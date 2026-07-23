Marina del Pilar aplaude trabajo de la FGR en el caso de Ernesto Ruffo

Marina del Pilar sostuvo que la FGR lleva más de un año con la investigación del caso Ernesto Ruffo y espera que se determine. Crédito: X/ @MarinadelPilar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó este 22 de julio que el caso del arresto de Ernesto Ruffo forma parte de una investigación federal que, dijo, lleva más de un año, mientras en el estado también crece la tensión política por los acercamientos entre el PT y Movimiento Ciudadano rumbo a la elección de 2027.

Marina del Pilar sostuvo que la FGR realiza “un trabajo serio” y señaló que esa dependencia ya dio la información disponible sobre el caso. “Lleva más de un año esta investigación y la Fiscalía General de la República está haciendo un trabajo serio, eh, estamos esperando, ¿no?, que, este, se determine”, declaró ante medios.

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Afirmó Marina del Pilar que el tiempo de investigación de la FGR en el caso de Ernesto Ruffo “es todo lo que sabemos al respecto.”

En paralelo, el senador panista José Máximo García López fijó la postura de su partido sobre una posible alianza entre el PT y Movimiento Ciudadano en Baja California. Según el propio legislador, el PAN mantiene su decisión de competir sin coaliciones, aunque dijo no saber si la dirigencia nacional explora otros acuerdos para 2027.

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El PAN dice que no tiene conocimiento de una alianza entre MC y PT

El legislador García López asegura que el PAN no tiene conocimiento de una alianza entre Movimiento Ciudadano y el PT en Baja California. (Archivo Infobae)

García López dijo que su partido no tiene información sobre un eventual entendimiento entre ambas fuerzas en la entidad. “Nosotros no tenemos conocimiento, el PAN ha sido muy claro en no ir en alianzas. Desconozco si hay acuerdo entre MC y otros partidos”, expresó ante medios de comunicación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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