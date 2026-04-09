Trump afirmó que las fuerzas de EEUU permanecerán desplegadas en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente un “acuerdo real” (EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en torno a Irán permanecerán en la zona hasta que se cumpla plenamente un “acuerdo real”, en el marco de una tregua de dos semanas pactada entre ambos países y considerada frágil desde su inicio.

“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EEUU, junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El anuncio se produjo tras el entendimiento alcanzado el martes entre Washington y Teherán para establecer un alto el fuego de dos semanas. El acuerdo incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Irán aceptó restablecer el tránsito, aunque sostuvo que mantendrá “su dominio” sobre la ruta estratégica.

En paralelo, el gobierno iraní señaló, a través de un comunicado difundido por su prensa estatal, que Estados Unidos aceptó que Teherán conserve su programa de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, Trump afirmó que “no habrá armas nucleares” y reiteró que el estrecho de Ormuz “permanecerá abierto y seguro”.

El comunicado de Trump vía Truth Social

El mandatario estadounidense también advirtió en su comunicado sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento del acuerdo. “Comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”, sostuvo, aunque consideró ese escenario “muy improbable”. En otro tramo del mensaje, indicó que “mientras tanto, nuestro gran ejército se está reabasteciendo y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista”.

De cara a las negociaciones previstas para el viernes en Islamabad, con Pakistán como mediador, Trump afirmó que existe un conjunto limitado de condiciones aceptables para Washington. “Existe un único conjunto de ‘puntos’ significativos que resultan aceptables para los Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones”, escribió en otro comunicado publicado el miércoles por la tarde.

El mandatario precisó que cualquier negociación se desarrollará a puerta cerrada y desestimó la validez de “acuerdos, listas y cartas enviadas por personas que no tienen absolutamente nada que ver con la negociación entre Estados Unidos e Irán”.

Según trascendió, Irán presentó un plan de diez puntos para la negociación. La propuesta incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses desplegadas en la región, el levantamiento de todas las sanciones contra Teherán y la formalización de estos compromisos en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

El mandatario precisó que cualquier negociación se desarrollará a puerta cerrada y desestimó la validez de “acuerdos, listas y cartas enviadas por personas que no tienen absolutamente nada que ver con la negociación entre Estados Unidos e Irán” (REUTERS)

El acuerdo de tregua, condicionado a la reapertura del paso marítimo, establece un período de dos semanas para avanzar en un entendimiento más amplio que permita poner fin al conflicto. Durante ese lapso, ambas partes mantienen contactos indirectos con la mediación de Pakistán, mientras Estados Unidos sostiene su presencia militar en la región y Teherán reafirma sus condiciones para un acuerdo definitivo.

(Con información de AFP y EFE)