Hermanos Arlin y Miguel celebraban cumpleaños en Mazatlán y desaparecieron: fueron hallados muertos

Arlin Angélica y Miguel viajaron a la playa para celebrar el cumpleaños de ella pero fueron asesinados Foto: Fichas de búsqueda

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización sin vida de Arlin Angélica Sánchez López, de 35 años, y de manera extraoficial se informó también la muerte de su hermano Miguel Ángel Sánchez López, de 37, ambos originarios de Culiacán, después de haber desaparecido tras un viaje a Mazatlán para celebrar un cumpleaños. El caso permaneció sin resolución pública durante más de 40 días y siguió bajo investigación, sin que las autoridades dieran a conocer la causa de muerte, el punto exacto del hallazgo o si había personas detenidas.

El secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, sostuvo que los cuerpos habrían sido localizados desde hacía más de un mes, pero la identidad se confirmó hasta después de pruebas genéticas. Precisó que el hallazgo no había sido reciente y que la identificación se dio a conocer apenas unos días antes, una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

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Ese dato modificó la línea temporal conocida hasta entonces: aunque la confirmación oficial llegó el 14 de julio de 2026, los cuerpos ya habrían estado bajo resguardo con anterioridad. Ríos Pérez dijo que no recibió información sobre las condiciones en las que fueron encontrados ni sobre una posible fosa clandestina, y señaló que esos detalles correspondían a la Fiscalía.

Los hermanos desaparecieron después de viajar de Culiacán a Mazatlán

Miguel Ángel Sánchez López y Arlin Angélica Sánchez López fueron vistos por última vez el 2 de junio de 2026, cuando viajaron desde Culiacán a Mazatlán. De acuerdo con la versión difundida por su familia, el traslado tuvo como motivo celebrar el cumpleaños de Arlin.

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Karla López, hermana de ambos, sostuvo que el caso comenzó el 30 de mayo de 2026, cuando los tres salieron rumbo al puerto. En una publicación en redes sociales afirmó que lo que debía ser un momento de felicidad se convirtió en una pesadilla, luego de que fueron privados de la libertad por personas desconocidas.

La joven también dio a conocer que ella recuperó su libertad después de los hechos, mientras sus dos hermanos permanecieron desaparecidos. No se informaron las circunstancias en que logró salir ni el momento exacto en que ocurrió.

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Durante las semanas siguientes, familiares, amigos y ciudadanos difundieron las fichas de búsqueda en redes sociales. En uno de esos mensajes se leyó: “Hoy levantamos la voz con el corazón destrozado para pedir ayuda en la búsqueda de mis hermanos, Miguel Ángel Sánchez López y Arlin Angélica Sánchez López”.

La identificación llegó después de los estudios genéticos

La respuesta central del caso fue ésta: las autoridades confirmaron la muerte de los dos hermanos después de que estudios genéticos permitieron identificar dos cuerpos localizados en las inmediaciones de Villa Unión. Hasta ese momento, la ficha de búsqueda de Arlin fue desactivada con la leyenda “localizada”, mientras el boletín de desaparición de Miguel Ángel seguía activo.

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De forma extraoficial se mencionó que ambos aparecieron en una fosa clandestina en la sindicatura de Villa Unión. Ese punto no fue confirmado por la autoridad estatal ni por el funcionario municipal, que insistió en que no le informaron si los cuerpos estaban en ese sitio.

La Fiscalía tampoco hizo públicos otros datos del expediente. No se conocieron oficialmente las causas de muerte, ni el lugar preciso del hallazgo, ni la existencia de detenciones vinculadas con el caso.

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Arlin Angélica fue descrita en su ficha de búsqueda como una mujer de 35 años, de 1.67 metros de estatura, complexión robusta, cabello corto, lacio y castaño oscuro, y tez morena clara. Como seña particular se indicó una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en el entrecejo.

Miguel Ángel, conocido entre familiares y amigos como Luda, tenía 37 años. Su ficha lo describió con una estatura de 1.67 metros, tez morena clara, complexión robusta y cabello negro ondulado; además, señaló dos cicatrices, una en la entreceja y otra en la oreja izquierda.

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Familiares y amigos les rindieron homenaje en Culiacán

Después de conocerse la noticia, familiares y amigos rindieron un homenaje a ambos hermanos en el campo Lobos, ubicado en el Infonavit Solidaridad. Ahí se reunieron personas cercanas para recordarlos.

También se dio a conocer que los dos eran aficionados al futbol y practicaban ese deporte en el Club Lobos. Ese vínculo deportivo formó parte de las referencias públicas que circularon mientras la búsqueda seguía activa.

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La Fiscalía confirmó la localización sin vida de Arlin Angélica Sánchez López y de forma extraoficial se informó también la muerte de Miguel Ángel Sánchez López.

Los hermanos desaparecieron después de viajar de Culiacán a Mazatlán; fueron vistos por última vez el 2 de junio de 2026.

La identidad de los cuerpos se confirmó mediante pruebas genéticas y la investigación continuó sin datos oficiales sobre la causa de muerte o posibles detenidos.