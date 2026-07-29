Concejal denunció a conductor de camioneta Nissan por pasar sobre un separador: vehículo tendría $3,6 millones en multas

El video muestra el momento en que una camioneta Nissan atraviesa un separador en una vía de Bogotá. - crédito @JD_Quinteror/X

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Una nueva denuncia sobre un presunto caso de incumplimiento de las normas de tránsito en Bogotá fue divulgada por el concejal Juan David Quintero, que publicó un video en sus redes sociales en el que se observa a una camioneta Nissan transitando sobre un separador vial.

La grabación fue compartida por el cabildante a través de su cuenta de X, donde aseguró que el conductor del vehículo habría realizado una maniobra que invade el espacio público. En la misma publicación, comparó este caso con el reciente episodio protagonizado por un vehículo Chevrolet Spark azul, que fue objeto de investigaciones tras intentar subir a un puente peatonal en la capital.

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Junto al video, el concejal también publicó una captura de pantalla de una consulta del estado de cuenta de la placa RZJ669 en una plataforma de tránsito colombiana, aparentemente correspondiente al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), con la que buscó respaldar su denuncia sobre las presuntas infracciones del vehículo.

El video difundido por el concejal muestra el momento en que la camioneta Nissan transita sobre el separador vial en Bogotá. - crédito captura de video

El concejal pidió sanciones contra el conductor

Al difundir el video, Quintero cuestionó el comportamiento del conductor y afirmó que el vehículo tendría obligaciones pendientes por multas de tránsito.

“¡Pasamos del imbécil del Spark azul al imbécil de la Nissan! ¡Y para colmo debe 3.6 millones de pesos en multas de tránsito! 😡 Parece que algunos ciudadanos intentan no usar lo que tenemos en la cabeza”, escribió el concejal en su publicación.

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En el mismo mensaje, el cabildante solicitó la intervención de la Administración distrital. "Pido urgentemente al alcalde Galán y a la Secretaría de Movilidad la sanción correspondiente a este descarado“, agregó.

Además del llamado a las autoridades, Quintero invitó a los ciudadanos a respaldar una iniciativa que impulsa en defensa del espacio público mediante un formulario habilitado para la recolección de apoyos.

El concejal Juan David Quintero publicó la denuncia en su cuenta de X y pidió sanciones contra el conductor de la camioneta. - crédito @JD_Quinteror/X

Según el concejal, la camioneta tendría multas por $3,6 millones

En su publicación, el concejal sostuvo que, tras consultar la información del vehículo, este registraría $3.601.405 en multas de tránsito.

Para respaldar esa afirmación, Quintero compartió una captura de pantalla de una consulta del estado de cuenta de la placa RZJ669 en una plataforma de tránsito, aparentemente correspondiente al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

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En la imagen se observa un reporte con cuatro multas por un valor total de $3.601.405, además del detalle de una sanción emitida por la Secretaría de Movilidad de Cali, con fecha de resolución del 2 de abril de 2025.

Hasta el momento, esa información corresponde a la denuncia realizada por Quintero y no ha sido confirmada públicamente por las autoridades competentes, que son las encargadas de verificar el estado del vehículo, la existencia de comparendos pendientes y las actuaciones administrativas que correspondan.

Captura compartida por el concejal Juan David Quintero en la que se observa la consulta de las presuntas multas registradas para el vehículo. - crédito @JD_Quinteror/X

La denuncia se suma a otras publicaciones sobre movilidad

La publicación hace parte de una serie de videos y denuncias que el concejal Juan David Quintero ha difundido en redes sociales sobre comportamientos que, según ha manifestado, afectan la movilidad y el uso del espacio público en Bogotá.

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En esta oportunidad, el video muestra a la camioneta Nissan pasando sobre un separador vial, una maniobra que el cabildante señaló como motivo para solicitar la intervención de la Secretaría Distrital de Movilidad.

La iniciativa que promueve el concejal sobre las ciclorrutas

Junto con la denuncia, Quintero invitó a los ciudadanos a apoyar una petición denominada “Ciclorrutas para bicicletas, no para motos eléctricas”, con la que busca solicitar al Ministerio de Transporte una reglamentación sobre la circulación de determinados vehículos eléctricos en la infraestructura destinada a bicicletas.

En el texto de la iniciativa, el concejal señala que la movilidad eléctrica constituye una alternativa para la ciudad, pero sostiene que no todos los vehículos eléctricos deberían circular por las ciclorrutas.

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La propuesta hace referencia a la Ley 2486 de 2025, que regula los Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana (VELMPU) y establece que corresponde al Ministerio de Transporte definir las características técnicas que deberán cumplir estos vehículos para circular por la cicloinfraestructura y demás vías autorizadas.

De acuerdo con la iniciativa impulsada por Quintero, la petición busca solicitar al Ministerio de Transporte:

Que las ciclorrutas continúen siendo espacios destinados a los ciclistas.

Que no se permita la circulación de motos eléctricas o ciclomotores de mayor potencia y velocidad por las ciclorrutas sin regulación.

Que el Gobierno nacional y Bogotá adopten una reglamentación orientada a la seguridad vial.

El formulario de recolección de apoyos indica que la petición respalda un proyecto de acuerdo radicado por el concejal ante el Concejo de Bogotá para establecer acciones encaminadas a prevenir y mitigar el mal parqueo como un problema relacionado con la seguridad vial y el flujo vehicular en la capital.

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Asimismo, el documento recuerda que la Secretaría Distrital de Movilidad ha señalado que continuará imponiendo sanciones por la invasión de la cicloinfraestructura cuando corresponda y que, conforme a la Ley 2486 de 2025, Bogotá puede establecer tramos donde se restrinja la circulación de determinados vehículos por razones de seguridad vial.

El antecedente del caso del Spark azul

En su publicación, Quintero comparó la denuncia de la camioneta Nissan con el caso del Chevrolet Spark azul que recientemente fue grabado cuando intentó subir por un puente peatonal en Bogotá.

Tras ese episodio, Brayan Bernal Muñoz, propietario registrado del vehículo, aseguró en declaraciones a El Tiempo que había vendido el automóvil aproximadamente cuatro meses antes, pero que el traspaso no se había formalizado porque el comprador aún le adeudaba parte del dinero acordado.

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En sus redes sociales, el polémico dueño del carro que intentó subir por un puente peatonal en Bogotá, muestra una actitud desafiante hacia las autoridades locales - crédito Captura de Video Instagram

Posteriormente, el hombre señalado por Bernal como quien conducía el vehículo difundió un video en redes sociales en el que afirmaba que las autoridades no lograrían ubicarlo y lanzó expresiones ofensivas contra los agentes de tránsito y la Administración distrital.

Sobre ese caso, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que adelantaba actuaciones para determinar las posibles sanciones derivadas de la maniobra registrada en el puente peatonal, mientras que el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al responsable de los hechos.