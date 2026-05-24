Un militar israelí murió en un ataque con dron del grupo terrorista Hezbollah al norte de Israel

El sargento Noam Hamburger, originario de Atlit, técnico de tecnología y mantenimiento del 9.º Batallón, de la formación «Huellas de Hierro» (401), falleció en acto de servicio en el norte de Israel a los 23 años (FDI)

Un militar israelí murió en un ataque de dron cerca de la frontera con Líbano, según confirmaron el sábado las Fuerzas Armadas israelíes. El hombre asesinado por el grupo terrorista Hezbollah fue el sargento Noam Hamburger, de 23 años, originario de Altit, perteneciente al 9º Batallón de la 401ª Brigada, desplegado en el norte de Israel en el momento del bombardeo.

El reporte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) agregó que dos soldados más resultaron heridos, uno de gravedad y otro con lesiones leves, y recibieron atención médica en un hospital tras ser notificados sus familiares.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó sus condolencias a la familia de Hamburger y subrayó que el militar “combatió heroicamente para defender a nuestras comunidades y ciudadanos de la organización terrorista Hezbollah”.

“Mi esposa y yo enviamos nuestras condolencias más sentidas a la familia del soldado sargento de primera clase Noam Hamburger, quien cayó cerca de la frontera norte. En nombre de todos los ciudadanos de Israel, abrazamos a la familia y seres queridos de Noam y deseamos una pronta y completa recuperación a sus compañeros heridos en el grave incidente”, escribió el jefe de Estado israelí vía X.

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Las FDI continúan con sus operaciones en Líbano contra Hezbollah (@idfonline)

Hamburger es el noveno militar israelí muerto en ataques del grupo terrorista desde el inicio del alto el fuego entre Líbano e Israel, y el número 22 desde la escalada de tensiones en territorio libanés tras la ofensiva militar israelí y estadounidense sobre Irán iniciada el 28 de febrero.

Desde Beirut, se reportaron diez fallecidos en ataques israelíes durante la jornada del sábado.

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Además, las Fuerzas Armadas israelíes informaron sobre un “vehículo sospechoso” en la zona del ataque, donde un militar de Hezbollah fue alcanzado y murió. El vehículo habría salido de un lugar identificado e utilizado por los terroristas respaldados por el régimen iraní. El Ejército israelí destacó que sus operaciones “son contra la organización terrorista Hezbolá y no contra el Ejército libanés”, e inició una investigación sobre el incidente.

Las Fuerzas Armadas israelíes informaron sobre un “vehículo sospechoso” en la zona del ataque, donde un militar libanés fue alcanzado y murió

Por otra parte, el Ejército de Israel detuvo el sábado a cinco ciudadanos israelíes que cruzaron la frontera hacia Líbano por unos pocos metros, en una jornada marcada por ataques con drones de la milicia chií Hizbulá contra comunidades del norte de Israel.

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“Hace poco, cinco ciudadanos israelíes cruzaron la frontera hacia territorio libanés por unos pocos metros. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operaban en el lugar devolvieron a todos los ciudadanos a su país y los retuvieron hasta la llegada de la Policía de Israel”, indicó el comunicado militar. El Ejército expresó su “enérgica condena” por este “cruce ilegal” y calificó el hecho como “un incidente grave que constituye un delito”.

Israel mantiene la intensificación de sus operaciones militares en el sur de Líbano, incluyendo ataques y avances terrestres sobre aldeas y otras áreas, y emite alertas de evacuación de localidades, pese al alto el fuego y las conversaciones mediadas por Estados Unidos.

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(Con información de Europa Press)