Accidente en la vía Bogotá-Villavicencio: tractocamión se volcó y afectó la movilidad

El vehículo Tractocamión quedó volcado sobre la vía tras el siniestro registrado este martes. - crédito @CoviandinaSAS/X

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Un accidente de tránsito se registró este martes 18 de agosto en la vía Bogotá-Villavicencio, luego de que un tractocamión terminara volcado en el corredor vial. El hecho generó una afectación en la movilidad del sector mientras personal encargado de la atención de la vía verificaba la situación.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió hacia las 3:20 de la tarde. La información fue divulgada por Coviandina, concesionaria encargada de la operación de este corredor, que informó inicialmente sobre una reducción de carril en el K63+000, sentido Bogotá-Villavicencio.

Hasta el momento, las causas del siniestro permanecen bajo indagación y no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del conductor del tractocamión.

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¿Qué se sabe del accidente en la vía Bogotá-Villavicencio?

La cuenta oficial de Coviandina en X publicó una imagen relacionada con el siniestro, en la que se observa el tractocamión volcado y la carga que transportaba esparcida sobre el pavimento.

Según la información preliminar, conductores que se movilizaban por la vía realizaron un llamado a las autoridades luego de advertir lo ocurrido. Posteriormente, se inició la verificación de las condiciones del lugar y se dispuso la reducción de carril para permitir la atención de la emergencia.

De acuerdo con Caracol Radio, en su primer reporte sobre el hecho, Coviandina informó: “Se realiza reducción de carril debido a un siniestro (volcamiento de vehículo tipo tractocamión)”.

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La concesionaria también señaló que personal de la empresa se encontraba atendiendo la situación y que entregaría nuevas actualizaciones sobre las condiciones de la vía.

Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el volcamiento. Tampoco se ha confirmado oficialmente si el accidente dejó personas heridas o lesionadas.

El siniestro ocurrió hacia las 3:20 p. m. y continúa bajo indagación. - crédito @CoviandinaSAS/X (referencia)

Así quedó la movilidad tras el volcamiento

Las imágenes publicados por usuarios en redes sociales mostraron el tractocamión volcado a un costado del carril, mientras otros vehículos lograban continuar por el espacio disponible en la vía.

Ante la situación, se recomendó a los conductores movilizarse con precaución y evitar cruzar por el carril comprometido mientras se desarrollaban las labores de atención.

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Coviandina también pidió a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones relacionadas con el estado de la vía y las condiciones de movilidad.

La concesionaria mantuvo informada a la ciudadanía sobre el avance de la atención de la emergencia a través de sus reportes.

Coviandina reportó reducción de carril en el K63+000, sentido Bogotá-Villavicencio. - crédito CoviandinaSAS / X

Autoridades adelantan la verificación del accidente

El siniestro continúa bajo investigación. Las autoridades adelantan la recolección de testimonios y de información relacionada con lo ocurrido con el propósito de establecer las circunstancias del accidente.

Por el momento, no se ha divulgado un reporte oficial que determine las causas del volcamiento.

Asimismo, permanece pendiente la confirmación oficial sobre el estado de salud del conductor del tractocamión y sobre la existencia de personas lesionadas como consecuencia del accidente.

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Mientras se desarrollaban las labores de atención, la recomendación para los conductores fue transitar con precaución y atender las indicaciones relacionadas con la movilidad en el sector.

Estos son los cierres programados en la vía Bogotá-Villavicencio

A las condiciones reportadas durante este martes se suman los trabajos de adecuación de infraestructura programados en el kilómetro 18+400 de la Vía Nacional 4006.

De acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Consorcio Estabilizaciones 2024, desde este miércoles 19 de agosto se realizarán jornadas de intervención en el sector.

Durante estos trabajos se implementará paso alterno a un carril. Las fechas y horarios informados son los siguientes:

19 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

20 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

21 de agosto: de 7:00 a. m. a 12:00 m.

24 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

25 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

26 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

27 de agosto: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

28 de agosto: de 7:00 a. m. a 12:00 m.

Desde el 19 de agosto se realizarán trabajos con paso alterno a un carril en el K18+400. - crédito Coviandina/X

Las intervenciones corresponden a labores relacionadas con la estabilización y adecuación de la infraestructura en el K18+400.

Las autoridades y responsables de las obras recomendaron a los conductores respetar la señalización y atender las indicaciones del personal encargado de regular el tránsito durante las jornadas programadas.

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