En video: capturan en gimnasio de Medellín a canadiense buscado por Interpol por narcotráfico y tráfico de armas

El ciudadano canadiense, requerido por las autoridades de Estados Unidos y Canadá, fue detenido por agentes de la Policía Antinarcóticos, Interpol y organismos internacionales mientras se encontraba en un gimnasio del sector El Tesoro, en El Poblado. - crédito @FicoGutierrez/X

Las autoridades colombianas, en coordinación con organismos internacionales, lograron un nuevo golpe contra el crimen organizado transnacional con la captura en Medellín del ciudadano canadiense Arif Jhuman, conocido con el alias “Gillani”, quien era requerido mediante circular roja de Interpol por procesos relacionados con narcotráfico y tráfico internacional de armas.

La detención se produjo en un reconocido gimnasio del sector de El Tesoro, en la comuna 14 (El Poblado), una de las zonas más exclusivas de la capital antioqueña. Allí, agentes de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol, la DEA y autoridades canadienses, sorprendieron al extranjero mientras realizaba ejercicios.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que varios uniformados ingresan al establecimiento con armamento de largo alcance para ejecutar la orden judicial.

¿Quién es Arif Jhuman y por qué era buscado?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Arif Jhuman tiene una sentencia vigente en Canadá de nueve años y 11 meses de prisión por porte y tráfico de estupefacientes, emitida por un tribunal de la provincia de Ontario.

Además, las investigaciones indican que incumplió las condiciones de su libertad condicional tras una captura registrada en 2023 en un suburbio de Toronto, motivo por el cual también era buscado por la justicia canadiense.

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Sin embargo, su situación judicial se agravó luego de que la Fiscalía del Distrito Medio de Florida, en Estados Unidos, lo señalara como integrante de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de armas de fuego.

Según el proceso abierto por las autoridades estadounidenses en diciembre de 2024, Jhuman habría conspirado junto con otros integrantes de la red para trasladar más de 100 armas de fuego desde Florida hacia Canadá entre 2023 y 2024.

Arif Jhuman, alias Gillani, fue capturado en un gimnasio del sector El Tesoro, en Medellín, durante un operativo conjunto entre autoridades colombianas e internacionales. - crédito captura de video

Las armas terminaron en escenas de homicidios

La investigación adelantada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 29 de las armas traficadas fueron recuperadas posteriormente en escenas de crímenes ocurridos en Canadá, incluyendo varios homicidios.

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Las autoridades estadounidenses señalaron que las armas eran adquiridas legalmente en Estados Unidos por valores de apenas unos cientos de dólares, pero eran revendidas en Canadá por miles de dólares, aprovechando la alta rentabilidad del mercado ilegal.

De acuerdo con Semana, el fiscal federal Gregory W. Kehoe, del Distrito Medio de Florida, junto con la agente especial Cheryl Harrell, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), anunciaron en diciembre pasado la imputación contra cinco presuntos integrantes de esta organización criminal.

Entre los procesados aparecen Alfredo Santana, Tyler Corbin, así como los ciudadanos canadienses Omar Singateth, Edward Noel y Arif Jhuman, ahora detenido en Medellín.

Las autoridades estadounidenses también sostienen que parte de los recursos utilizados para adquirir el armamento provenían del narcotráfico, lo que fortaleció las acusaciones por delincuencia organizada.

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Las autoridades de Estados Unidos y Canadá buscaban a Arif Jhuman por su presunta participación en una red de tráfico internacional de drogas y armas. - crédito @ontarioprovincialpolice/Instagram

Habría ingresado a Colombia con documentación falsa

De acuerdo con la información divulgada por el alcalde de Medellín, el ciudadano canadiense habría ingresado al territorio colombiano utilizando documentos falsos, mientras permanecía oculto para evitar responder ante la justicia de Estados Unidos.

Las investigaciones permitieron establecer que el extranjero residía en el sector de El Poblado, donde finalmente fue ubicado gracias al intercambio de información entre agencias nacionales e internacionales.

Tras su captura fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a una estación de Policía, donde se adelantan los trámites judiciales correspondientes mientras avanzan los procedimientos relacionados con su eventual extradición.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han entregado detalles sobre la fecha en la que podría iniciarse formalmente ese proceso, ni si existen otras personas vinculadas a la investigación dentro del país.

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El alcalde Federico Gutiérrez destacó la cooperación entre autoridades nacionales e internacionales y aseguró que "Medellín no es refugio de criminales". - crédito @FicoGutierrez/X

El pronunciamiento de Federico Gutiérrez

Tras conocerse el resultado del operativo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el trabajo conjunto entre las autoridades colombianas y organismos internacionales.

“Medellín no es refugio de criminales. En una operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol y agencias internacionales fue capturado en Medellín Arif Jhuman, alias ‘Gillani’, ciudadano canadiense requerido por las autoridades de Estados Unidos por su participación en una red de tráfico internacional de drogas y armas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El alcalde agregó que la cooperación entre las autoridades nacionales e internacionales continuará siendo clave para combatir las estructuras criminales transnacionales.

“Aquí trabajamos de la mano con las autoridades nacionales e internacionales para cerrarles el paso a las estructuras criminales transnacionales. Aquí hay autoridad, inteligencia y cooperación para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, señaló.

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