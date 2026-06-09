Tras la advertencia de Trump, Irán dijo que “prefiere” la diplomacia pero dejó abierta una respuesta militar

El canciller iraní, Abbas Araghchi, durante una conferencia de prensa en Estambul (REUTERS/Archivo)

El régimen de Irán respondió este martes a la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre una eventual represalia militar por el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz y dejó en claro que está dispuesto a reaccionar si considera amenazada su seguridad. Aunque Teherán insistió en que privilegia la vía diplomática, el mensaje emitido por su canciller, Abbas Araghchi, incluyó una amenaza a las fuerzas extranjeras desplegadas cerca de sus fronteras.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Araghchi evitó referirse de manera explícita a una posible acción militar iraní, pero dejó abierta esa posibilidad.

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“Irán prefiere el lenguaje de la diplomacia”, escribió. Sin embargo, agregó una frase que fue interpretada como una señal de advertencia hacia Washington: “Nuestros valientes guerreros han demostrado al mundo que también sabemos hablar otros lenguajes”.

Además de responder a la Casa Blanca, el ministro iraní cuestionó la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico y en particular en el estrecho de Ormuz. Araghchi sostuvo que esa vía marítima no puede ser considerada un espacio ajeno a la soberanía regional.

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“El estrecho de Ormuz NO son aguas internacionales, sino una zona compartida entre Irán y Omán”, afirmó. También destacó que se encuentra “a miles de kilómetros de las costas estadounidenses” y aseguró que los límites marítimos en esa región están claramente establecidos.

Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, durante una entrevista en Teherán (EP/Archivo)

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que las Fuerzas Armadas de su país permanecen en estado de vigilancia permanente para responder ante cualquier incursión en el espacio aéreo, marítimo o terrestre iraní.

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Según explicó, la presencia de unidades extranjeras cerca del territorio iraní implica riesgos constantes.

“Las fuerzas extranjeras que operan cerca de nuestro territorio están expuestas de forma permanente a errores humanos, accidentes o incluso a quedar atrapadas en un fuego cruzado”, señaló.

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A partir de esa premisa, Araghchi planteó cuál considera la solución para evitar nuevos incidentes. “La mejor forma de reducir el riesgo es que esas fuerzas abandonen la zona lo antes posible”, sostuvo.

La declaración de Donald Trump

La tensión entre Washington y Teherán se disparó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país responderá al derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Ormuz.

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El mandatario aseguró que las fuerzas iraníes abatieron un helicóptero de ataque AH-64 Apache mientras realizaba una misión de patrullaje en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Trump califica de "derribo" el accidente de un helicóptero en Ormuz y promete "responder" al "ataque" de Irán

A través de Truth Social, Trump afirmó: “Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”.

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Aunque los dos tripulantes sobrevivieron al incidente, el presidente estadounidense dejó en claro que Washington considera el hecho una agresión que no quedará sin consecuencias.

“Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió.

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había informado que la aeronave cayó cerca de la costa de Omán y que ambos militares fueron rescatados en una operación desplegada en la zona. Según el organismo, los soldados fueron recuperados alrededor de dos horas después del incidente y permanecen en condición estable.

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La crisis también coincide con una nueva escalada regional. En los últimos días, Irán e Israel intercambiaron ataques que pusieron en riesgo los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto. Tras esos enfrentamientos, Trump reclamó públicamente el cese inmediato de las operaciones militares y aseguró que todavía existe una posibilidad de alcanzar un entendimiento con la República Islámica.

(Con información de EFE y AFP)