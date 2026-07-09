México

Movimiento Ciudadano busca eliminar el registro obligatorio de celulares en México y borrar todos los datos recopilados

La propuesta surge en medio de amparos promovidos por miles de usuarios, cuestionamientos sobre la protección de datos personales y la reciente prórroga otorgada por la CRT para completar el registro

Guardar
Google icon
Mano de persona sosteniendo un teléfono celular con pantalla oscura. Burbuja de mensaje flotante sobre fondo de cielo nublado con el texto sobre cancelación de registro
Un mensaje en un teléfono celular informa sobre la cancelación del registro de líneas telefónicas en México y la eliminación de datos. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El registro obligatorio de líneas celulares en México enfrenta un nuevo frente político. Movimiento Ciudadano (MC) presentó en el Senado una iniciativa para eliminar por completo la obligación de vincular cada número telefónico con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y, además, ordenar la destrucción de toda la información obtenida durante el proceso.

La propuesta surge en medio de amparos promovidos por miles de usuarios, cuestionamientos sobre la protección de datos personales y la reciente prórroga otorgada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para completar el registro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes de Xataca y Milenio, la iniciativa fue presentada por la vicecoordinadora de MC en el Senado, Alejandra Barrales, quien propone derogar los artículos 103, 164 fracción III y el Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La legisladora sostiene que condicionar el acceso al servicio de telefonía móvil al registro de datos personales vulnera derechos fundamentales relacionados con el acceso a las telecomunicaciones y la protección de la información privada.

PUBLICIDAD

Además de cancelar el padrón, la propuesta establece que toda la información recopilada durante la implementación del registro sea eliminada de forma definitiva para impedir que pueda reutilizarse, transferirse o emplearse con otros fines por autoridades o particulares.

Imagen dividida: a la izquierda, una mujer preocupada mirando un teléfono con un mensaje de registro de línea celular; a la derecha, Claudia Sheinbaum hablando en un podio con la bandera de México detrás
Claudia Sheinbaum Pardo aborda el tema del registro obligatorio de líneas telefónicas, mientras una mujer expresa preocupación por la privacidad de los datos personales. (VisualesIA)

Barrales también argumentó que el combate a delitos debe fortalecerse mediante labores de inteligencia e investigación, y no mediante mecanismos que impliquen el almacenamiento masivo de datos personales de millones de usuarios.

Argumentos del gobierno para defender el registro

El Gobierno de México ha sostenido que el registro obligatorio de líneas celulares busca fortalecer la seguridad pública y facilitar la investigación de delitos de alto impacto.

Entre los principales argumentos oficiales destacan:

  • Combatir la extorsión telefónica, el fraude y el secuestro virtual.
  • Evitar el anonimato en el uso de líneas móviles.
  • Facilitar la identificación de los titulares durante investigaciones ministeriales.
  • Homologar el modelo mexicano con esquemas de identificación utilizados en otros países.

Mientras tanto, el debate permanece dividido en el Congreso. A diferencia de Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo presentó un punto de acuerdo para respaldar la continuidad del registro y reforzar las campañas informativas dirigidas a la población.

La actual senadora fue candidata a Jefa de Gobierno de la CDMX
La iniciativa fue presentada por la vicecoordinadora de MC en el Senado, Alejandra Barrales. (REUTERS/Luis Cortes)

El PT también pidió fortalecer las medidas de protección de datos personales y garantizar que el proceso sea accesible para comunidades indígenas, zonas rurales y personas con discapacidad.

Telefónicas deberán convencer a usuarios de completar el registro

La discusión legislativa coincide con un cambio en la estrategia de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Tras reconocer que millones de usuarios no concluyeron el trámite antes del plazo inicial, la CRT amplió el periodo de registro hasta el 31 de diciembre de 2026 mediante un calendario escalonado.

Como parte de los nuevos lineamientos, las empresas telefónicas —entre ellas Telcel, AT&T y otros operadores— deberán enviar mensajes SMS obligatorios para recordar a sus clientes que completen el proceso.

El primer aviso informará la fecha límite para registrar la línea y el enlace correspondiente para realizar el trámite. Si el usuario no cumple, recibirá un segundo mensaje notificando que el servicio podría ser suspendido en un plazo de 72 horas.

Actualmente, el registro obligatorio continúa vigente. De acuerdo con cifras reportadas previamente, existen alrededor de 63 millones de líneas registradas, frente a un mercado que supera los 144 millones de líneas móviles activas en México.

Al mismo tiempo, más de 10 mil personas han promovido amparos para impugnar la medida, mientras tribunales federales analizan recursos relacionados con la protección de datos personales y la legalidad del esquema. La iniciativa de Movimiento Ciudadano abre ahora una nueva ruta legislativa que podría modificar el futuro del registro obligatorio de celulares en el país.

Temas Relacionados

Registro de líneas telefónicas MéxicoGobierno federalMovimiento Ciudadanomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Famosos arremeten contra Pedro Sola y Ventaneando por comentario sobre envenenar perros: “Son una vergüenza”

El conductor pidió perdón pero la presión de actores, cantantes y organizaciones animalistas no cede y apunta también a Pati Chapoy

Famosos arremeten contra Pedro Sola y Ventaneando por comentario sobre envenenar perros: “Son una vergüenza”

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy miércoles 8 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy miércoles 8 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 9 de julio en Puebla?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 9 de julio en Puebla?

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este miércoles 8 de julio

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este miércoles 8 de julio

Eduardo España aclara los rumores sobre La Casa de los Famosos México: ¿Entrará al reality? Esto fue lo que dijo

El actor y comediante aclara los rumores sobre su participación en el reality

Eduardo España aclara los rumores sobre La Casa de los Famosos México: ¿Entrará al reality? Esto fue lo que dijo
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Mayito Gordo” se habría fugado de EEUU y regresado a México para pelear contra Los Chapitos, según Luis Chaparro

“El Mayito Gordo” se habría fugado de EEUU y regresado a México para pelear contra Los Chapitos, según Luis Chaparro

Hallan ocho cuerpos con huellas de tortura en El Bosque, Chiapas: Fiscalía inicia investigación

Perfil de “El Chorro”: el yerno de “El Mencho” que hoy integra la tríada de nuevos líderes del CJNG

¿Quién es el piloto que trasladó al “Mayo Zambada” a EEUU? FGR confirma identidad y detalla qué ocurrió con él

Quién era “El Texas” o “El 01″, el operador de Los Chapitos que fue abatido en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Famosos arremeten contra Pedro Sola y Ventaneando por comentario sobre envenenar perros: “Son una vergüenza”

Famosos arremeten contra Pedro Sola y Ventaneando por comentario sobre envenenar perros: “Son una vergüenza”

Eduardo España aclara los rumores sobre La Casa de los Famosos México: ¿Entrará al reality? Esto fue lo que dijo

Elton John en México 2026: preventas y cómo comprar boletos para sus conciertos de despedida en el Estadio Banorte

Julieta Venegas se deslinda de “La Niña Futbolista” y versiones de recibir 14 MDP del gobierno

Suspenden la cuenta de Pati Chapoy en X tras acusaciones de promover el maltrato animal en ‘Ventaneando’

DEPORTES

España vs Bélgica por los cuartos del Mundial 2026 en vivo: dónde y cuándo ver gratis el minuto a minuto del partido desde México

España vs Bélgica por los cuartos del Mundial 2026 en vivo: dónde y cuándo ver gratis el minuto a minuto del partido desde México

Noruega vs Inglaterra minuto a minuto: dónde y cómo ver gratis el duelo por los cuartos del Mundial 2026 en México

Partidos del Mundial 2026, hoy 9 de julio: fixture y horarios completos de los cuartos de final

¿Cuándo cumple 18 años Gilberto Mora? A partir de esta fecha podrá ser fichado por clubes europeos

El árbitro mexicano César Ramos, en la lista para dirigir la final de la Copa del Mundo 2026