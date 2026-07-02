Pensión Bienestar: ¿Habrá retrasos en el pago de julio? Esto se sabe del calendario oficial

Hasta el momento ninguna autoridad ha realizado una declaración oficial.

A pesar de las expectativas sobre los depósitos y la publicación del calendario oficial de pagos para la Pensión Bienestar del mes de julio, el cual se esperaba fuera publicado el pasado martes 1, la ausencia del anunció abre dudas sobre las posibles fechas de pago.

Y es que debido a la falta de información ha comenzado a circular preocupación entre los beneficiarios, quienes expresan dudas sobre la posibilidad de que este mes exista un retraso e incluso una cancelación de los depósitos de julio.

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Sin embargo, en redes sociales circula la versión de que el calendario será difundido de manera oficial el próximo lunes 6 de julio debido a que existe información de que afuera de las sucursales de los Bancos del Bienestar existen avisos que indican que las fechas de pago podrán consultarse a partir de ese día.

A pesar de esta información hasta el momento ninguna autoridad ha realizado una declaración oficial y mantienen el llamado a que los derechohabientes se informen solo en canales oficiales del Gobierno de México.

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(Gobierno de México)

A pesar de esto, de acuerdo con datos de pagos anteriores se sabe que, en general, la dispersión normalmente inicia en los primeros días del mes y se organiza por orden alfabético, con base en la primera letra del apellido paterno, para evitar saturación en sucursales.

Los depósitos se reflejan en las tarjetas del Banco del Bienestar y el operativo incluye programas como la pensión para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años.

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Para el periodo vigente, el monto para adultos mayores se mantiene en 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que las mujeres de 60 a 64 años reciben 3 mil 100 pesos y las personas con discapacidad 3 mil 300 pesos. Las autoridades recomiendan no acudir a las sucursales hasta que se publique el calendario oficial y consultar saldo en la app o por línea telefónica, según el mismo medio.

La infografía detalla los diferentes montos de apoyo que los programas sociales del Banco del Bienestar en México depositan en sus tarjetas, destacando la Pensión para Adultos Mayores con 6,400 pesos bimestrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario tentativo de pagos para las Pensiones del Bienestar de julio 2026

A pesar de que el calendario no ha sido dado a conocer, se espera que la publicación ocurra en los siguientes días.

Tomando en cuenta depósitos anteriores se estima que el siguiente podría ser el calendario tentativo de pagos para la Pensión del Bienestar en julio 2026:

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Letra A | lunes 6 de julio de 2026

Letra B | martes 7 de julio de 2026

Letra C | miércoles 8 de julio de 2026

Letra C | jueves 9 de julio de 2026

Letras D, E, F | viernes 10 de julio de 2026

Letra G | lunes 13 de julio de 2026

Letra G | martes 14 de julio de 2026

Letras H, I, J, K | miércoles 15 de julio de 2026

Letra L | jueves 16 de julio de 2026

Letra M | viernes 17 de julio de 2026

Letra M | lunes 20 de julio de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 21 de julio de 2026

Letra P, Q | miércoles 22 de julio de 2026

Letra R | jueves 23 de julio de 2026

Letra R | viernes 24 de julio de 2026

Letra S | lunes 27 de julio de 2026

Letra T, U, V | martes 28 de julio de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 29 de julio de 2026

Dos mujeres mayores sonríen con sus tarjetas de débito del Banco del Bienestar, representando a los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)