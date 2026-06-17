Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos cayeron a mínimos históricos

FOTO DE ARCHIVO: Tanques de almacenamiento de petróleo crudo se ven en una fotografía aérea del centro petrolero de Cushing en Cushing, Oklahoma, Estados Unidos. 21 de abril de 2020. REUTERS/Drone Base/Archivo

Las reservas de petróleo de Estados Unidos marcaron la semana pasada un nuevo mínimo histórico en más de cuatro décadas, según datos publicados el miércoles por la Agencia de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés). Los inventarios comerciales cayeron 8,3 millones de barriles durante la semana finalizada el 12 de junio, más del doble de los 3,7 millones que esperaba el consenso de analistas reunido por Bloomberg. La cifra confirma que la crisis energética desatada por el conflicto en Medio Oriente sigue golpeando con fuerza el suministro estadounidense.

La reserva estratégica de petróleo —conocida por sus siglas en inglés SPR, el colchón de emergencia del gobierno federal para situaciones de crisis— registró una caída aún más pronunciada. Al 12 de junio contaba con 340,3 millones de barriles, casi nueve millones menos que la semana anterior, un nivel que no se veía desde julio de 1983, cuando la reserva apenas comenzaba a consolidarse tras su creación en la década de los setenta. Esos datos habían sido anticipados el lunes por el propio Departamento de Energía.

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El origen de esta presión sobre los inventarios se remonta al 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques militares contra Irán. En respuesta, Teherán declaró el cierre del estrecho de Ormuz el 4 de marzo, bloqueando el paso por donde transita alrededor del 20% del petróleo que se comercia en el mundo. La medida detuvo casi por completo las exportaciones de crudo desde Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, y disparó el precio del barril a niveles no vistos en años.

Ante la magnitud del golpe, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó una sesión de emergencia el 11 de marzo y autorizó la liberación coordinada de 400 millones de barriles de reservas estratégicas entre sus países miembros, la mayor acción colectiva en los cincuenta años de historia del organismo. De ese total, Estados Unidos asumió el compromiso de liberar 172 millones de barriles de los 415 millones con que contaba a finales de febrero. Hasta la semana del 12 de junio, Washington había extraído cerca de 75 millones de barriles, algo menos de la mitad del volumen prometido.

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Fotografía de archivo de precios de gaoslina en una estación de servicio en Washington EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Los datos de la EIA muestran que la producción estadounidense se mantuvo estable en 13,81 millones de barriles diarios, mientras que la tasa de utilización de las refinerías alcanzó el 96,7%, una cifra elevada que refleja la presión de la demanda interna. La cantidad de productos entregados al mercado nacional se mantuvo por encima de los 20 millones de barriles diarios, sostenida principalmente por el consumo de gasolina, que subió un 5,5% respecto a la semana anterior pese al alza de los precios en las estaciones de servicio. Las exportaciones, sin embargo, bajaron alrededor de un 10% y las importaciones retrocedieron un 13% respecto al período previo.

En los mercados, la publicación de los datos impulsó los precios del crudo. El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, avanzó un 2,36% hasta situarse en 80,82 dólares, mientras que su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), ganó un 2,60% y alcanzó los 78,03 dólares. Ambos contratos se mantienen, no obstante, por debajo de los máximos registrados en las semanas inmediatamente posteriores al cierre del estrecho, cuando el Brent rozó los 120 dólares.

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La pregunta que planea sobre los mercados energéticos es cuánto tiempo podrá sostenerse esta estrategia de contención. Brookings Institution calculó que, al término del programa de liberación acordado con la AIE, la SPR contará con apenas unos 300 millones de barriles, un margen que expertos del organismo consideran ajustado si se tiene en cuenta que la reserva requiere un mínimo de aproximadamente 150 millones de barriles para evitar daños estructurales en las cavernas de sal donde se almacena el crudo. El Parlamento de Reino Unido estima, además, que aunque se alcance un acuerdo diplomático en las próximas semanas, la empresa estatal de los Emiratos Árabes Unidos no prevé que los flujos normales por el estrecho de Ormuz se restablezcan antes de 2027. La SPR puede amortiguar el golpe, pero no sustituir indefinidamente a una ruta que mueve una quinta parte del petróleo del planeta.