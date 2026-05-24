Trump le aseguró a Netanyahu que mantendrá su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán para lograr un acuerdo

El sábado Trump dialogó con Trump sobre las negociaciones con el régimen de Irán (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que mantendrá su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán como condición para cualquier acuerdo final con Teherán, informó un alto funcionario israelí a la agencia AFP. Trump afirmó que no firmará un acuerdo definitivo sin la eliminación del programa nuclear iraní y la retirada de todo el uranio enriquecido de Irán.

Medios israelíes también citaron fuentes propias sobre el asunto y agregaron que la conversación entre ambos líderes tuvo lugar el sábado por la noche. Según las mismas fuentes, Estados Unidos está informando a Israel sobre las negociaciones relativas al memorando de entendimiento para la reapertura del Estrecho de Ormuz y el inicio de conversaciones hacia un acuerdo sobre los puntos en disputa.

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Reportes confirmados por autoridades israelíes señalaron que el acuerdo inicial busca prolongar el cese al fuego por 60 días y reabrir el Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, postergando la discusión sobre el programa nuclear iraní para ese periodo, sin exigir a Irán la exportación inmediata de su reserva de uranio altamente enriquecido. El plan también prevé un cese al fuego en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, sin incluir el desarme de este grupo.

Estados Unidos informa a Israel sobre negociaciones para un memorando que reabriría el Estrecho de Ormuz y prolongaría el cese al fuego. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la llamada, Netanyahu expresó que Israel mantendrá su libertad de acción frente a amenazas en todos los frentes, incluido Líbano. Trump reiteró su apoyo a este principio, según el funcionario israelí. El primer ministro agradeció el compromiso de Trump con la seguridad de Israel.

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La llamada se realizó tras una semana en la que ambos líderes habrían mantenido una conversación tensa sobre la estrategia ante Irán. Netanyahu era partidario de renovar los ataques, mientras que Trump prefería dar margen a la diplomacia. Trump anunció que Estados Unidos e Irán estaban finalizando un acuerdo para poner fin a la guerra y que el memorando de entendimiento estaba casi negociado.

The New York Times reportó que Estados Unidos ha excluido a Israel de las negociaciones. Un asesor de un ministro israelí informó a The Times of Israel que Netanyahu celebrará una reunión limitada del gabinete de seguridad para analizar el acuerdo emergente entre Estados Unidos e Irán.

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Las nuevas conversaciones diplomáticas pretenden mantener la calma regional e impulsar el tránsito marítimo sin forzar la salida inmediata del uranio iraní. (REUTERS/ARCHIVO)

El medio Maariv citó a un miembro del gabinete de seguridad que, en privado, consideró que los términos divulgados del acuerdo serían “muy malos”. Funcionarios israelíes expresaron preocupación porque el acuerdo otorgue a Irán “tiempo, dinero y calma regional, sin un verdadero desmantelamiento de sus capacidades nucleares y de apoyo al terrorismo”.

Axios informó que el memorando de entendimiento incluiría una cláusula para un alto al fuego de 60 días entre Israel y Hezbolá. El documento permitiría a Israel responder militarmente si el grupo libanés inicia o ejecuta ataques.

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El cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán afectó la economía mundial, ya que por esa vía pasa una quinta parte del suministro global de petróleo, lo que generó presión para resolver la situación.

No ha habido declaraciones públicas de Netanyahu ni de otros ministros israelíes sobre el acuerdo mientras continúan los reportes y el debate interno acerca de sus alcances.

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