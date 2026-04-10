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Tragedia en el canal de la Mancha: murieron cuatro migrantes arrastrados por corrientes al intentar cruzar de Francia a Reino Unido

Las autoridades mantienen la vigilancia en la región ante el aumento de intentos y la peligrosidad de la travesía

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El operativo de rescate salvó a 38 personas que también intentaban cruzar el canal de la Mancha (Europa Press)
El operativo de rescate salvó a 38 personas que también intentaban cruzar el canal de la Mancha (Europa Press)

Cuatro personas murieron el jueves mientras intentaban abordar una embarcación inflable en una playa del norte de Francia, durante un intento de cruzar el canal de la Mancha hacia el Reino Unido.

Según informaron las autoridades francesas, el grupo se preparaba para partir desde la zona de Equihen-Plage, en la región de Pas-de-Calais, cuando fue sorprendido por corrientes intensas que arrastraron a dos hombres y dos mujeres hasta provocar su muerte.

El operativo de rescate permitió salvar a otras 38 personas, una de ellas en estado crítico y bajo atención médica urgente.

Las corrientes intensas sorprendieron al grupo cuando intentaban abordar una embarcación inflable (Reuters)
Las corrientes intensas sorprendieron al grupo cuando intentaban abordar una embarcación inflable (Reuters)

El accidente ocurrió en medio de un despliegue de vigilancia policial sobre la extensa franja de arena y dunas característica de la costa norte francesa, donde los migrantes suelen permanecer ocultos a la espera de condiciones favorables para la travesía.

El prefecto regional François-Xavier Lauch explicó que los migrantes intentaban abordar un “bote taxi”, término empleado oficialmente para designar las pequeñas embarcaciones motorizadas que las redes de tráfico utilizan para recoger grupos en puntos previamente convenidos de la playa.

Lauch informó que el operativo de rescate continuó durante la mañana, con tareas para confirmar la identidad de los fallecidos y asistir a los sobrevivientes, entre quienes una persona estaba siendo tratada por hipotermia.

François-Xavier Lauch
Lauch explicó que los migrantes intentaban abordar un “bote taxi” organizado por redes de tráfico (AFP)

Este tipo de cruce ocurre en una de las rutas marítimas más transitadas y peligrosas del mundo para la migración irregular. El canal de la Mancha tiene una anchura mínima de 34 kilómetros y una profundidad promedio de 50 metros, lo que convierte cualquier intento en una maniobra de alto riesgo.

Un corresponsal de AP reportó desde Malo-les-Bains, cerca de Dunquerque, que los migrantes avanzan a pie por el mar y abordan las lanchas que esperan mar adentro, realizando paradas para recoger a más personas si es necesario.

El riesgo aumenta por las mareas y las fuertes corrientes del canal, que pueden alcanzar hasta cinco nudos. En ocasiones, los migrantes deben avanzar grandes distancias desde la orilla, lo que incrementa la probabilidad de caer, ser arrastrados o ingresar en zonas demasiado profundas.

Las cifras oficiales muestran un aumento en los intentos de cruce y en los rescates de emergencia en la región (Europa Press)
Las cifras oficiales muestran un aumento en los intentos de cruce y en los rescates de emergencia en la región (Europa Press)

El Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford calcula que en 2025 unas 41.500 personas lograron cruzar el canal de la Mancha en condiciones similares.

Además, en los dos primeros meses de 2026 ya se han contabilizado cerca de 2.200 cruces, un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año pasado. Desde 2018, al menos 120 personas han muerto en el intento, entre más de 150.000 que lo han intentado.

La fiscal Cécile Gressier señaló que aún no se conocían las nacionalidades de las víctimas fallecidas durante el último incidente.

En el año anterior, 29 personas murieron intentando el cruce, mientras que cerca de 50.000 personas abordaron 795 embarcaciones en la travesía.

(Con información de AP y AFP)

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