paguen por su homicidio”, y solicitó al presidente Donald Trump pronunciarse sobre lo ocurrido.

En ese mismo mensaje, el jefe de Estado calificó el caso como una “víctima de Estado” y afirmó que la persecución y exclusión contra grupos poblacionales por razones étnicas y culturales están prohibidas desde los tiempos del Tribunal de Núremberg.

En un pronunciamiento previo, Petro calificó la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero como un asesinato y cuestionó la actuación de las autoridades estadounidenses. - crédito @petrogustavo/X

Qué se sabe de la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero

Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años y oriundo de Bucaramanga, murió durante la mañana del lunes 13 de julio en Biddeford, Maine, mientras conducía su vehículo.

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De acuerdo con la versión entregada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), los agentes realizaban labores de vigilancia relacionadas con una persona que tenía una orden definitiva de deportación.

Durante el procedimiento, el conductor del automóvil habría intentado continuar la marcha, situación que, según la autoridad estadounidense, llevó a un agente a disparar al considerar que el vehículo representaba un riesgo para la seguridad pública.

No obstante, videos grabados por testigos y difundidos en redes sociales no permiten establecer con claridad el momento exacto en que se produjeron los disparos, por lo que las circunstancias del caso siguen siendo materia de investigación.

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De acuerdo con El Tiempo, algunos testigos aseguraron que Durán Guerrero intentó detener el vehículo y afirmaron haberlo escuchado decir “Intenté parar” mientras recibía atención médica tras resultar herido.

La familia sostiene que tenía autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos

La muerte del colombiano ha generado cuestionamientos debido a que sus familiares sostienen que no se encontraba en condición migratoria irregular.

Según la información entregada por su padre a CNN, Joan Sebastián Durán Guerrero residía desde hacía aproximadamente tres años en Estados Unidos, donde vivía junto a su esposa y su hija de tres años.

Además, contaba con permiso de trabajo, número de Seguro Social y cumplía con los requisitos migratorios, circunstancias que, según sus allegados, contradicen algunas de las versiones iniciales que rodearon el operativo.

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Su padre indicó que el joven trabajaba como repartidor y también prestaba servicios en una clínica veterinaria, mientras vecinos y conocidos lo describieron como una persona trabajadora, dedicada a su familia y sin antecedentes criminales.

Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años y oriundo de Bucaramanga, murió durante un operativo del ICE en Biddeford, Maine. - crédito Scope Report | red social Facebook

La investigación continúa en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses informaron que el agente involucrado fue suspendido mientras avanza la investigación oficial sobre lo ocurrido.

Entretanto, la Embajada de Colombia en Washington solicitó explicaciones formales al Departamento de Seguridad Nacional y anunció que continuará acompañando a la familia durante el proceso.