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Quiénes han sido las ex novias de Yahir y quién es su pareja sentimental actual

El cantante llega al reality con una historia sentimental que incluye noviazgos con actrices, cantantes y una relación de más de diez años que ha mantenido lejos de las cámaras

Yahir
Su entrada a La Casa de los Famosos México 4 reavivó el interés en su vida amorosa.(@LaCasaFamososMx)
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Yahir lleva más de una década de relación con Cristina Lliteras, una mujer originaria de Sonora que ha elegido mantenerse fuera del ojo público. La pareja tiene un hijo en común, Ian, nacido en 2016, y aunque el cantante no descarta la estabilidad, ha declarado que el matrimonio no es algo que haya contemplado. El interés por su vida sentimental se reavivó en 2026, cuando se confirmó su participación como séptimo habitante de La Casa de los Famosos México 4.

Cristina y Yahir se conocían desde hacía años como amigos cercanos. Su noviazgo se hizo público en 2016, cuando se supo que esperaban a su primer hijo en común. Según distintos medios, la pareja ya llevaba varios años juntos antes de ese momento, lo que sitúa la relación en más de diez años de duración. Ian, el menor de los dos hijos del cantante, ha aparecido en algunas ocasiones junto a su padre, en especial en el programa Juego de Voces.

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El primer hijo de Yahir

Yahir se convirtió en padre por primera vez en abril de 1998, cuando aún tenía menos de 20 años y vivía en Tijuana, Baja California. Su hijo mayor, Tristán Othón Fierro, nació de su relación con Jaqueline Fierro, una mujer que nunca perteneció al mundo del espectáculo. La pareja no hizo una vida juntos, pero asumió la crianza de manera compartida. La relación entre Yahir y Tristán ha tenido, según distintos medios, varios altibajos a lo largo de los años.

Yahir y Tristan Othón
De Jaqueline Fierro, madre de su hijo mayor Tristán, a Cristina Lliteras, con quien tiene a Ian y lleva más de una década en pareja: el mapa sentimental del exacadémico que nunca dejó de ser tema en la prensa del espectáculo. (Foto: Ig/@tristan_gss)

Las parejas del cantante

La primera relación mediática de Yahir se dio en 2003, cuando protagonizó una telenovela junto a la actriz Martha Higareda. La prensa de la época recogió rumores de romance fuera de la ficción, aunque sin declaraciones directas de los involucrados. Se señaló que la relación, de existir, no habría durado más de un año.

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Entre 2007 y 2010, Yahir sostuvo un noviazgo formal y muy visible con la actriz Claudia Álvarez. Los medios los seguían como pareja y muchos daban por hecho que su historia tendría continuidad. La ruptura, en 2010, fue noticia en el ambiente del espectáculo. Se especuló en ese momento que Álvarez quedó afectada por la separación, aunque no hubo declaraciones concretas de ninguno de los dos sobre los motivos.

Otra relación atribuida al cantante es la que habría mantenido con la actriz Marimar Vega, aunque ambos nunca lo confirmaron públicamente. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que alimentó la percepción de un noviazgo que, según la prensa, existió pero nunca se asumió de manera abierta.

Claudia Álvarez
MÉXICO, D.F. 17JULIO2007.- Yahir y Claudia Álvarez serán los protagonistas de la nueva telenovela de TV Azteca titulada Bellezas indomables. FOTO: PATRICIA MORALES/CUARTOSCURO.COM

Con la cantante y conductora Regina Murguía, del grupo JNS, Yahir tuvo uno de sus noviazgos más largos y más expuestos: aproximadamente tres años de relación pública. La ruptura también fue cubierta por los medios, y circularon especulaciones sobre infidelidad, sin evidencia directa. Durante esa etapa, Regina convivió con Tristán, entonces adolescente.

La actriz Vanessa Acosta, compañera de elenco en la telenovela Soñarás, también fue pareja del cantante. Ambos confesaron su relación durante el rodaje. Acosta era descrita en ese entonces como una fan incondicional de Yahir, presente en sus presentaciones como muestra de apoyo.

Con Sandra Echeverría, también compañera en Soñarás, los rumores fueron persistentes pero siempre desmentidos. Yahir y Echeverría declararon en distintas entrevistas que su vínculo era de amistad y aprecio mutuo, sin que llegara a constituirse como noviazgo.

El romance de televisión con Nadia y la confesión de Toñita

Yahir y Nadia
Claudia Álvarez, Regina Murguía, Martha Higareda y Marimar Vega figuran entre sus exparejas; Toñita confirmó en 2023 una intimidad que ambos habían negado por años; y Nadia sigue aclarando que lo de La Academia nunca fue un noviazgo formal. (Foto: archivo)

Dentro de La Academia, la primera generación del reality de TV Azteca en 2002, Nadia y Yahir protagonizaron lo que ambos han descrito años después como un “romance tierno”: besos, abrazos y complicidad que nunca se formalizaron como noviazgo. El propio cantante explicó que los maestros de actuación del programa asignaban parejas para ejercicios con escenas de contacto físico, y que la convivencia diaria fue generando una atracción real. La producción seleccionó esos momentos para construir ante la audiencia una historia de pareja que ninguno de los dos declaró formalmente. Veinte años después, ambos siguen aclarando que nunca fueron novios.

Yahir también reveló que al entrar al reality tenía una novia fuera de la casa, a quien describió como “una tipaza, una mujer hermosa, maravillosa” que lo había apoyado en momentos difíciles. Al salir de La Academia, la noche de la final, le explicó lo ocurrido por teléfono y terminaron la relación.

En 2023, Toñita, otra exparticipante de esa primera generación, confirmó públicamente que sí tuvo una relación íntima con Yahir, desmintiendo años de negaciones. “Estuvo sabroso”, declaró la cantante al confirmar el vínculo, sin precisar si se trató de un noviazgo formal, pero dejando claro que hubo más que amistad entre ellos.

Yahir y Tristan Othón
Foto: Ig/@tristan_gss

La broma que encendió las redes con María León

En 2024, María León y Yahir publicaron una fotografía compartiendo un beso y un mensaje que decía: “Después de 15 años de amistad, complicidad y música juntos, hoy puedo decir que lo que sentimos va más allá del escenario”. Las redes reaccionaron con entusiasmo. La publicación resultó ser una broma del Día de los Inocentes. Ambos aclararon que no son pareja y que su relación se mantiene en el plano de la amistad y la colaboración artística. Ese mismo año grabaron juntos los videoclips de “Dame tu amor” y “Ya no somos ni seremos”, de Christian Nodal.

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