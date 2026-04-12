La preparación ante una erupción volcánica puede salvar vidas, según advierten expertos

La correcta evacuación ante una erupción volcánica es clave para la supervivencia en zonas de riesgo, según expertos en protección civil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer los riesgos de una erupción volcánica y la forma correcta de actuar puede ser decisivo para la supervivencia de quienes viven o viajan cerca de volcanes activos. Expertos de National Geographic, junto con Protección Civil y otras instituciones, alertan que los errores al evacuar constituyen una de las amenazas principales en estas situaciones.

Sobrevivir a una erupción volcánica requiere informarse sobre los peligros específicos de la zona, reconocer rutas de evacuación seguras, disponer de un kit con agua, mascarilla, linterna y radio a pilas, y atender siempre los niveles de alerta definidos por las autoridades. Si se recomienda aislarse, bloquear los accesos exteriores y buscar refugio en una habitación interior elevada y sin ventanas disminuye los riesgos directos para la salud, como subraya National Geographic.

Consecuencias para la salud y daños potenciales

Las erupciones generan peligros que se extienden mucho más allá del área próxima al volcán. La ceniza volcánica y los gases pueden desplazarse a grandes distancias, produciendo daños en infraestructuras y deterioro de la calidad del aire, lo que repercute en la salud de la población. Según el Instituto Geográfico Nacional, son frecuentes las lesiones traumáticas, intoxicación por gases tóxicos y afecciones respiratorias y oculares, como problemas en la piel y conjuntivitis.

En la erupción de La Palma en 2021, la única muerte registrada se debió a la inhalación de gases tóxicos meses después del fenómeno principal. Las cubiertas de cenizas convierten las carreteras en superficies resbaladizas, aumentando el peligro durante las evacuaciones.

Además, la acumulación de ceniza puede dañar electrodomésticos y provocar el desplome de tejados si no se elimina rápidamente.

La ceniza volcánica y los gases afectan la calidad del aire y ponen en riesgo la salud de la población cercana al volcán (Imagen Ilustrativa Infobae)

National Geographic enfatiza que “las erupciones puede tener consecuencias muy lejos del centro emisor”, ya que los sismos secundarios y los depósitos de ceniza causan daños estructurales e impactos sanitarios trasladados incluso a lugares alejados del volcán.

Errores más frecuentes en evacuaciones y peligros poco conocidos

Uno de los fallos más comunes identificados por los especialistas es intentar recuperar objetos personales durante una evacuación, lo que retrasa la salida y puede ser fatal. Además, muchas personas creen que el mar representa una alternativa segura, aunque esto puede aumentar el peligro en ciertas circunstancias.

En ese sentido, National Geographic advierte que “el deslizamiento de tierras arrastra lo que encuentra en el camino y si hay agua puede provocar un tsunami“.

Otro riesgo poco mencionado surge en las carreteras cubiertas de ceniza, ya que pueden deteriorarse de forma acelerada y hacer imposible el escape seguro.

En tanto, la curiosidad o la falsa sensación de tranquilidad cuando la erupción parece leve puede llevar a la gente a acercarse al volcán, lo que supone un riesgo para su vida. Seguir las rutas y puntos de encuentro señalados por las autoridades es esencial para reducir el peligro.

Protocolo de acción y recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil subraya cuatro acciones fundamentales antes de enfrentar una erupción volcánica: conocer el entorno y los riesgos asociados, obtener información sobre los protocolos de emergencia y las rutas de evacuación, preparar un botiquín, linterna y radio a pilas, y estar atentos al nivel de actividad del volcán, que puede ser verde, amarillo o rojo.

Prepararse ante una erupción volcánica incluye seguir los consejos de Protección Civil y mantenerse informado en todo momento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la evacuación se debe llevar solo lo imprescindible y proceder con calma y rapidez, siguiendo únicamente las rutas designadas. Acercarse al volcán, aunque parezca inactivo, está absolutamente desaconsejado.

Asimismo, el uso de cascos, mascarillas y gafas está determinado por la proximidad al volcán y la intensidad de la erupción. También es importante disponer de una radio a pilas facilita el acceso a información sin congestionar las líneas telefónicas de emergencia.

La orientación sobre estos riesgos está disponible gracias al trabajo del Instituto Geográfico Nacional, que proporciona recursos a habitantes y visitantes de zonas peligrosas.

Recomendaciones para refugio según el CDC y medidas en el hogar

Si las autoridades indican refugiarse en casa, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) aconseja cerrar el tiro de la chimenea y sellar todas las ventanas y puertas exteriores con toallas. La familia debe permanecer en una habitación interior sin ventanas, ubicada por encima del nivel del suelo.

La ceniza volcánica y los gases representan riesgos para la salud a distancia, causando intoxicaciones, problemas respiratorios y daños en infraestructuras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable no utilizar sistemas de calefacción o aire acondicionado, ya que pueden introducir partículas y gases nocivos en el ambiente doméstico. El CDC sugiere también almacenar agua potable y alimentos cerrados, además de contar con medios de comunicación independientes del teléfono móvil.

Estas medidas permiten reducir los riesgos asociados a la exposición a gases y cenizas hasta que sea seguro evacuar, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades públicas y la información proporcionada por National Geographic.

Elegir priorizar la vida personal por encima de los bienes materiales es decisivo en situaciones de emergencia volcánica. La experiencia demuestra que cuando ocurre una erupción, la rapidez y la atención a las indicaciones oficiales son la mejor defensa frente al desastre.