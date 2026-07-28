México
Agregar Infobae enGoogle

Semarnat envía a 104 brigadistas y técnicos para apoyar a Canadá por incendios forestales

El contingente de la Conafor viajó este martes a Thunder Bay, Ontario, para integrarse a las tareas coordinadas por autoridades canadienses

El contingente de la Conafor viajó este martes a Thunder Bay, Ontario, para integrarse a las tareas coordinadas por autoridades canadienses
La delegación se integra por 100 personas combatientes y 4 técnicos especializados en manejo de incendios forestales. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Guardar

México desplegó 104 combatientes y técnicos para apoyar a Canadá en la atención de incendios forestales, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) difundido este 28 de julio de 2026.

Según la dependencia, el contingente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) salió este martes rumbo a Thunder Bay, en la provincia de Ontario, Canadá, para incorporarse a las operaciones coordinadas por autoridades canadienses. El grupo está integrado por 100 personas combatientes y 4 técnicos.

PUBLICIDAD

La Semarnat informó que, del total, hay cinco mujeres: una de Coahuila, una de Guanajuato y tres de Jalisco.

El personal proviene de áreas de Protección Civil estatal y municipal, dependencias ambientales de los tres órdenes de gobierno, brigadas de protección y manejo del fuego, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y una organización de la sociedad civil, detalló el comunicado.

PUBLICIDAD

La delegación incluyó representación de 24 entidades federativas y, según la Semarnat, Jalisco aportó el mayor número de integrantes, seguido de Michoacán, Durango, Tamaulipas y Chiapas.

De acuerdo con la dependencia, la movilización se realiza bajo el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el intercambio de recursos de manejo de incendios forestales entre México y Canadá.

Incendios en Canadá empeoran el aire en el este de Estados Unidos

Humo de incendios en Canadá, Minnesota y el norte de Ontario cubrió Washington y el este de Estados Unidos con aire insalubre. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Humo de incendios en Canadá, Minnesota y el norte de Ontario cubrió Washington y el este de Estados Unidos con aire insalubre. (AP Foto/Yuki Iwamura)

El humo de incendios en Canadá, Minnesota y el norte de Ontario cubrió Washington y otras regiones del este de Estados Unidos el pasado 18 de julio, con aire insalubre para millones de personas y un episodio que podría durar al menos una semana más, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las alertas por condiciones peligrosas seguían previstas en una amplia franja del país. El pronóstico contempló una mejora momentánea en algunos puntos, pero no el fin cercano de la contingencia, porque la permanencia del humo depende de la dirección del viento y de si las tormentas logran bajar la contaminación cerca de la superficie, según The Associated Press.

Bob Oravec, meteorólogo en jefe del organismo con sede en Maryland, explicó que el humo seguiría presente “durante al menos una semana, probablemente”. También indicó que el efecto cambiará conforme el viento continúe empujando la contaminación hacia el este.

Washington D.C. y la región de los Grandes Lagos registran los efectos más visibles

Washington D.C. amaneció con visibilidad reducida por la humareda, que alcanzó monumentos y se extendió a la zona metropolitana de Nueva York. REUTERS/Jonathan Ernst
Washington D.C. amaneció con visibilidad reducida por la humareda, que alcanzó monumentos y se extendió a la zona metropolitana de Nueva York. REUTERS/Jonathan Ernst

El pasado 16 de julio, comunidades de Minnesota, Illinois y Michigan, incluida Detroit, volvieron a registrar algunos de los peores niveles de calidad del aire del mundo, de acuerdo con IQAir, plataforma que monitorea este indicador.

En Washington D.C., la humareda cubrió durante buena parte del día el Monumento a Washington, el Monumento a Lincoln y otros puntos de la capital, con visibilidad reducida.

La escena también alcanzó a la zona metropolitana de Nueva York. Hacia la tarde, algunas áreas de la ciudad y sus alrededores pasaron de la categoría insalubrea moderada, después de que el día anterior una bruma densa con tonos naranja y amarillo ocultó parcialmente el horizonte de Manhattan.

Stewart Verdery, habitante de Washington D.C., describió la vista desde una azotea al amanecer, cuando encontró el horizonte oscurecido. “Es una locura despertarse al amanecer y no ver el sol cuando ni siquiera está lloviendo”, dijo. “Y huele como si alguien estuviera haciendo la barbacoa más grande del mundo”.

La contaminación también alteró actividades públicas y deportivas. En Ohio se pospuso el juego de Grandes Ligas entre los Cleveland Guardians y los Pittsburgh Pirates, y en varios estados del noreste se cancelaron actos al aire libre.

Sheinbaum anuncia un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba y Venezuela

Sheinbaum indicó que mañana se reunirá con la Secretaría de Energía. | Presidencia
El Gobierno federal prepara dos buques de la Secretaría de Marina con insumos para Venezuela en las próximas semanas, informa EFE. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes 28 de julio que su Gobierno prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba y que en las próximas semanas saldrán dos buques de la Secretaría de Marina con insumos destinados a Venezuela, informó EFE.

Explicó Sheinbaum que los apoyos forman parte de la política de cooperación internacional de su gobierno y los enmarcó en “principios de solidaridad y respeto a la soberanía” de otros países.

Sheinbaum detalló que ya instruyó la coordinación del próximo cargamento para la isla y que habló “justo ayer” con Lázaro Cárdenas y con la Secretaría de Marina para concretar el nuevo envío: Soberanía de los pueblos y el apoyo que podamos seguir brindando al pueblo de Cuba.

Temas Relacionados

Incendios En CanadaSemarnatPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El fisicoculturista que mató a sus padres en Puebla habría revelado sus motivos: “Jesucristo me mandó limpiar la zona”

El hombre habría sido encerrado en su casa por su familia debido a sus arranques violentos tras el consumo de sustancias

El fisicoculturista que mató a sus padres en Puebla habría revelado sus motivos: “Jesucristo me mandó limpiar la zona”

IMG Academy, la exclusiva escuela deportiva de EEUU donde estudiaba el hijo del cuñado de “El Mencho”

Gerardo González Valencia, exlíder de Los Cuinis, cumple una sentencia a cadena perpetua en ese país desde 2023

IMG Academy, la exclusiva escuela deportiva de EEUU donde estudiaba el hijo del cuñado de “El Mencho”

Hoy No Circula de este miércoles en el Valle de México y de Toluca

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,de acuerdo con las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula de este miércoles en el Valle de México y de Toluca

Sergio Mayer busca que haya edad mínima para que menores usen redes sociales: esto dice la iniciativa

La iniciativa fue presentada a principios de este año; si embargo, no ha avanzado en comisiones

Sergio Mayer busca que haya edad mínima para que menores usen redes sociales: esto dice la iniciativa

Vinculan a proceso a Luis “N” por posesión y distribución de material ilícito de menores

La detención se realizó en Iztapalapa, Ciudad de México, durante un cateo en el que las autoridades rescataron a una persona menor de edad y aseguraron dispositivos electrónicos con material ilícito

Vinculan a proceso a Luis “N” por posesión y distribución de material ilícito de menores
MÁS NOTICIAS

NARCO

IMG Academy, la exclusiva escuela deportiva de EEUU donde estudiaba el hijo del cuñado de “El Mencho”

IMG Academy, la exclusiva escuela deportiva de EEUU donde estudiaba el hijo del cuñado de “El Mencho”

Vinculan a proceso a Luis “N” por posesión y distribución de material ilícito de menores

FGR vincula a proceso a 10 personas por portación de armas y explosivos en Escuinapa, Sinaloa

Buen Gobierno alerta: usan sus sellos y nombres falsos para pedir dinero

Pagó colegiaturas con dinero del narco: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

Ese Pérez pide a Yanet García “que le escupa” y desata críticas de los fans de “La Chica del Clima”

Lista completa de mexicanos nominados a Premios Juventud 2026: Peso Pluma, Carín León y Kenia Os entre los favoritos

Silvana Estrada lanza segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar en preventa su primer show

DEPORTES

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

“No gracias, América”: Cristo Navarrete, el joven portero de la Sub-20 que descartó a las Águilas por sus convicciones

Andrea Becerra obtiene medalla de plata en el tiro con arco compuesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Guido Pizarro rompe con Tigres y renuncia a su cargo: ¿qué provocó su inesperada salida?

Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta