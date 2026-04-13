Un informe confidencial muestra los buques chinos y la flota fantasma que operan en el estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: Una embarcación en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia Musandam de Omán, el 12 de abril de 2026 (Reuters)

Un informe confidencial que circula por estas horas en Washington DC por estas horas destaca que una extensa flota fantasma opera en el Golfo Pérsico, abasteciéndose en Irán y utilizando buques vinculados a China para transportar petróleo, horas previas del anunciado bloqueo impuesto por Estados Unidos a esa ruta marítima que hasta hace un día era utilizado por el régimen de Teherán como moneda de extorsión.

Esta red de embarcaciones, conocida en el sector marítimo como la “dark fleet”, utiliza tácticas de ocultamiento para evadir la supervisión internacional y mantener el flujo de crudo iraní hacia Asia. La información contenida en el documento señala que el 13 de abril se contabilizaban 91 buques de la flota fantasma en esa región, de los cuales 20 operaban con sus sistemas de identificación apagados.

El informe detalla además la presencia de 89 buques de propiedad o gestión china, segmentados entre cargueros y petroleros, lo que evidencia la magnitud de la participación de actores asiáticos en el comercio con Irán.

El texto subraya que el 97,6% del petróleo iraní en alta mar tiene como destino China. La actividad de la flota fantasma ha permitido que las exportaciones de crudo desde Irán prácticamente igualen los niveles previos al inicio del conflicto, con un promedio diario de 2,04 millones de barriles entre febrero y abril, un aumento del 25% respecto al año anterior.

Según el informe, en los días previos al bloqueo, 18 graneleros con bandera china visitaron puertos iraníes, 10 de ellos permanecían en ese golfo, tres en el Golfo de Omán y otros cinco habían operado en terminales al este del Estrecho de Ormuz. Esta operación coordinada ha contribuido a que el petróleo iraní siga fluyendo hacia los mercados asiáticos y financiando así su maquinaria de guerra.

Flota fantasma cargando petróleo en la Isla de Kharg, Irán. Fueron los únicos dos buques que identificados cargando en ese enclave iraní este 13 de abril.

El documento advierte que, al momento de la imposición del bloqueo anunciado por Donald Trump este domingo, 157,7 millones de barriles de petróleo iraní se encontraban almacenados en buques en alta mar. Estas cifras reflejan la capacidad de la flota fantasma para sostener la economía iraní y sortear las restricciones internacionales.

“El bloqueo estadounidense detendría los cerca de 2 millones de barriles diarios de petróleo iraní que han estado pasando por la vía fluvial, cortando una fuente financiera vital para la República Islámica”, dice el paper confidencial.

Entre las tácticas identificadas, el informe destaca el uso de buques que apagan sus sistemas de identificación automática (AIS) durante las operaciones de carga en puertos iraníes como Kharg Island y Assaluyeh. El reporte describe la presencia de al menos dos superpetroleros (VLCC) en modo “oscuro” durante las maniobras de carga, así como otros 14 buques en áreas de espera, todos con el sistema AIS desactivado.

La interacción entre la flota fantasma y los buques bajo bandera y gestión china ha consolidado una red marítima que desafía la presión internacional sobre Irán. El informe que circula en Washington concluye que el bloqueo estadounidense amenaza con cortar este flujo, aunque la estructura operativa de la flota fantasma y la demanda asiática representan un desafío logístico y diplomático de gran escala.

El inicio del bloqueo

La Marina de Estados Unidos inició un bloqueo de todos los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, después del fracaso de las conversaciones en Pakistán sobre el programa nuclear iraní. La medida había sido anunciada previamente por el presidente norteamericano, Donald Trump, y establecida para este 13 de abril a las 10:00, 14:00 GMT (5:30 p. m. en Irán), a través de la plataforma Truth Social. Elcomando central estadounidense para Oriente Medio precisó que solo podrán circular buques que no tengan como destino ni origen Irán.

El régimen de Irán calificó el bloqueo como “ilegal” y un acto de “piratería”, y advirtió que, si se llevaba a cabo, ningún puerto del Golfo “estará a salvo” de represalias.

En tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este lunes que su país no se unirá al bloqueo naval anunciado por Trump, y subrayó que todos los esfuerzos de Londres están orientados a lograr la reapertura total de esa vía estratégica.

Ante la escalada de tensiones, el precio del barril de petróleo superó los 100 dólares al inicio de la semana, con un aumento de más del 7% para el Brent del Mar del Norte y de más del 8% para el West Texas Intermediate (WTI). El Soufan Center señaló que la intención de Trump es intentar privar a Irán de ingresos por exportación y presionar a sus principales importadores, especialmente China, para que levanten el bloqueo del estrecho de Ormuz. Desde el inicio de la guerra, Irán mantiene el bloqueo y ha instaurado derechos de paso para cruzar el estrecho.