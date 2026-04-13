La expansión global de la trucha arcoíris despierta alertas sobre los riesgos ecológicos y la biodiversidad

La trucha arcoíris, originaria del Pacífico norte, destaca por su adaptabilidad a distintos ambientes acuáticos del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trucha arcoíris es uno de los peces más conocidos y extendidos en el mundo, adaptable a distintos ambientes gracias a su versatilidad. Originaria del norte del Pacífico, esta especie ha sido protagonista de numerosos traslados y repoblaciones.

Según explica la revista especializada National Geographic España, su adaptabilidad es tal que en muchos lugares se la considera nativa, aunque su llegada es reciente y, de acuerdo con varios estudios ecológicos, ha tenido impacto sobre especies autóctonas, modificando el equilibrio trófico y favoreciendo la propagación de enfermedades específicas.

El nombre científico Oncorhynchus mykiss refleja su historia natural y su recorrido en la taxonomía. El género Oncorhynchus, que significa “hocico ganchudo”, hace referencia a la forma curvada que adquiere la mandíbula de los machos en época de reproducción, mientras que mykiss proviene de una palabra del extremo oriental ruso, donde la especie fue descrita en el siglo XVIII. Antes se la denominaba Salmo mykiss, pero los avances en estudios morfológicos y genéticos llevaron a su clasificación actual.

La banda rojiza a lo largo del cuerpo y las manchas negras son características distintivas de la trucha arcoíris en cualquier hábitat (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trucha arcoíris suele confundirse con otras especies de trucha, sobre todo en Europa, donde el término se emplea para distintos peces. En lugares como el Reino Unido, la única nativa es la Salmo trutta, mientras que la arcoíris no pertenece a la fauna local y fue introducida desde la cuenca del Pacífico.

Hasta antes de 1989, ambas especies se agrupaban dentro del género Salmo por sus similitudes externas y de comportamiento, pero investigaciones recientes exigieron una revisión. Los estudios morfológicos y genéticos permitieron separar a la trucha arcoíris en el género Oncorhynchus mykiss, diferenciándola claramente de las especies europeas y aclarando las relaciones evolutivas entre los salmónidos.

Características físicas y biológicas

Su rasgo físico más reconocible es la banda rosada o rojiza que recorre sus costados, acentuada en los machos durante la reproducción. Además, presenta manchas negras en el cuerpo y en la cola, lo que facilita su identificación incluso en regiones donde coexiste con otros tipos de trucha.

El dimorfismo sexual en la trucha arcoíris se observa en la mandíbula curvada de los machos durante la época de reproducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dimorfismo sexual se observa en la mandíbula curvada de los machos maduros, una adaptación que da sentido al nombre científico del género. Estas características físicas, junto con su capacidad de adaptación biológica, han favorecido su éxito en la colonización de hábitats variados y su aprovechamiento en la pesca deportiva y la acuicultura.

Ciclo de vida, reproducción y longevidad

Una de sus particularidades más destacadas es su vida tanto en agua dulce como en el mar. Algunas poblaciones adoptan una forma “migradora” (anádroma), desplazándose al océano para crecer y regresando a los ríos para desovar. Para identificar a los individuos con esta doble vida, puede ser necesario analizar la composición química de sus escamas u otolitos.

A diferencia de otros salmónidos como el salmón común, la trucha arcoíris es iterópara: puede reproducirse varias veces durante su vida. En condiciones naturales, su esperanza de vida se sitúa entre 3 y 4 años, aunque se han registrado ejemplares que alcanzan los 11 años. El tamaño varía según el hábitat, con registros de ejemplares de hasta 122 cm y 25,9 kg de peso.

La introducción de la trucha arcoíris en nuevos ecosistemas ha facilitado la proliferación de enfermedades, como la causada por Myxobolus cerebralis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dieta, hábitat e impacto ecológico

La trucha arcoíris es un pez oportunista en su alimentación, capaz de consumir insectos acuáticos y terrestres, invertebrados y, cuando es posible, peces pequeños. Al madurar, su dieta se amplía e incluye huevas, crustáceos, moluscos y otros peces, lo que le permite ajustarse a ambientes donde los recursos varían o son escasos.

Originaria del Pacífico norte, ha sido introducida en numerosos países para repoblación y acuicultura. En Irlanda, se la asocia sobre todo a la pesca recreativa, mientras que en el Reino Unido y en Estados Unidos su presencia ha provocado problemas como la hibridación con truchas nativas, la competencia por recursos y la propagación de enfermedades como la provocada por el parásito Myxobolus cerebralis, que puede causar graves daños en los ecosistemas acuáticos.