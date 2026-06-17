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El papa León XIV elogió el acuerdo entre EEUU e Irán y reclamó “caminos de diálogo” para Ucrania

El pontífice agradeció a Pakistán su mediación en el memorando entre Washington y Teherán y, durante su audiencia semanal en el Vaticano, pidió una “paz justa y duradera” tras un ataque ruso que incendió una catedral ortodoxa en Kiev

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El papa León XIV saluda a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en la que pidió "caminos de diálogo" para poner fin a la guerra en Ucrania (EFE/EPA/Angelo Carconi)
El papa León XIV saluda a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en la que pidió "caminos de diálogo" para poner fin a la guerra en Ucrania (EFE/EPA/Angelo Carconi)

El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán como el resultado de un “alentador trabajo de diálogo y negociación”. Las dos partes, que contaron con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio, ante lo que el pontífice manifestó su “gratitud” a quienes ayudaron en la negociación.

“Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos”, dijo el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.

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El sumo pontífice mencionó también la “dolorosa” guerra de Ucrania, y pidió que se abran “caminos de diálogo” que “propicien una paz justa y duradera”. La invasión rusa de Ucrania, en curso desde febrero de 2022, es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y dura ya más que la Primera Guerra Mundial.

“Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas”, dijo León, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana saliera ardiendo en Kiev, tras un ataque masivo ruso.

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“Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía”, añadió el líder de la Iglesia católica.

Respaldo anticipado al memorándum

El papa León XIV preside su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, donde elogió el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán (REUTERS/Remo Casilli)
El papa León XIV preside su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, donde elogió el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán (REUTERS/Remo Casilli)

Las palabras del pontífice se dan un día después de que elogiara el memorándum de entendimiento entre Washington y Teherán, que las dos partes prevén firmar formalmente este viernes en el resort suizo de Bürgenstock. El martes, desde su residencia de verano en Castel Gandolfo, León XIV había dicho: “Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes”, y expresó su esperanza de que el acuerdo represente “una solución” definitiva al conflicto.

Tras la firma, ambas partes emprenderán negociaciones orientadas a una paz definitiva en un plazo de 60 días, según estimó el presidente estadounidense Donald Trump. Entre las cuestiones aún sin resolver figura la reapertura del Estrecho de Ormuz.

La postura del papa frente a la guerra con Irán generó tensión con la Casa Blanca. El pontífice, nacido en Chicago, había calificado de “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní, y refutó las afirmaciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre un supuesto respaldo divino a la ofensiva militar, además de desestimar las teorías del vicepresidente JD Vance sobre la “guerra justa”. La primera ministra italiana Giorgia Meloni, en cambio, respaldó públicamente la posición del jefe de la Iglesia durante la cumbre del G7 en Evian.

Desde su elección al papado hace aproximadamente un año, León XIV ha mantenido una posición pública sostenida frente a los principales focos bélicos del momento: la invasión rusa de Ucrania y el enfrentamiento entre Washington y Teherán.

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