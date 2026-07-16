Reportan agresiones y detienen a vecinos de Cuautitlán tras manifestarse por falta de agua

Vecinos de Cuautitlán reportan agresiones de las autoridades tras manifestarse por falta de agua (especial)

La detención de dos habitantes de la colonia Alborada en Cuautitlán de Romero Rubio, tras una protesta por la escasez de agua, ha generado preocupación entre los residentes. El miércoles pasado, quienes participaron en la manifestación acusaron a las autoridades de ejercer violencia durante el operativo para dispersar la protesta.

Desde hace varios meses, la comunidad de Alborada enfrenta problemas de abastecimiento. Vecinos señalan que el pozo de la zona solía operar con tres bombas y, recientemente, solo funcionan una, lo que ha reducido la presión y la disponibilidad del agua. Ante esta situación, desde noviembre de 2025 han enviado varios escritos a las autoridades solicitando soluciones, pero hasta el momento, no ha habido respuesta oficial que atienda su demanda.

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Este video muestra una concentración nocturna de personas en un espacio exterior. Se observa a un hombre utilizando un megáfono frente a la multitud. En el fondo, una pared con la inscripción 'La Alborada' es visible. Varios individuos con uniformes de seguridad se encuentran entre la gente. La escena está iluminada por luces brillantes y destellos rojos y azules. Es la cobertura de un evento o asamblea pública.

Vecinos piden apoyo tras las detenciones

De acuerdo con los testimonios recogidos, las dos personas detenidas durante el operativo continúan en proceso judicial, ya que aún no se ha definido su situación legal. Los habitantes aseguran que la suma para cubrir la fianza asciende a 10 mil pesos, por lo que han solicitado apoyo económico y legal a otras colonias y organizaciones civiles de la región.

El conflicto se agrava por la falta de diálogo entre autoridades y ciudadanos. Los manifestantes aseguran que la protesta era pacífica y que acudieron al lugar únicamente para pedir una solución a la crisis hídrica. La intervención policial, señalan, derivó en empujones y golpes, además de la detención de dos de los participantes.

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a falta de respuesta a los escritos enviados desde noviembre de 2025 ha incrementado la frustración (Foto: Comisión de Seguridad, Comisión del pozo y Delegación la Alborada 2025-2028)

El problema del agua afecta a la totalidad de la comunidad, que desde hace meses debe racionar el consumo y buscar alternativas como la adquisición de agua a través de pipas. Los vecinos explican que el cambio en el funcionamiento del pozo ha provocado cortes prolongados y baja presión, dificultando las actividades diarias.

a falta de respuesta a los escritos enviados desde noviembre de 2025 ha incrementado la frustración (Foto: Comisión de Seguridad, Comisión del pozo y Delegación la Alborada 2025-2028)

Cronología del conflicto por el agua en Alborada

La falta de respuesta a los escritos enviados desde noviembre de 2025 ha incrementado la frustración. Los documentos, entregados en oficinas municipales, detallan la gravedad del desabasto y piden la reparación o reposición de la bomba faltante. Hasta ahora, los vecinos afirman que no han recibido un pronunciamiento oficial ni solución técnica.

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La situación legal de los detenidos sigue pendiente de resolución. La comunidad continúa reuniendo recursos para la fianza, mientras exige la liberación de ambos y la atención urgente a la problemática de fondo: el acceso garantizado al agua potable para los habitantes de Alborada.