EEUU desvió 100 buques comerciales e inmovilizó otros cuatro desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes

Marineros y marines de EE. UU. a bordo del USS Tripoli (LHA 7) realizan operaciones de vuelo mientras el buque de asalto anfibio atraviesa el mar Arábigo (@CENTCOM)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas alcanzaron el 23 de mayo el desvío de 100 de buques comerciales en su bloqueo marítimo impuesto contra los puertos del régimen de Irán.

Las operaciones en el mar Arábigo comenzaron el 13 de abril y afectan a embarcaciones que entran y salen de los puertos del país persa, en cumplimiento de una proclamación presidencial de Donald Trump.

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En las últimas seis semanas, más de 15.000 integrantes de las fuerzas estadounidenses desviaron 100 embarcaciones, inmovilizado cuatro y permitieron el paso de 26 buques de ayuda humanitaria.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, afirmó: “Nuestros militares están realizando una labor extraordinaria. Han sido sumamente eficaces al ejecutar la misión con precisión y profesionalismo, impidiendo el comercio de entrada y salida de los puertos iraníes, lo que ha asfixiado económicamente a Irán”.

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Más de 200 aeronaves y buques de guerra estadounidenses apoyan la misión, incluidos el Grupo de Ataque del portaaviones Abraham Lincoln, el Grupo de Ataque del portaaviones George HW Bush, el Grupo Anfibio de Preparación Trípoli/31.ª Unidad Expedicionaria de Marines y varios destructores de misiles guiados. El bloqueo marítimo se aplica a buques de todas las nacionalidades que ingresan o salen de los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Un helicóptero de ataque AH-1Z Viper del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos patrulla cerca de un buque comercial (@CENTCOM)

El régimen iraní no informa sus autorizaciones para el paso de decenas de barcos por el estrecho de Ormuz, siempre que cumplan con la nueva reglamentación establecida por Teherán. Esta normativa exige el pago de un “peaje” a través de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, entidad creada por Irán para gestionar ilegalmente el tránsito en la zona.

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El organismo definió una “zona de supervisión” para controlar la navegación, pocos días después de implementar el cobro de peajes a las embarcaciones que crucen la vía.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) informó que el área delimitada abarca “la línea que conecta Kuh e Mubarak, en Irán, con el sur de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos”, en la entrada oriental de Ormuz, hasta “la línea que conecta el extremo de la isla de Qeshm en Irán y Um al Quwain en Emiratos Árabes Unidos, al oeste del estrecho”. Según la PGSA, “el tráfico en esta zona que desee atravesar el estrecho de Ormuz requiere la coordinación y autorización de la PGSA”.

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El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció la creación de la PGSA y precisó que la entidad ofrecerá “actualizaciones en tiempo real” sobre las operaciones en el estrecho. En uno de sus primeros comunicados, la autoridad destacó que la navegación en Ormuz “está sujeta a una coordinación completa” y advirtió: “El paso sin permiso será considerado ilegal”.

Infantes de Marina estadounidenses observan una lancha rápida de ataque iraní desde el buque USS John P. Murtha durante un recorrido por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

Sin embargo, el sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington y Teherán se encuentran “debatiendo” los detalles finales de un acuerdo que será anunciado en breve, el cual incluye la reapertura del estratégico estrecho para el comercio mundial de petróleo.

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“Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados. Por otra parte, mantuve una conversación telefónica con el Primer Ministro israelí, Bibi Netanyahu, la cual también transcurrió muy bien. Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del Acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, anunció el mandatario.