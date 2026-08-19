Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Accidente en la vía Bogotá-Villavicencio: tractocamión se volcó y afectó la movilidad

El siniestro registrado hacia las 3:20 p. m. obligó a implementar una reducción de carril en el K63+000, mientras Coviandina atendía la emergencia

El vehículo Tractocamión quedó volcado sobre la vía tras el siniestro registrado este martes. - crédito @CoviandinaSAS/X
El vehículo Tractocamión quedó volcado sobre la vía tras el siniestro registrado este martes. - crédito @CoviandinaSAS/X
Guardar

Un accidente de tránsito se registró este martes 18 de agosto en la vía Bogotá-Villavicencio, luego de que un tractocamión terminara volcado en el corredor vial. El hecho generó una afectación en la movilidad del sector mientras personal encargado de la atención de la vía verificaba la situación.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió hacia las 3:20 de la tarde. La información fue divulgada por Coviandina, concesionaria encargada de la operación de este corredor, que informó inicialmente sobre una reducción de carril en el K63+000, sentido Bogotá-Villavicencio.

Hasta el momento, las causas del siniestro permanecen bajo indagación y no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del conductor del tractocamión.

PUBLICIDAD

¿Qué se sabe del accidente en la vía Bogotá-Villavicencio?

La cuenta oficial de Coviandina en X publicó una imagen relacionada con el siniestro, en la que se observa el tractocamión volcado y la carga que transportaba esparcida sobre el pavimento.

Según la información preliminar, conductores que se movilizaban por la vía realizaron un llamado a las autoridades luego de advertir lo ocurrido. Posteriormente, se inició la verificación de las condiciones del lugar y se dispuso la reducción de carril para permitir la atención de la emergencia.

De acuerdo con Caracol Radio, en su primer reporte sobre el hecho, Coviandina informó: “Se realiza reducción de carril debido a un siniestro (volcamiento de vehículo tipo tractocamión)”.

PUBLICIDAD

La concesionaria también señaló que personal de la empresa se encontraba atendiendo la situación y que entregaría nuevas actualizaciones sobre las condiciones de la vía.

Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el volcamiento. Tampoco se ha confirmado oficialmente si el accidente dejó personas heridas o lesionadas.

Vehículo de carro tanque sufrió volcamiento y las autoridades hicieron el cierre del corredor vial - crédito @CoviandinaSAS/X
El siniestro ocurrió hacia las 3:20 p. m. y continúa bajo indagación. - crédito @CoviandinaSAS/X (referencia)

Así quedó la movilidad tras el volcamiento

Las imágenes publicados por usuarios en redes sociales mostraron el tractocamión volcado a un costado del carril, mientras otros vehículos lograban continuar por el espacio disponible en la vía.

Ante la situación, se recomendó a los conductores movilizarse con precaución y evitar cruzar por el carril comprometido mientras se desarrollaban las labores de atención.

Coviandina también pidió a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones relacionadas con el estado de la vía y las condiciones de movilidad.

La concesionaria mantuvo informada a la ciudadanía sobre el avance de la atención de la emergencia a través de sus reportes.

Vía Bogotá-Villavicencio: vehículos de carga se transportan a esta hora por el lugar
Coviandina reportó reducción de carril en el K63+000, sentido Bogotá-Villavicencio. - crédito CoviandinaSAS / X

Autoridades adelantan la verificación del accidente

El siniestro continúa bajo investigación. Las autoridades adelantan la recolección de testimonios y de información relacionada con lo ocurrido con el propósito de establecer las circunstancias del accidente.

Por el momento, no se ha divulgado un reporte oficial que determine las causas del volcamiento.

Asimismo, permanece pendiente la confirmación oficial sobre el estado de salud del conductor del tractocamión y sobre la existencia de personas lesionadas como consecuencia del accidente.

Mientras se desarrollaban las labores de atención, la recomendación para los conductores fue transitar con precaución y atender las indicaciones relacionadas con la movilidad en el sector.

Estos son los cierres programados en la vía Bogotá-Villavicencio

A las condiciones reportadas durante este martes se suman los trabajos de adecuación de infraestructura programados en el kilómetro 18+400 de la Vía Nacional 4006.

De acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Consorcio Estabilizaciones 2024, desde este miércoles 19 de agosto se realizarán jornadas de intervención en el sector.

Durante estos trabajos se implementará paso alterno a un carril. Las fechas y horarios informados son los siguientes:

  • 19 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • 20 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • 21 de agosto: de 7:00 a. m. a 12:00 m.
  • 24 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • 25 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • 26 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • 27 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • 28 de agosto: de 7:00 a. m. a 12:00 m.
Fuerte accidentó en la vía Bogotá Villavicencio retrasó movilidad - crédito Coviandina/X
Desde el 19 de agosto se realizarán trabajos con paso alterno a un carril en el K18+400. - crédito Coviandina/X

Las intervenciones corresponden a labores relacionadas con la estabilización y adecuación de la infraestructura en el K18+400.

Las autoridades y responsables de las obras recomendaron a los conductores respetar la señalización y atender las indicaciones del personal encargado de regular el tránsito durante las jornadas programadas.

Temas Relacionados

accidente vía Bogotá-Villavicenciotractocamión volcadoaccidente de tránsitovía Bogotá-Villavicenciomovilidad vía al LlanoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Medellín este miércoles 19 de agosto

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Medellín este miércoles 19 de agosto

Coronel (r) Plazas Vega irá a juicio en Estados Unidos por la muerte del magistrado Urán en el Palacio de Justicia: ya hay fecha para la diligencia

La audiencia civil contra el coronel en retiro busca establecer si tuvo responsabilidad de mando en la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado

Coronel (r) Plazas Vega irá a juicio en Estados Unidos por la muerte del magistrado Urán en el Palacio de Justicia: ya hay fecha para la diligencia

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación

El delantero colombiano llegó como una de las grandes contrataciones al equipo paisa, pero después de seis meses solo ha anotado dos goles y dado una asistencia

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación

Murió un ingeniero de Canal Capital durante un presunto paseo millonario en taxi: esta es la hipótesis que quedó descartada

La Policía Metropolitana revisa cámaras en la avenida Primero de Mayo, en Bogotá, para seguir la ruta del vehículo y definir responsabilidades, incluido el papel del conductor

Murió un ingeniero de Canal Capital durante un presunto paseo millonario en taxi: esta es la hipótesis que quedó descartada

Secretaria de Salud del Valle del Cauca confirmó que no hay enfermedades disparadas por el terremoto: explicó quiénes deben usar tapabocas

El sismo de 7,4 de magnitud afectó gravemente a Cali, pero no hubo un “desastre extenso” en el departamento

Secretaria de Salud del Valle del Cauca confirmó que no hay enfermedades disparadas por el terremoto: explicó quiénes deben usar tapabocas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Shakira envió mensaje de aliento al Chocó tras el terremoto: “Colombia está sufriendo, pero no está rota”

Shakira envió mensaje de aliento al Chocó tras el terremoto: “Colombia está sufriendo, pero no está rota”

Rock Al Parque confirmó la lista completa de los artistas distritales para sus 30 años

Greeicy y Mike Bahía se sumaron al cartel de ‘Colombia: Voces por la Vida’ en el Vive Claro en Bogotá

Hernán Orjuela lanzó contundente mensaje contra Diana Ángel por criticar la entrega de balones de De la Espriella: “Ojalá vuelva a la cordura”

Juan Tamariz y el Festival Internacional del Humor: así fue el día en que “predijo” la suerte del público con sus cartas

Deportes

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación

Selección Colombia de baloncesto anunció cambio de localía por el terremoto y sus efectos en Cali

El fútbol regresó a Colombia con derrota del Tolima en Copa Libertadores: Independiente del Valle venció por 1-0 en Ibagué

Esta es la fecha para el próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: se juega la clasificación a cuartos

América de Cali en El Campín: este es el único detalle que falta para que los Diablos Rojos se muden a Bogotá en forma temporal