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Un año en órbita: China da un paso decisivo en su programa lunar con el lanzamiento de la misión Shenzhou-23

La nave despegará este domingo desde el desierto del Gobi con tres tripulantes rumbo a la estación Tiangong. La misión incluye al primer astronauta de Hong Kong en viajar al espacio

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Un guardia observa maquetas de cohetes en la plataforma de lanzamiento del Larga Marcha 2F en Jiuquan, víspera del despegue de la misión Shenzhou-23 hacia la estación Tiangong. (REUTERS/Maxim Shemetov)
Un guardia observa maquetas de cohetes en la plataforma de lanzamiento del Larga Marcha 2F en Jiuquan, víspera del despegue de la misión Shenzhou-23 hacia la estación Tiangong. (REUTERS/Maxim Shemetov)

China lanza el domingo su misión Shenzhou-23 en la que un astronauta permanecerá por primera vez en el espacio durante un año, una etapa crucial en su ambición de enviar humanos a la Luna de ahora a 2030. Gracias a inversiones masivas, el gigante asiático ha desarrollado enormemente su programa espacial y compite ahora con Estados Unidos y su programa Artemis para volver a pisar el satélite terrestre.

El inicio de la misión está previsto a las 23H08 (15H08 GMT), cuando el cohete lanzadera Larga Marcha 2F despegará desde el centro de Jiuquan, situado en el desierto del Gobi, en el noroeste del país.

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El cohete impulsará la nave Shenzhou y a sus tres tripulantes hacia la estación espacial Tiangong (“Palacio Celestial”, en chino), donde uno de ellos debe quedarse un año entero.

La astronauta Lai Ka-ying, la primera astronauta de Hong Kong, levanta la mano mientras asiste a una conferencia de prensa con sus compañeros de tripulación Zhu Yangzhu y Zhang Zhiyuan. (REUTERS/Maxim Shemetov)
La astronauta Lai Ka-ying, la primera astronauta de Hong Kong, levanta la mano mientras asiste a una conferencia de prensa con sus compañeros de tripulación Zhu Yangzhu y Zhang Zhiyuan. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Esta experiencia permitirá estudiar los efectos de una larga estancia en microgravedad, indispensable para eventuales futuras misiones lunares o incluso en Marte.

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La misión marcará también el primer vuelo espacial realizado por un astronauta originario de Hong Kong: Lai Ka-ying, de 43 años, que antes trabajaba para la policía de ese territorio semiautónomo chino. Los otros miembros de la tripulación son el comandante Zhu Yangzhu, un ingeniero espacial de 39 años, y Zhang Zhiyuan, un ex piloto de la fuerza aérea, también de 39 años, que viajará por primera vez al espacio.

Los astronautas Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, la primera astronauta de Hong Kong, caminan para asistir a una conferencia de prensa antes de la misión espacial Shenzhou-23. (REUTERS/Maxim Shemetov)
Los astronautas Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, la primera astronauta de Hong Kong, caminan para asistir a una conferencia de prensa antes de la misión espacial Shenzhou-23. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Además de la estancia orbital de un año, los tripulantes realizarán numerosos experimentos vinculados a las ciencias de la vida, las ciencias de materiales, la física de fluidos y la medicina.

Atrofia muscular, radiaciones, fatiga

Representación artística de la Estación Espacial Tiangong.
Representación artística de la Estación Espacial Tiangong. (China Manned Space Engineering Office)

La selección del astronauta encargado de permanecer un año en órbita se producirá más tarde, en función de la evolución de la misión Shenzhou-23, indicó el sábado un funcionario de la Agencia Espacial China a cargo de los vuelos tripulados (CMSA).

Los “principales desafíos” serán “los efectos sobre el ser humano”: “pérdida de densidad ósea, atrofia muscular, exposición a las radiaciones, alteraciones del sueño, fatiga conductual y psicológica”, explicó a la AFP Richard de Grijs, astrofísico y profesor en la Escuela de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad Macquarie, en Australia.

También subraya la importancia de la fiabilidad de los sistemas de reciclaje de agua y aire, así como de la capacidad para gestionar posibles emergencias médicas lejos de la Tierra.

“China se ha vuelto muy competente en estos ámbitos, pero la duración es importante. Un año en órbita sitúa al material y a los seres humanos en un régimen operativo diferente al de las misiones Shenzhou más cortas", recalca De Grijs.

Hasta ahora, las tripulaciones permanecían seis meses en la estación Tiangong antes de ser reemplazadas.

“Nave de ensueño”

Técnicos de la agencia espacial china utilizan visores de realidad virtual junto a un mural del cohete Larga Marcha 2F en Jiuquan, víspera del lanzamiento de la misión Shenzhou-23 hacia la estación Tiangong. (REUTERS/Maxim Shemetov)
Técnicos de la agencia espacial china utilizan visores de realidad virtual junto a un mural del cohete Larga Marcha 2F en Jiuquan, víspera del lanzamiento de la misión Shenzhou-23 hacia la estación Tiangong. (REUTERS/Maxim Shemetov)

China está todavía en la fase de desarrollar y probar los equipos necesarios para mandar astronautas a la Luna en esta década. Para este año está previsto el vuelo de prueba en órbita de la nave Mengzhou (“Nave de ensueño”), que sustituirá a las Shenzhou para las misiones tripuladas a la Luna.

Beijing espera haber construido de aquí a 2035 el primer segmento de una base científica habitada en el satélite terrestre, llamada Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS).

El gigante asiático ha inyectado miles de millones de dólares en los últimos treinta años para poner su programa espacial al nivel de los de Estados Unidos, Rusia o Europa. Sus avances han sido particularmente visibles en la última década.

Foto entregada por la Agencia Espacial China y difundida por la agencia de noticias Xinhua que muestra la sonda Chang'e-6 en la Luna, el 4 de junio del 2024. (Agencia Espacial China/Xinhua via AP)
Foto entregada por la Agencia Espacial China y difundida por la agencia de noticias Xinhua que muestra la sonda Chang'e-6 en la Luna, el 4 de junio del 2024. (Agencia Espacial China/Xinhua via AP)

China posó en 2019 una sonda espacial en la cara oculta del astro lunar, un logro inédito a escala mundial, y en 2021 hizo aterrizar un pequeño robot en Marte.

China está formalmente excluida de la Estación Espacial Internacional (EEI) desde 2011, año en que Estados Unidos prohibió a su agencia espacial, la NASA, colaborar con Beijing. Esto empujó al gigante asiático a desarrollar su propio proyecto de estación espacial.

(Con información de AFP)

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