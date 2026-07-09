Apio Quijano explota contra Pedro Sola y Pati Chapoy por comentarios sobre envenenar perros

Apio Quijano se sumó a la presión contra Ventaneando tras los dichos de Pedro Sola sobre envenenar mascotas. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado / Facebook Apio Quijano)

Apio Quijano estalla contra Pedro Sola y Pati Chapoy tras los comentarios del conductor de Ventaneando en los que expresó su deseo de envenenar perros y dispararle a sus dueños, declaraciones que colocan al programa de TV Azteca en el centro de una polémica nacional sobre violencia animal.

La polémica arrancó cuando Sola, en plena transmisión del programa de espectáculos, describió su intolerancia hacia las mascotas en espacios públicos con una escalada de comentarios que fueron de lo polémico a lo abiertamente violento.

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“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros c*g*ndo en el restaurante. Oigan ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, afirmó el conductor.

Chapoy, lejos de frenar los dichos, los respaldó en tiempo real. Mientras Sola subía el tono, ella respondía con un “Tiene razón, tiene razón”. Cuando el conductor añadió que los dueños que llevan tres perros en una carriola “dan ganas de darles un balazo”, Chapoy cerró el intercambio con una frase que también generó rechazo: “No, dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”. La única conductora que se sorprendió ante los dichos fue Mónica Castañeda: “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”.

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Los comentarios de Pedro Sola sobre envenenar perros y dispararle a sus dueños, provocaron la reacción pública del cantante Apio Quijano. (@apioquijano)

Fue entonces que Apio Quijano compartió en redes el video del segmento y lo acompañó con una descripción directa: “Es una vergüenza que existan todavía personas que se rían de la violencia en televisión y sigan dando espacio a estas personas. @tiopedritosola”, escribió.

En el videoclip que publicó junto al mensaje, Quijano fue más lejos y nombró directamente a Pedro Sola. “Claramente no es una persona reconocida por dar información inteligente, nunca lo ha sido. Pero sigue teniendo un espacio donde mucha gente lo ve. Es completamente debatible que haya espacios o lugares donde se acepten mascotas o no, y también es respetable que haya personas que no les gusten. Pero hablar de envenenar a los animales, eso habla de crueldad”, señaló.

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El cantante también cuestionó la actitud de Pati Chapoy. “Me sorprende, señora Chapoy, tantos años y que se ría de un tema tan serio y tan delicado como el que se trató”, dijo, y cerró con una advertencia: “Solo espero que cuiden sus palabras, porque ahora sí, el mundo tiene voz. Y de una noche a una mañana puede acabar todo”.

Las disculpas de Pedro Sola tras la presión de internautas

Los comentarios del conductor de Ventaneando sobre envenenar mascotas y dispararle a sus dueños generaron una oleada de críticas en redes sociales; Chapoy, quien aplaudió los dichos, no ofreció disculpa alguna. (@esterilizados2)

Dos días después de los comentarios, el miércoles 8 de julio, Pedro Sola leyó un texto en el programa en vivo, donde reconoció su error. “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares”, declaró el conductor, quien también apeló a su edad y trayectoria: “Jamás le he hecho daño a nadie y menos a una mascota; soy incapaz de matar una mosca, dices cosas sin pensar en un medio tan importante como este y en este programa que tengo 30 años aquí sentado”.

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Pati Chapoy, por su parte, no ofreció una disculpa directa. Sus palabras ante la presión de los internautas fueron: “Yo entiendo a las personas, pero también entiendo a las personas que no tienen nada que ver con los caninos que se subieron a ese tren de funar. Pero entiendo”. La respuesta no satisfizo a quienes exigían un reconocimiento explícito, dado que su risa y sus aplausos durante la transmisión original quedaron registrados en el video que circula en redes.

La reacción de Ricardo Salinas Pliego ante los comentarios

"El mundo tiene voz y de una noche a una mañana puede acabar todo", advirtió el cantante Apio Quijano al responderle a Pedro Sola y Pati Chapoy por los comentarios del conductor de Ventaneando sobre envenenar perros, que acumulan más de 8,000 reacciones en redes y una disculpa pública a medias. (@apioquijano)

La polémica llegó hasta los directivos de TV Azteca. Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, respondió el 8 de julio a través de X ante la pregunta directa de una usuaria que exigía un pronunciamiento: “Sus dichos fueron lamentables”. La frase generó reacciones divididas: algunos celebraron el señalamiento, mientras colectivos animalistas como Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo continuaron exigiendo acciones concretas, como una sanción formal o un curso de sensibilización. Salinas Pliego no adelantó si habrá medidas internas ni respondió a las peticiones de despido.

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