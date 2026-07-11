Joven fue con su novio y hermano de CDMX a Veracruz, ellos fueron jalados por el mar al ingresar en la noche: murieron

Los tres jóvenes llegaron poco dspuès de las 18 horas desde Ciudad de México y poco despuès por la emoción de vacacionar los dos jòvenes ingresaron pero la fuerte corriente los sorprendiò y arrastró mar adentro

La muerte de Marco Morales y Delfino Balderas en playa Santa Ana de Boca del Río cerró en tragedia un viaje familiar desde la CDMX, después de que ambos jóvenes fueron arrastrados por la corriente la noche del viernes 10 de julio y sus cuerpos fueron localizados entre esa misma noche y la mañana del sábado 11, en una zona donde habrían ingresado al mar fuera del horario permitido.

Los dos eran originarios de la Ciudad de México y desaparecieron mientras nadaban durante unas vacaciones familiares en el puerto veracruzano. La emergencia activó un operativo de búsqueda por tierra y mar que se prolongó durante varias horas, con recorridos en la franja de arena, apoyo de embarcaciones y uso de lámparas en el agua.

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La familia llegó al sitio cerca de las 18:00 horas, sobre el bulevar Vicente Fox, y poco después los jóvenes entraron al mar. Minutos más tarde, el oleaje los jaló y dejaron de ser visibles para quienes estaban con ellos.

Una llamada al 911 movilizó a personal de Protección Civil, paramédicos de Bomberos Conurbados y otros cuerpos de auxilio. En el despliegue también se usaron cuatrimotos para rastrear la playa y se revisó la zona donde rompen las olas.

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El cuerpo de uno de los jovenes fue recuperado anoche y el otro esta mañana de sábado

El primer cuerpo fue hallado de noche y el segundo apareció la mañana del sábado

La búsqueda se complicó por la hora y por las condiciones del mar. Las autoridades avisaron a los familiares que suspenderían las labores, pero minutos después las reanudaron.

Alrededor de las 23:30 horas, personas que se encontraban cerca de las escolleras junto a Foro Boca avisaron sobre un cuerpo flotando. Algunas ingresaron al agua para ayudar, pero la víctima ya no tenía signos vitales.

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Ese primer cuerpo fue identificado como Delfino Balderas, de 21 años, de acuerdo con una de las versiones incluidas en el reporte del caso. Otra relación de los hechos difundida después señaló que los fallecidos fueron Marco Morales, de 21 años, y Delfino Balderas, de 23.

El segundo cuerpo fue localizado la mañana de este sábado a la orilla del mar, en la misma playa Santa Ana y cerca del punto donde ambos habían sido vistos por última vez. Con ese hallazgo concluyó el operativo de búsqueda de los dos jóvenes capitalinos.

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VERACRUZ, VERACRUZ., 12SEPTIEMBRE2020.- Dos embarcaciones que se encontraban ancladas en una marina aledaña al Puerto de Veracruz fueron arrastradas por los fuertes vientos del Frente Frío No. 2 que atraviesa el estado. La embarcación tipo "chalán", que fue construida en los años cuarenta y utilizada como navío en la Segunda Guerra Mundial, quedó encallada muy cerca de la playa Villa del Mar, mientras que el remolcador permaneció flotando en el mismo sitio y más tarde fue remolcado por dos embarcaciones con la ayuda de pescadores y palaperos. FOTO: VICTORIA RAZO /CUARTOSCURO.COM

Una joven que estaba con ellos sufrió crisis nerviosa

Los reportes sobre lo ocurrido coincidieron en que los dos jóvenes no estaban solos cuando entraron al agua. Una joven que los acompañaba presenció lo sucedido y sufrió una fuerte crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser atendida por personal de Protección Civil.

Una versión adicional indicó que Delfino habría entrado al mar con su novia Kenia, presuntamente en estado inconveniente, y que ambos comenzaron a ahogarse. Ese mismo relato sostuvo que Marco Antonio se metió para intentar rescatarlos sin saber nadar, logró sacar a la joven, pero ya no consiguió salir.

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En la playa permanecieron familiares de las víctimas durante las horas de búsqueda. Entre ellos estaban un hermano mayor de Marco Antonio, su hermana Kenia y su madre, quien pidió entre gritos que su hijo regresara del mar.

La familia había llegado a Boca del Río desde el martes 7 de julio para pasar unos días de descanso. Lo que comenzó como unas vacaciones en la costa terminó con la muerte de los dos jóvenes.

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La Fiscalía del estado realizó el levantamiento de los cuerpos

Después de los hallazgos, elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos. También acudieron policías ministeriales, además de personal de Protección Civil y de la Policía Municipal.

El caso volvió a colocar la atención sobre las restricciones para ingresar al mar en playas de la zona conurbada de Veracruz. Las autoridades recordaron que no debe entrarse al agua fuera del horario permitido, cuando haya bandera roja, en estado inconveniente o en áreas de escolleras.

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La desaparición fue reportada alrededor de las 19:00 horas del viernes, cuando ambos dejaron de verse en un mar agitado. Desde entonces, familiares y rescatistas siguieron la búsqueda hasta que los dos cuerpos fueron recuperados en la costa de Veracruz.

• Los jóvenes fallecidos fueron identificados como Marco Morales y Delfino Balderas, originarios de la Ciudad de México.

• Desaparecieron la noche del viernes 10 de julio en playa Santa Ana, Boca del Río, después de entrar al mar y ser arrastrados por la corriente.

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• El primer cuerpo fue hallado durante la noche y el segundo la mañana del sábado 11; la Fiscalía estatal realizó las diligencias de ley.