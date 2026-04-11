El régimen de Irán planteó a Pakistán la necesidad de un alto el fuego íntegro que también incluya al Líbano

El presidente del Parlamento iraní Mohammad Baqer Qalibaf fue recibido por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (Pakistan's Prime Minister Office/Handout via REUTERS)

El régimen de Irán insistió a Pakistán en que el alto el fuego debe aplicarse de manera real e íntegra, reafirmando su vigilancia ante posibles violaciones mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos en Islamabad para frenar la escalada regional.

La principal exigencia de Irán en las negociaciones actuales es que el “alto el fuego real” no solo abarque su propio territorio, sino también zonas como el Líbano, y que se supervise estrictamente cualquier posible infracción.

Pakistán cumple el papel de mediador, canalizando el intercambio de propuestas entre Teherán y Washington en un formato indirecto, con el objetivo de lograr una tregua efectiva y revertir seis semanas de conflicto en Oriente Medio.

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos llegaron a Islamabad para iniciar las negociaciones de este sábado, bajo la mediación directa del primer ministro Shehbaz Sharif. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, indicó a la radiotelevisión estatal iraní IRIB que el presidente del Parlamento iraní Mohammad Baqer Qalibaf y el canciller Abás Araqchí recalcaron ante las autoridades paquistaníes que la tregua debe ser estricta y completamente verificable, y que cualquier violación podría provocar una respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas iraníes.

Irán amenazó con represalias inmediatas en caso de un nuevo ataque contra su territorio (Office of the Iranian Parliament Speaker/WANA via REUTERS)

“Las consideraciones, puntos de vista y demandas de Irán, basadas en ese mismo paquete de propuesta de 10 puntos, fueron transmitidas a la parte paquistaní”, afirmó el portavoz, quien señaló también que era importante insistir en que “el alto el fuego debe llevarse a cabo de manera real”.

Bagaei advirtió que el régimen iraní está en “alerta” y que “los defensores de la patria reaccionarán de manera firme y rápida” ante cualquier incidente.

El primer ministro Shehbaz Sharif fue clave para reunir a los representantes en Islamabad, ofreciendo un espacio neutral y seguro para las conversaciones.

Sharif expresó que “una etapa aún más difícil se encuentra por delante”, resaltando que Pakistán seguirá facilitando el diálogo hasta que sea posible un acercamiento directo. La mediación paquistaní cuenta con respaldo de Egipto, Turquía y China, cuyos gobiernos han cooperado discretamente en el proceso.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, también se reunió con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en medio de las negociaciones con el régimen de Irán (Oficina del Primer Ministro de Pakistán/Handout via REUTERS)

La delegación estadounidense, dirigida por el vicepresidente JD Vance junto a Steve Witkoff y Jared Kushner, planteó como condición la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, esencial para el flujo mundial de petróleo. El presidente Donald Trump remarcó que está dispuesto a abrir este paso “con o sin” colaboración iraní, afirmando que “un gran número de petroleros” ya buscan abastecimiento en territorio estadounidense.

Además, Estados Unidos exige garantías verificables de que Irán no dispondrá de ningún “programa nuclear” militar. “Nuestra prioridad es que la república islámica no posea ningún programa nuclear militar. Eso representa el 99 % de nuestras demandas”, declaró Trump a la prensa.

En tanto, persisten diferencias en torno a la inclusión del Líbano en la tregua, la eliminación de sanciones y la gestión de activos iraníes congelados, mientras que la desconfianza mutua sigue siendo un obstáculo. Qalibaf lamentó, citado por IRIB y AFP, que “nuestra experiencia en negociar con los estadounidenses siempre ha sido una decepción y promesas incumplidas”.

Por su parte, Vance declaró que “si la otra parte está dispuesta a negociar de buena fe, seguramente estaremos dispuestos a extender la mano abierta”.

Las negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad se desarrollan con un fuerte despliegue de seguridad (REUTERS/Asim Hafeez)

El ambiente sigue tenso mientras ambas partes vigilan cuidadosamente posibles violaciones del alto el fuego, y permanece la amenaza de una nueva escalada si fracasan las negociaciones. La tregua se logró tras la disminución de ataques israelíes en el sur del Líbano, pero advirtieron que el riesgo de escalada persiste.

Donald Trump advirtió que Estados Unidos está dispuesto a reanudar los bombardeos contra Irán en menos de 24 horas si no se llega a un resultado satisfactorio. El primer ministro Sharif anticipó que las próximas horas serán críticas para el devenir regional.

Según el líder paquistaní, este momento marca un punto decisivo en el que la región podría encaminarse hacia la paz o enfrentar una nueva oleada de enfrentamientos con impacto en todo Oriente Medio.