Semarnat envía a 104 brigadistas y técnicos para apoyar a Canadá por incendios forestales

La delegación se integra por 100 personas combatientes y 4 técnicos especializados en manejo de incendios forestales. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

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México desplegó 104 combatientes y técnicos para apoyar a Canadá en la atención de incendios forestales, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) difundido este 28 de julio de 2026.

Según la dependencia, el contingente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) salió este martes rumbo a Thunder Bay, en la provincia de Ontario, Canadá, para incorporarse a las operaciones coordinadas por autoridades canadienses. El grupo está integrado por 100 personas combatientes y 4 técnicos.

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La Semarnat informó que, del total, hay cinco mujeres: una de Coahuila, una de Guanajuato y tres de Jalisco.

El personal proviene de áreas de Protección Civil estatal y municipal, dependencias ambientales de los tres órdenes de gobierno, brigadas de protección y manejo del fuego, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y una organización de la sociedad civil, detalló el comunicado.

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La delegación incluyó representación de 24 entidades federativas y, según la Semarnat, Jalisco aportó el mayor número de integrantes, seguido de Michoacán, Durango, Tamaulipas y Chiapas.

De acuerdo con la dependencia, la movilización se realiza bajo el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el intercambio de recursos de manejo de incendios forestales entre México y Canadá.

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Incendios en Canadá empeoran el aire en el este de Estados Unidos

Humo de incendios en Canadá, Minnesota y el norte de Ontario cubrió Washington y el este de Estados Unidos con aire insalubre. (AP Foto/Yuki Iwamura)

El humo de incendios en Canadá, Minnesota y el norte de Ontario cubrió Washington y otras regiones del este de Estados Unidos el pasado 18 de julio, con aire insalubre para millones de personas y un episodio que podría durar al menos una semana más, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las alertas por condiciones peligrosas seguían previstas en una amplia franja del país. El pronóstico contempló una mejora momentánea en algunos puntos, pero no el fin cercano de la contingencia, porque la permanencia del humo depende de la dirección del viento y de si las tormentas logran bajar la contaminación cerca de la superficie, según The Associated Press.

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Bob Oravec, meteorólogo en jefe del organismo con sede en Maryland, explicó que el humo seguiría presente “durante al menos una semana, probablemente”. También indicó que el efecto cambiará conforme el viento continúe empujando la contaminación hacia el este.

Washington D.C. y la región de los Grandes Lagos registran los efectos más visibles

Washington D.C. amaneció con visibilidad reducida por la humareda, que alcanzó monumentos y se extendió a la zona metropolitana de Nueva York. REUTERS/Jonathan Ernst

El pasado 16 de julio, comunidades de Minnesota, Illinois y Michigan, incluida Detroit, volvieron a registrar algunos de los peores niveles de calidad del aire del mundo, de acuerdo con IQAir, plataforma que monitorea este indicador.

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En Washington D.C., la humareda cubrió durante buena parte del día el Monumento a Washington, el Monumento a Lincoln y otros puntos de la capital, con visibilidad reducida.

La escena también alcanzó a la zona metropolitana de Nueva York. Hacia la tarde, algunas áreas de la ciudad y sus alrededores pasaron de la categoría “insalubre” a “moderada”, después de que el día anterior una bruma densa con tonos naranja y amarillo ocultó parcialmente el horizonte de Manhattan.

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Stewart Verdery, habitante de Washington D.C., describió la vista desde una azotea al amanecer, cuando encontró el horizonte oscurecido. “Es una locura despertarse al amanecer y no ver el sol cuando ni siquiera está lloviendo”, dijo. “Y huele como si alguien estuviera haciendo la barbacoa más grande del mundo”.

La contaminación también alteró actividades públicas y deportivas. En Ohio se pospuso el juego de Grandes Ligas entre los Cleveland Guardians y los Pittsburgh Pirates, y en varios estados del noreste se cancelaron actos al aire libre.

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Sheinbaum anuncia un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba y Venezuela

El Gobierno federal prepara dos buques de la Secretaría de Marina con insumos para Venezuela en las próximas semanas, informa EFE. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes 28 de julio que su Gobierno prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba y que en las próximas semanas saldrán dos buques de la Secretaría de Marina con insumos destinados a Venezuela, informó EFE.

Explicó Sheinbaum que los apoyos forman parte de la política de cooperación internacional de su gobierno y los enmarcó en “principios de solidaridad y respeto a la soberanía” de otros países.

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Sheinbaum detalló que ya instruyó la coordinación del próximo cargamento para la isla y que habló “justo ayer” con Lázaro Cárdenas y con la Secretaría de Marina para concretar el nuevo envío: “Soberanía de los pueblos y el apoyo que podamos seguir brindando al pueblo de Cuba”.