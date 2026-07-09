Colombia

Fiscal Lucy Laborde acudirá a la tutela tras ser relevada del caso Nicolás Petro: alega vulneración de sus derechos

La funcionaria sostiene que su condición de prepensionada le otorga una protección especial, mientras la Fiscalía afirma que su salida obedece al concurso de méritos para proveer cargos en la entidad

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Juez le concedió a Nicolas Petro a asistir de manera virtual a las audiencias que se llevan a cabo por el proceso de enriquecimiento ilícito - crédito captura pantalla audiencia/Rama Judicial
Lucy Laborde anunció que acudirá a la tutela tras ser relevada del caso contra Nicolás Petro y de su cargo en la Fiscalía. - crédito captura pantalla audiencia/Rama Judicial

La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien representaba a la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, interpondrá una acción de tutela y solicitará medidas cautelares tras ser relevada del caso y del cargo que ocupaba en la entidad.

La información fue revelada por Noticias RCN y Minuto60, medios que señalaron que la funcionaria considera que la decisión vulnera sus derechos fundamentales, por lo que acudirá a un juez constitucional para solicitar la protección de sus garantías. La medida se conoce cuando el proceso contra Nicolás Petro se encuentra a las puertas de la etapa preparatoria del juicio.

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La tutela se fundamentará en su condición de prepensionada

Según informó Minuto60, uno de los principales argumentos que expondrá Lucy Laborde en la tutela es que está próxima a pensionarse, por lo que considera que cuenta con la protección del denominado fuero prepensional.

De acuerdo con ese medio, esta garantía tuvo origen en la Ley 790 de 2002, creada inicialmente para proteger a los servidores públicos y posteriormente extendida al sector privado. La figura establece una protección para quienes se encuentran a tres años o menos de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización para acceder a la pensión, con el fin de evitar que sean desvinculados sin justa causa antes de consolidar ese derecho.

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No obstante, el medio también advirtió que la situación de Laborde deberá ser objeto de análisis, debido a que la funcionaria ocupaba el cargo bajo la modalidad de provisionalidad, aspecto que será determinante dentro del estudio que realice el juez que conozca la acción de tutela.

Por su parte, Noticias RCN señaló que expertos consultados por ese medio sostuvieron que las personas cobijadas por el denominado retén prepensional cuentan con una protección especial e, incluso, indicaron que no deberían ser sometidas a concursos de méritos mientras permanezcan bajo esa condición.

En Neiva, un juez fue suspendido de su cargo por enviar a la cárcel a un hombre que mató a una mujer - crédito Corte Suprema de Justicia
Un juez constitucional será el encargado de decidir sobre la tutela que presentará la fiscal Lucy Laborde. - crédito Corte Suprema de Justicia

La explicación de la Fiscalía sobre la salida de Laborde

La versión oficial de la Fiscalía difiere de la planteada por la funcionaria. De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, el ente acusador aseguró que la salida de Lucy Laborde obedece al proceso de provisión de cargos mediante concurso de méritos adelantado por la entidad.

Según esa explicación, la fiscal ocupaba un cargo en provisionalidad y no participó en el concurso, por lo que debía ser reemplazada por una persona que sí obtuvo el derecho a ocupar esa plaza.

La Fiscalía también precisó, según Minuto60, que la funcionaria no fue declarada insubsistente, sino que simplemente terminó el nombramiento provisional que desempeñaba, y sostuvo que la decisión no afecta su condición de prepensionada.

Además, fuentes del ente acusador indicaron a ese medio que Lucy Laborde aún permanece en la entidad, mientras espera la decisión judicial sobre la tutela que presentará. De acuerdo con esa información, la funcionaria cumpliría las semanas requeridas para acceder a la pensión durante el próximo mes de febrero.

La Fiscalía aseguró que la salida de la funcionaria obedece al proceso de provisión de cargos mediante concurso de méritos. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo
La Fiscalía aseguró que la salida de la funcionaria obedece al proceso de provisión de cargos mediante concurso de méritos. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo

La resolución que formalizó su salida

La salida de Lucy Marcela Laborde quedó formalizada mediante la Resolución No. 30000-03611, expedida el 6 de julio de 2026 por el director ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Giraldo López.

El acto administrativo dispuso la terminación automática de varios nombramientos provisionales a partir de la posesión de las personas elegibles dentro del concurso de méritos.

La resolución también establece que la decisión será comunicada por las dependencias competentes de la entidad y precisa que contra ese acto administrativo no procede ningún recurso, de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La salida se produce en una etapa clave del caso Nicolás Petro

El relevo de Lucy Laborde se produce cuando el proceso contra Nicolás Petro Burgos está próximo a iniciar la etapa preparatoria del juicio. Según recordó Noticias RCN, la funcionaria había preparado y recopilado el material probatorio que serviría de base para la actuación de la Fiscalía en esa fase.

Por su parte, Caracol Radio señaló que el avance del expediente no depende únicamente de la Fiscalía, sino también de las decisiones del juez, encargado de fijar el cronograma de audiencias y resolver los recursos que se presenten durante el proceso.

Nicolás Petro está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos - crédito Colprensa
El proceso contra Nicolás Petro permanece a la espera de avanzar hacia la etapa preparatoria del juicio. - crédito Colprensa

Las últimas decisiones del proceso

Días antes de la salida de Laborde, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla negó la solicitud de la Fiscalía para imponer cinco días de arresto a Nicolás Petro y a su abogado, Alejandro Carranza, al considerar que no existían fundamentos para esa medida.

En la misma audiencia, el despacho judicial ordenó compulsar copias contra la fiscal Lucy Laborde para que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la exhibición de fotografías del hijo menor de Nicolás Petro durante una diligencia reservada.

Mientras tanto, el juicio permanece suspendido a la espera de que instancias superiores resuelvan los recursos de apelación sobre varias pruebas excluidas del expediente, al tiempo que la justicia deberá pronunciarse sobre la tutela que anunció la funcionaria contra la decisión de la Fiscalía.

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