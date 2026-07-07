Retratos de Gustavo Petro y Francia Márquez en la Casa de Nariño costarán más de $100 millones: el Dapre oficializó los contratos

El Estado colombiano gastará más de $100 millones en los cuadros conmemorativos de Petro y Francia Márquez - crédito Reuters/Indepaz

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) hizo oficial la entrega de dos contratos para pintar los retratos oficiales del presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez, que serán exhibidos en la Casa de Nariño cuando abandonen sus funciones el 7 de agosto de 2026.

Según la plataforma de contratación estatal, en el proceso para el retrato del saliente jefe de Estado, que se publicó el 3 de julio de 2026, se invertirán $75.000.000 y fue asignado al artista Luis Jaime Rojas Rodríguez. La pieza se instalará en el hall de expresidentes.

El contrato para el cuadro presidencial de Petro costará 75 millones de pesos - crédito @AForeroM/X

Mientras que el contrato del retrato oficial de Márquez se publicó el 2 de julio por $45,5 millones y fue entregado a la artista Ada Ruth Margarita Ariza Aguilar, que realizará la pieza artística utilizando la técnica óleo sobre lienzo. La obra se exhibirá en el hall de exvicepresidentes de la Vicepresidencia de la República.

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La divulgación de los contratos generó pronunciamientos políticos. El senador de la República electo del Centro Democrático Andrés Forero cuestionó en sus redes sociales la millonaria contratación, teniendo en cuenta el déficit fiscal del país y el aumento en el gasto del Ejecutivo durante el último cuatrienio.

El contrato para el cuadro presidencial de Francia Márquez costará 45 millones de pesos - crédito @AForeroM/X

“El cuadro como ex-presidente de Gustavo Petro nos costará $75 M. El cuadro de Francia Marquez cómo ex-vicepresidente nos costará $45.5 M. Para eso querían seguir asfixiando con más impuestos a los colombianos y han empeñado el país a tasas de usura”, escribió en su cuenta de X.

Desde el Pacto Histórico, el representante Eduard Sarmiento defendió la decisión: “Por ustedes que no se ponga al retrato de Petro en el hall de expresidentes. Lo odian por devolverle dignidad al pueblo colombiano; pues bien, los artistas cobran y allá en Palacio han pagado obras muchísimo más caras”.

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Ambos procesos siguen publicados con estado de “proceso adjudicado y celebrado” y figuran bajo la modalidad de contratación directa para la ejecución de trabajos artísticos, conforme a la información disponible.

El millonario gasto del Gobierno nacional en una película en la que participó Gustavo Petro

Esta fue la fotografía que compartió el presidente Petro en su perfil de Instagram el mismo jueves 5 de marzo de 2026, día en que se formó la polémica por su aparición como extra en la película de homenaje al almirante José Prudencio Padilla - crédito @gustavopetrourrego/IG

La película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla avanza con rodajes en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, pero la producción quedó en el centro de la controversia por dos razones: el aporte público de $8.000.000.000 dentro de un presupuesto total de $15.000.000.00 y la aparición de Gustavo Petro en una escena, en medio del debate por la situación fiscal del país.

La discusión se intensificó cuando se conoció que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) aportaría la porción pública más alta de la financiación, mientras que los otros $7.000.000.000 provendrían de productoras privadas.

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Las críticas de la oposición se concentraron en el uso de recursos estatales para una producción audiovisual impulsada por el Gobierno nacional. Daniel Briceño, representante electo por el partido Centro Democrático, sostuvo: “El capricho de Petro de mandarle a hacer una película al Almirante Padilla fue contratada por Hollman Morris en RTVC y le costará al país $8.104.424.000. La producción se le entregó a dedo a Valencia Producciones FX. RTVC es la caja menor de los caprichos de Petro”, escribió en X.

La exsenadora María Fernanda Cabal sumó otra crítica al vincular el costo del proyecto con otras urgencias presupuestarias. “Este es el actor estadounidense Cuba Gooding Jr, que participará en la película ordenada por Petro sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla. La película nos costará 4 millones de dólares. Pero plata no hay para la salud de los colombianos”, afirmó en la misma plataforma digital.

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El cuestionamiento tomó más fuerza porque coincidió con advertencias recientes sobre las cuentas públicas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que la economía colombiana muestra señales de recalentamiento, con crecimiento bajo presiones que pueden generar desequilibrios en un escenario de alta deuda pública.