Las gaviotas incrementan el robo de comida en zonas urbanas

El incremento del cleptoparasitismo en gaviotas urbanas revela una adaptación a la presencia humana y la disponibilidad de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas ciudades costeras del mundo, el comportamiento de las gaviotas que roban comida se ha vuelto cada vez más visible y comentado. Escenas donde estos animales sustraen alimentos directamente de las manos de las personas o de mesas al aire libre son cada vez más frecuentes en parques, playas y zonas turísticas, según describe la revista científica National Geographic.

Este fenómeno, conocido como cleptoparasitismo, no es nuevo, pero el incremento y la intensidad con la que las aves lo practican ha captado la atención de científicos, autoridades y el público general, planteando preguntas sobre la adaptación animal y el impacto de la actividad humana en la naturaleza.

Las aves muestran una marcada tendencia a identificar oportunidades para obtener comida en entornos urbanos donde la presencia humana es constante. Como detalla la revista científica National Geographic, estas aves no solo buscan restos en la basura, sino que observan a las personas para detectar el momento exacto en que pueden arrebatarles la comida. El robo de alimentos por parte de estas aves constituye una interacción directa entre fauna silvestre y vida urbana.

La tendencia de las gaviotas a robar comida en parques, playas y zonas turísticas preocupa a autoridades y turistas en ciudades costeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que favorecen el aumento del robo de comida en gaviotas

El crecimiento del robo de alimentos por parte de las aves está vinculado al desarrollo urbano y la presencia humana. La revista científica National Geographic subraya que la abundancia de comida disponible en ciudades y zonas turísticas es un factor clave. La proliferación de residuos en espacios públicos, sumada a la costumbre de comer al aire libre, expone a las aves a oportunidades frecuentes para acceder a comida sin buscar en entornos naturales.

El comportamiento humano influye de manera directa. Muchas personas dejan restos de comida en playas, parques y calles, y a veces alimentan deliberadamente a las aves, lo que enseña a asociar a los humanos con fuentes constantes de sustento. Esta interacción ha fortalecido la relación entre especies y ha facilitado la modificación del comportamiento de las aves, que han aprendido a observar y anticipar los movimientos humanos para maximizar sus posibilidades al robar.

Las campañas para evitar alimentar a las aves y cerrar los basureros buscan reducir los robos de comida en espacios públicos urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del comportamiento de robo en la relación entre humanos y gaviotas

El aumento del robo de alimentos ha transformado la manera en la que las personas perciben a estas aves en entornos urbanos. La revista científica National Geographic observa que las reacciones van desde la sorpresa o diversión hasta la molestia, en especial entre quienes han sido víctimas directas. La frecuencia de estos robos ha generado una percepción negativa en algunos sectores de la población, que ven a las aves como una plaga urbana.

Esta dinámica ha motivado a las autoridades y comerciantes de zonas turísticas a buscar soluciones para reducir estos incidentes. Se han puesto en marcha campañas que recomiendan no alimentar a las aves y depositar los residuos en contenedores cerrados, con el objetivo de limitar el acceso fácil a la comida y reducir la presencia de aves en áreas frecuentadas por humanos.

Investigaciones científicas documentan la inteligencia y capacidad de aprendizaje de las gaviotas en entornos urbanos

Estrategias y métodos utilizados por las gaviotas para robar comida

Las aves han desarrollado diversas técnicas para robar comida, adaptándose a las rutinas humanas y perfeccionando sus métodos con el tiempo. Según la revista científica National Geographic, observan de cerca a las personas para identificar el momento más propicio para actuar. Prefieren atacar cuando la víctima está distraída o no las mira directamente, aumentando sus probabilidades de éxito.

Algunas operan en solitario, acercándose con cautela antes de arrebatar la comida con rapidez. Otras emplean tácticas de grupo: una distrae a la persona mientras otra toma el alimento. Esta coordinación refleja su capacidad de aprendizaje desarrollada a partir de la convivencia diaria con humanos en entornos urbanos. Algunas incluso han aprendido a abrir envases o bolsas con el pico, lo que revela una flexibilidad conductual poco frecuente en aves silvestres.

El experimento de la Universidad de Sussex revela que las gaviotas prefieren los alimentos manipulados por humanos, destacando un aprendizaje avanzado

Perspectivas científicas sobre la inteligencia y adaptabilidad de las gaviotas

El interés de la comunidad de la investigación por el comportamiento de estas aves se ha incrementado debido a su adaptación a los entornos urbanos y las oportunidades que ofrece la vida humana. La revista científica National Geographic recopila investigaciones que documentan los mecanismos de observación y aprendizaje de las aves.

Un ejemplo es el estudio realizado por la ecóloga Laura Kelley y la investigadora Neeltje J. Boogert, de la Universidad de Exeter, institución británica de investigación. Analizaron cómo responden las aves ante la mirada humana colocando bolsas de patatas fritas cerca de ellas. Observaron que solo unas pocas se atrevían a acercarse, y era más probable que lo hicieran cuando las personas no las miraban directamente.

Otra investigación relevante, citada por la revista científica National Geographic, es la del biólogo Paul Graham junto a los estudiantes Franziska Feist y Kiera Smith, de la Universidad de Sussex, institución de investigación británica.

El equipo demostró que las aves eligen preferentemente los alimentos que han visto en manos de los humanos, lo que indica una habilidad avanzada para observar y discriminar objetos en su entorno. En el experimento, seleccionaron bolsas de patatas fritas del mismo color que las manipuladas por el investigador, evidenciando el aprendizaje asociativo y una rápida respuesta a los cambios en el entorno humano.