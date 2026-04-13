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Rusia evacuó a 108 de sus trabajadores de la central nuclear de Bushehr en Irán ante la escalada de tensiones

Moscú dejó solo un pequeño grupo de sus expertos y responsables que permanecerán hasta completar la salida organizada

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Rusia evacuó a 108 de sus trabajadores de la central nuclear de Bushehr en Irán ante la escalada de tensiones (EFE/ARCHIVO)
Rusia evacuó a 108 de sus trabajadores de la central nuclear de Bushehr en Irán ante la escalada de tensiones (EFE/ARCHIVO)

Rusia evacuó a casi todo su personal de la central nuclear de Bushehr en Irán, construida y operada con la ayuda de Moscú, con la salida el lunes de 108 personas, según indicó el director general de Rosatom, Alexéi Lijachov. El funcionario declaró que “ciento ocho personas se encuentran actualmente de camino a Isfahán, todo transcurre según lo previsto”. Los veinte empleados restantes, gestores y responsables de equipamiento, formarán la “delegación final” de Rosatom, explicó Lijachov.

La central de Bushehr, con un reactor de mil megavatios, es la única instalación nuclear civil iraní operativa. Rusia comenzó la evacuación de su personal de la central tras el inicio de la guerra en Oriente Medio desencadenada el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Desde entonces, la central, construida en parte por Rusia y en cuyo funcionamiento participan técnicos de Rosatom, ha sido objeto de ataques al menos cuatro veces.

Vladimir Putin expresa a Masud Pezeshkian la voluntad de Rusia de mediar en la búsqueda de una solución pacífica y duradera en Oriente Medio. (REUTERS/ARCHIVO)
Vladimir Putin expresa a Masud Pezeshkian la voluntad de Rusia de mediar en la búsqueda de una solución pacífica y duradera en Oriente Medio. (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró este lunes en su rueda de prensa telefónica diaria que el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz seguirá afectando negativamente a los mercados internacionales. Peskov afirmó que “lo más probable es que estas acciones continúen impactando negativamente a los mercados internacionales”. El Kremlin señaló que muchos de los detalles de las acciones de Estados Unidos “siguen sin estar claros” y descartó hacer más comentarios al respecto.

El Kremlin recordó que la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de retirar el uranio enriquecido de Irán sigue vigente. Peskov afirmó que “Rusia sigue dispuesta a ofrecer sus servicios para contribuir a la desescalada de las tensiones en torno a Irán”, aunque matizó que esta propuesta no ha contado con “demanda”.

Rosatom subraya que Irán podría aceptar el retiro de uranio, reducir el enriquecimiento y pagar a sus aliados con uranio natural u otros recursos. (REUTERS/ARCHIVO)
Rosatom subraya que Irán podría aceptar el retiro de uranio, reducir el enriquecimiento y pagar a sus aliados con uranio natural u otros recursos. (REUTERS/ARCHIVO)

La semana pasada, la empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom confirmó que está dispuesta a ayudar en el problema nuclear de Irán. El director de Rosatom, Alexéi Lijachov, informó que “no tenemos ningún problema con que Irán acepte recibir el uranio, reduzca su enriquecimiento y pague a sus aliados con uranio natural, dinero u otros suministros de su interés”.

El domingo, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, que está dispuesto a ayudar a mediar en los esfuerzos por alcanzar la paz en Oriente Medio, según informó el Kremlin. El comunicado señaló que “Vladimir Putin destacó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto, así como a mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio”.

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