Mundo

Trump le aseguró a Netanyahu que mantendrá su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán para lograr un acuerdo

En medio de la expectativa por un posible pacto entre Washington y Teherán, Israel informó de una conversación entre ambos líderes ratificando el compromiso por lograr el mayor de los objetivos de las operaciones que comenzaron el pasado 28 de febrero

Guardar
Google icon
El sábado Trump dialogó con Trump sobre las negociaciones con el régimen de Irán (REUTERS/ARCHIVO)
El sábado Trump dialogó con Trump sobre las negociaciones con el régimen de Irán (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que mantendrá su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán como condición para cualquier acuerdo final con Teherán, informó un alto funcionario israelí a la agencia AFP. Trump afirmó que no firmará un acuerdo definitivo sin la eliminación del programa nuclear iraní y la retirada de todo el uranio enriquecido de Irán.

Medios israelíes también citaron fuentes propias sobre el asunto y agregaron que la conversación entre ambos líderes tuvo lugar el sábado por la noche. Según las mismas fuentes, Estados Unidos está informando a Israel sobre las negociaciones relativas al memorando de entendimiento para la reapertura del Estrecho de Ormuz y el inicio de conversaciones hacia un acuerdo sobre los puntos en disputa.

PUBLICIDAD

Reportes confirmados por autoridades israelíes señalaron que el acuerdo inicial busca prolongar el cese al fuego por 60 días y reabrir el Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, postergando la discusión sobre el programa nuclear iraní para ese periodo, sin exigir a Irán la exportación inmediata de su reserva de uranio altamente enriquecido. El plan también prevé un cese al fuego en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, sin incluir el desarme de este grupo.

Estados Unidos informa a Israel sobre negociaciones para un memorando que reabriría el Estrecho de Ormuz y prolongaría el cese al fuego. (REUTERS/ARCHIVO)
Estados Unidos informa a Israel sobre negociaciones para un memorando que reabriría el Estrecho de Ormuz y prolongaría el cese al fuego. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la llamada, Netanyahu expresó que Israel mantendrá su libertad de acción frente a amenazas en todos los frentes, incluido Líbano. Trump reiteró su apoyo a este principio, según el funcionario israelí. El primer ministro agradeció el compromiso de Trump con la seguridad de Israel.

PUBLICIDAD

La llamada se realizó tras una semana en la que ambos líderes habrían mantenido una conversación tensa sobre la estrategia ante Irán. Netanyahu era partidario de renovar los ataques, mientras que Trump prefería dar margen a la diplomacia. Trump anunció que Estados Unidos e Irán estaban finalizando un acuerdo para poner fin a la guerra y que el memorando de entendimiento estaba casi negociado.

The New York Times reportó que Estados Unidos ha excluido a Israel de las negociaciones. Un asesor de un ministro israelí informó a The Times of Israel que Netanyahu celebrará una reunión limitada del gabinete de seguridad para analizar el acuerdo emergente entre Estados Unidos e Irán.

Las nuevas conversaciones diplomáticas pretenden mantener la calma regional e impulsar el tránsito marítimo sin forzar la salida inmediata del uranio iraní. (REUTERS/ARCHIVO)
Las nuevas conversaciones diplomáticas pretenden mantener la calma regional e impulsar el tránsito marítimo sin forzar la salida inmediata del uranio iraní. (REUTERS/ARCHIVO)

El medio Maariv citó a un miembro del gabinete de seguridad que, en privado, consideró que los términos divulgados del acuerdo serían “muy malos”. Funcionarios israelíes expresaron preocupación porque el acuerdo otorgue a Irán “tiempo, dinero y calma regional, sin un verdadero desmantelamiento de sus capacidades nucleares y de apoyo al terrorismo”.

Axios informó que el memorando de entendimiento incluiría una cláusula para un alto al fuego de 60 días entre Israel y Hezbolá. El documento permitiría a Israel responder militarmente si el grupo libanés inicia o ejecuta ataques.

El cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán afectó la economía mundial, ya que por esa vía pasa una quinta parte del suministro global de petróleo, lo que generó presión para resolver la situación.

No ha habido declaraciones públicas de Netanyahu ni de otros ministros israelíes sobre el acuerdo mientras continúan los reportes y el debate interno acerca de sus alcances.

Temas Relacionados

Programa Nuclear IránIsraelSeguridad RegionalEstrecho de OrmuzÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

“He informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un trato, porque el tiempo está de nuestro lado”, señaló el presidente norteamericano en medio de la creciente expectativa internacional

Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

Varsovia prohíbe la venta nocturna de alcohol para mejorar la seguridad ciudadana

Autoridades y encuestas señalan que la medida busca reducir incidentes por la noche y mejorar la convivencia urbana

Varsovia prohíbe la venta nocturna de alcohol para mejorar la seguridad ciudadana

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

Pezeshkian afirmó que los negociadores “jamás fallarán a la dignidad del país” mientras Washington y Teherán se acercan a un pacto que incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz y la entrega del uranio altamente enriquecido iraní

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

El régimen de Irán ejecutó a un ciudadano acusado de espiar para EEUU e Israel durante el conflicto

Mojtaba Kian fue ahorcado luego de ser acusado de haber enviado información relacionada con las unidades de la industria de defensa del país

El régimen de Irán ejecutó a un ciudadano acusado de espiar para EEUU e Israel durante el conflicto

Fuerte condena de Europa al ataque ruso contra Ucrania con misiles de capacidad nuclear: “Son actos terroristas abominables”

Los principales países de la Unión Europea (UE) sostuvieron que el reciente ataque de Putin constituye una escalada peligrosa, y reiteraron su apoyo al refuerzo de la defensa de Kiev

Fuerte condena de Europa al ataque ruso contra Ucrania con misiles de capacidad nuclear: “Son actos terroristas abominables”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones después de 20 años

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones después de 20 años

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Oaxaca registra sismo de 4.6 de intensidad en Salina Cruz

La increíble ruta por una de las islas más impresionantes de España: naturaleza virgen y playas paradisíacas en el Atlántico

Mafe Carrascal le tiró a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Colombia no va a volver a ese pasado”

INFOBAE AMÉRICA

La leptospirosis cuadruplicó los casos en República Dominicana en 2026

La leptospirosis cuadruplicó los casos en República Dominicana en 2026

Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

La Inteligencia Artificial asegura que el rostro de Ana Bolena no es el que se creía

Varsovia prohíbe la venta nocturna de alcohol para mejorar la seguridad ciudadana

La Galleria Borghese desató una polémica con su plan de ampliación para mostrar más obras maestras

ENTRETENIMIENTO

“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

Nicolas Cage reveló por qué acepta tanto papeles de héroe como de villano

Harrison Ford reveló qué lo impulsa a seguir trabajando: “Me encanta sentir miedo ante lo que no sé hacer del todo bien”

Estrellas que eligieron el anonimato: 7 figuras que se alejaron de la exposición pública

Scarlett Johansson: “El equilibrio entre trabajo y vida personal no existe; siempre hay un déficit en algún área”