México

Pensión Bienestar: ¿Habrá retrasos en el pago de julio? Esto se sabe del calendario oficial

Para este mes se esperan los depósitos de la pensión para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad así como madres trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años

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Hasta el momento ninguna autoridad ha realizado una declaración oficial.
Hasta el momento ninguna autoridad ha realizado una declaración oficial.

A pesar de las expectativas sobre los depósitos y la publicación del calendario oficial de pagos para la Pensión Bienestar del mes de julio, el cual se esperaba fuera publicado el pasado martes 1, la ausencia del anunció abre dudas sobre las posibles fechas de pago.

Y es que debido a la falta de información ha comenzado a circular preocupación entre los beneficiarios, quienes expresan dudas sobre la posibilidad de que este mes exista un retraso e incluso una cancelación de los depósitos de julio.

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Sin embargo, en redes sociales circula la versión de que el calendario será difundido de manera oficial el próximo lunes 6 de julio debido a que existe información de que afuera de las sucursales de los Bancos del Bienestar existen avisos que indican que las fechas de pago podrán consultarse a partir de ese día.

A pesar de esta información hasta el momento ninguna autoridad ha realizado una declaración oficial y mantienen el llamado a que los derechohabientes se informen solo en canales oficiales del Gobierno de México.

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Sala grande con numerosas personas sentadas en mesas con papeles; una persona viste un chaleco con el logo "Gobierno de México"
(Gobierno de México)

A pesar de esto, de acuerdo con datos de pagos anteriores se sabe que, en general, la dispersión normalmente inicia en los primeros días del mes y se organiza por orden alfabético, con base en la primera letra del apellido paterno, para evitar saturación en sucursales.

Los depósitos se reflejan en las tarjetas del Banco del Bienestar y el operativo incluye programas como la pensión para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años.

Para el periodo vigente, el monto para adultos mayores se mantiene en 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que las mujeres de 60 a 64 años reciben 3 mil 100 pesos y las personas con discapacidad 3 mil 300 pesos. Las autoridades recomiendan no acudir a las sucursales hasta que se publique el calendario oficial y consultar saldo en la app o por línea telefónica, según el mismo medio.

Infografía con tarjeta del Banco del Bienestar, pilas de dinero, gráficos y descripciones de montos de pensiones y apoyos de programas sociales federales.
La infografía detalla los diferentes montos de apoyo que los programas sociales del Banco del Bienestar en México depositan en sus tarjetas, destacando la Pensión para Adultos Mayores con 6,400 pesos bimestrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario tentativo de pagos para las Pensiones del Bienestar de julio 2026

A pesar de que el calendario no ha sido dado a conocer, se espera que la publicación ocurra en los siguientes días.

Tomando en cuenta depósitos anteriores se estima que el siguiente podría ser el calendario tentativo de pagos para la Pensión del Bienestar en julio 2026:

  • Letra A | lunes 6 de julio de 2026
  • Letra B | martes 7 de julio de 2026
  • Letra C | miércoles 8 de julio de 2026
  • Letra C | jueves 9 de julio de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 10 de julio de 2026
  • Letra G | lunes 13 de julio de 2026
  • Letra G | martes 14 de julio de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 15 de julio de 2026
  • Letra L | jueves 16 de julio de 2026
  • Letra M | viernes 17 de julio de 2026
  • Letra M | lunes 20 de julio de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 21 de julio de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 22 de julio de 2026
  • Letra R | jueves 23 de julio de 2026
  • Letra R | viernes 24 de julio de 2026
  • Letra S | lunes 27 de julio de 2026
  • Letra T, U, V | martes 28 de julio de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 29 de julio de 2026
Dos mujeres mayores sonriendo, una con cabello gris y otra con cabello blanco, sostienen tarjetas blancas del Banco del Bienestar sobre un fondo burdeos con el logo de 'Pensión Adultos Mayores'.
Dos mujeres mayores sonríen con sus tarjetas de débito del Banco del Bienestar, representando a los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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