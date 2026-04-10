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La entrada sur del Coliseo de Roma reabre con espacios renovados y hallazgos arqueológicos

Quienes visiten el anfiteatro podrán recorrer áreas mejoradas, descubrir nuevas perspectivas históricas y apreciar elementos recuperados durante las excavaciones recientes

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Coliseo Romano (Pexels)
La entrada sur del Coliseo de Roma reabre al público tras cuatro años de restauración, recuperando su escala y funcionalidad originales - (Pexels)

La restauración de la entrada sur del Coliseo de Roma concluyó tras cuatro años de trabajos, devolviendo al monumento su escala y funcionalidad originales. El proyecto otorgó una entrada renovada, espacios adecuados para los visitantes y aportó descubrimientos arqueológicos que refuerzan su valor histórico.

La restauración incluyó la recreación de una plaza semicircular, la renovación del pavimento en travertino y la incorporación de elementos inspirados en el diseño antiguo. Además, arqueólogos hallaron monedas, estatuas, huesos de animales y joyas de oro. Estos trabajos permiten a los visitantes comprender mejor el valor arquitectónico y cultural del monumento.

A lo largo de los siglos, la entrada sur del Coliseo de Roma sufrió profundas transformaciones. La estructura original, con arcadas pavimentadas en travertino y columnas de mármol, superaba los 49 metros de altura. Sin embargo, ya en el siglo VII, un derrumbe parcial por la inestabilidad del suelo y los terremotos marcó el principio de su deterioro.

Arqueólogos descubren monedas, estatuas, huesos de animales y joyas de oro durante las excavaciones recientes en el Coliseo de Roma - EFE/Toni Conde
Arqueólogos descubren monedas, estatuas, huesos de animales y joyas de oro durante las excavaciones recientes en el Coliseo de Roma - EFE/Toni Conde

El espacio se adaptó a usos distintos a los originales y llegó a ser utilizado como establo y corral. En el siglo XIX, se añadieron contrafuertes de ladrillo para evitar nuevos colapsos frente a la pérdida estructural.

Restauración arquitectónica de la entrada sur

El estudio Stefano Boeri Interiors estuvo a cargo del proyecto, devolviendo a la plaza semicircular su nivel original frente a la arena. Aunque no se reconstruyeron las antiguas arcadas monumentales, se restituyeron elementos como bloques cuadrados de mármol travertino, ubicados donde anteriormente había columnas, para que los visitantes puedan sentarse.

El nuevo pavimento, realizado en travertino procedente de las canteras de Tívoli, sigue los materiales utilizados en la antigüedad. También se instaló una escalera de acceso para completar la experiencia.

Coliseo Romano
El estudio Stefano Boeri Interiors dirige la obra, incorporando materiales originales como bloques de mármol travertino y escaleras de acceso para visitantes - (Freepik)

En el suelo, bajo cada arco, se marcaron números romanos que indicaban las secciones de los asientos originales, lo que ayuda a los visitantes actuales a entender la organización del espacio. Esta intervención resalta las dimensiones y la secuencia de los deambulatorios y arcos que caracterizaban la entrada sur.

Hallazgos arqueológicos recientes en el Coliseo

La restauración facilitó excavar las profundidades originales de la entrada sur, permitiendo el acceso a una sección íntegra de la plaza ubicada entre los arcos 65 y 71. Allí, pueden observarse los cimientos estructurales y parte del sistema hidráulico original del monumento.

Durante estas excavaciones, los arqueólogos descubrieron monedas, estatuas, huesos de animales y varias joyas de oro. Estos objetos proporcionan datos sobre la vida e historia del anfiteatro y enriquecen el conocimiento para investigadores y visitantes.

El estudio Stefano Boeri Interiors dirige la obra, incorporando materiales originales como bloques de mármol travertino y escaleras de acceso para visitantes - EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI/ Archivo
El estudio Stefano Boeri Interiors dirige la obra, incorporando materiales originales como bloques de mármol travertino y escaleras de acceso para visitantes - EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI/ Archivo

Nuevas conexiones y acceso para visitantes

El proyecto integró también soluciones modernas, con financiación obtenida parcialmente del desarrollo de una nueva línea de metro en Roma. La estación de esta línea se inaugurará en el subsuelo del Coliseo de Roma.

La finalización de la restauración coincide con la reciente apertura del Pasaje de Cómodo, un acceso subterráneo reactivado al público en octubre del año pasado. Concebido originalmente para que los emperadores alcanzaran la arena sin mezclarse con la multitud, este pasaje enriquece la experiencia de quienes visitan el monumento.

El resultado de la intervención permite recuperar la percepción del tamaño y la proporción originales del Coliseo, así como brindar una experiencia más cercana y completa a quienes recorren uno de los símbolos más reconocidos del patrimonio mundial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proyecto integra soluciones modernas financiadas en parte por la nueva línea de metro de Roma, cuya estación se situará bajo el Coliseo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restauración de la entrada sur del Coliseo invita a redescubrir la magnitud y la riqueza de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo antiguo. Cada nuevo rincón habilitado y cada hallazgo arqueológico permiten que historia y presente dialoguen, renovando el asombro de quienes cruzan sus arcos y se sumergen en siglos de memoria viva.

Con espacios renovados, accesos mejorados y la posibilidad de contemplar elementos originales y hallazgos recientes, la experiencia de recorrer el Coliseo se transforma en un viaje sensorial y reflexivo.

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