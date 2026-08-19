Hoteleros de Cancún rechazan pagar por la recolección del sargazo y argumentan que le compete a la federación

Los hoteleros de Cancún, Quintana Roo, ya invierten en la recolección de sargazo en la playa. Crédito: Reuters

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Antonio Ortiz, presidente del Comité de Sostenibilidad de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, descartó que los hoteleros de esa región de Quintana Roo inviertan en la recolección de sargazo en altamar, ya que ese trabajo le compete a la federación.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Rodrigo de la Peña, destacó que ellos hacen inversiones relevantes para limpiar el sargazo de las playas. Aunque reconoció que no tiene cifras exactas en inversión, citó a José Chapur, quien dijo que invierte 32 millones de pesos anuales para limpiar 2.3 kilómetros de playa.

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Los integrantes de la Asociación de Hoteles ofrecieron una conferencia de prensa para exponer las Perspectivas Hoteleras al segundo semestre de 2026, ahí, Antonio Ortiz explicó que ellos pagan su zona federal, su saneamiento, pero no les corresponde comprar barcos.

Hoteleros de Cancún retoman acuerdo con el gobierno federal

El líder hotelero recordó que en el esquema pactado con autoridades federales quedó estipulado de esa manera, hoteleros pagan la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat), pero que en la estrategia que analizaron con la federación, quedó claro que la jurisdicción de alta mar tiene que ver con la Secretaría de Marina.

Ortiz retomó algunos reportes, los cuales detallan que, a la fecha, se han recolectado mil 870 toneladas de sargazo. Pero con la estrategia que está proyectada para 2027 –que consiste en la incorporación de buques que cosecharán el sargazo en el mar–, se podría elevar la cifra a cuatro mil toneladas al año.

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También reveló que se colocaron más kilómetros de contención de barreras para que el sargazo que no se colecte en el mar tenga posibilidades de ser recolectado en otro tipo de embarcaciones.

Lo anterior, según Antonio Ortiz, implica una inversión federal superior a los dos mil millones de pesos adicionales.

Sargazo impacta negativamente en el sector

Rodrigo de la Peña destacó que los hoteleros de Cancún tuvieron que alzar la voz y solo así fueron escuchados por el gobierno federal, quienes se dieron cuenta del impacto negativo que estaba teniendo el sargazo en la imagen del Caribe Mexicano y las ocupaciones.

Comentó que el gasto que estaba teniendo cada uno de los hoteleros es muy grande, por lo que la estrategia que se planteó, ayudará tanto a hoteleros como a gobiernos municipales.

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Pronostican panorama “retador” durante segundo semestre de 2026

Sobre el panorama para la industria turística en el segundo semestre 2026, De la Peña advirtió que será “retador”, por la caída del 14.47 por ciento de los vuelos internacionales a Cancún, así como factores económicos y geopolíticos.

Además, en las perspectivas presentadas por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPMIM) reconocieron que hubo una menor derrama económica de la esperada durante el Mundial 2026, pero eso se compensa un poco con que México obtuvo una imagen positiva como destino turístico.

Miembros de la Armada mexicana retiran sargazo de la costa de Puerto Morelos, México, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Actualmente, los tres destinos cuentan con 239 hoteles y 60 mil 924 habitaciones. Sin embargo, entre enero y junio de 2026, la ocupación acumulada fue de 74.6 por ciento en Cancún, 77.1 por ciento en la Zona Continental de Isla Mujeres y 68.7 por ciento en Puerto Morelos.

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En medio de un entorno turístico desafiante para el segundo semestre de 2026, los hoteleros de Cancún, Quintana Roo, descartaron invertir en la recolección de sargazo en alta mar, ya que eso le corresponde a la federación.