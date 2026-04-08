Más allá del mito: la verdad detrás del ranking de las picaduras más dolorosas del mundo

Pese a la intensidad del dolor provocado por medusas y otros animales, la recuperación suele ser posible gracias a tratamientos analgésicos potentes como la morfina, según expertos citados por la BBC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores que en las últimas décadas sometieron su propio cuerpo a experimentos extremos han transformado el mapa del dolor animal. La búsqueda para determinar cuál es la picadura más dolorosa del mundo enfrentó a expertos con especies tan diversas como la hormiga bala, la avispa guerrera y la medusa Irukandji, según reportó la cadena británica BBC.

Los registros de estos expertos permiten trazar una geografía del sufrimiento donde insectos terrestres y criaturas marinas compiten en grados de agonía y consecuencias fisiológicas, sin que la letalidad sea la medida principal.

A diferencia de la percepción popular, pocas sustancias naturales provocan un dolor equiparable al causado por estas especies. Según la cadena, el entomólogo Justin Schmidt —quien falleció en 2023 por complicaciones derivadas del Parkinson— llegó a catalogar personalmente 96 especies por intensidad de dolor a través de su propio índice Schmidt de Dolor por Picadura, con un sistema de cuatro niveles donde solo tres especies han recibido la máxima calificación.

El legado de Justin Schmidt: un índice del sufrimiento

El trabajo de Schmidt en Arizona constituyó la primera clasificación sistemática del dolor provocado por animales ponzoñosos. Su escala comienza con experiencias casi triviales —como la picadura de una abeja anthophorid— que describía como “casi placentera, como si un amante mordiera tu lóbulo de la oreja un poco fuerte”.

La hormiga bala (Paraponera clavata) destaca en el índice Schmidt por causar un dolor intenso y prolongado, descrito como 'caminar sobre carbones encendidos con un clavo clavado en el talón'.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el segundo nivel, el dolor se asemeja a “un hisopo empapado en salsa de habanero introducido en la nariz”, mientras que el tercero incluye especies cuya picadura es capaz de provocar gritos incoherentes, como la Dasymutilla klugii: “Explosiva y duradera, se siente como aceite hirviendo derramado en la mano”. Solo tres especies fueron clasificadas por Schmidt en el cuarto y último nivel: la hormiga bala, la avispa halcón tarántula y la avispa guerrera (Synoeca septentrionalis).

Acerca de la hormiga bala —presente en los bosques tropicales de América Central y del Sur y conocida como la hormiga de las 24 horas por la duración del dolor— afirmó: “Dolor puro, intenso y brillante. Como caminar sobre carbones encendidos con un clavo de siete centímetros clavado en el talón”.

La picadura de la avispa halcón tarántula, con amplia distribución, fue definida como de inicio súbito y muy intenso; el efecto desaparece en minutos, pero la sensación es de alta intensidad al momento de la picadura. En el caso de la avispa guerrera, su relato se reduce a una sola palabra: “Tortura. Sientes que estás encadenado en la corriente de un volcán activo”.

El canal Brave Wilderness y nuevas especies

Tras la muerte de Schmidt, el canal digital de referencia Brave Wilderness, conducido por el creador de contenidos y aventurero Coyote Peterson, se consolidó como la nueva referencia para audiencias multitudinarias, aunque sin la formación científica de su predecesor. Peterson se propuso recrear el índice Schmidt al recorrer el mundo y someterse a la picadura de 30 especies nuevas.

Entre sus hallazgos, postuló a la avispa gigante japonesa —llamada “avispa asesina” y notoria en la costa pacífica de Estados Unidos entre 2019 y 2024— como la picadura más intensa en el momento del impacto: “Fue como recibir un golpe en la cara de Mike Tyson. Perdí el sentido. Fue instantáneo y explosivo”, afirmó el creador de contenido.

Coyote Peterson y el canal Brave Wilderness recrearon la escala Schmidt, sumando nuevas especies como la avispa gigante japonesa y la avispa ejecutora (Vespa mandarinia) en la lista del dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, su experiencia más perturbadora la reservó para la avispa ejecutora (Polistes carnifex), nativa de América Central y del Sur. El dolor persistió 12 horas, pero enfatizó que lo más grave fue que “la necrosis de tejidos dejó una marca permanente en mi antebrazo. Esa picadura literalmente devoró mi carne. Todavía tengo la cicatriz, como de una quemadura de cigarro”.

Aunque aún no se conoce a fondo la composición del veneno de la avispa ejecutora, sus parientes suelen portar enzimas capaces de activar violentamente la respuesta inmune y destruir tejido, detalló la cadena británica.

El dolor causado por especies marinas

El mar alberga otros candidatos a causar los peores dolores. De acuerdo con el reportaje, la medusa caja australiana, considerada la más letal según registros médicos australianos de las últimas décadas, puede dejar “marcas en la piel como si se hubiera utilizado un látigo de múltiples colas” y genera dolor similar al aceite hirviendo. El gusano de fuego, que se defiende con espinas urticantes, causa una sensación “quemante” que puede durar horas.

Por su parte, el pez piedra —camuflado en fondos— provoca un dolor ardiente, hinchazón drástica y efectos residuales de entumecimiento que, según la Universidad de Florida, pueden durar semanas.

El dolor provocado por animales marinos es objeto de estudio por su singularidad y severidad. Las medusas disponen de un arsenal bioquímico altamente eficaz para la defensa y la caza. Según la experta en medusas Lisa-ann Gershwin, quien catalogó 14 de las 16 especies de medusa Irukandji en Australia, el efecto de su veneno desafía la percepción habitual de amenaza: la picadura inicial, en sí misma, puede pasar desapercibida.

El veneno de la medusa Irukandji puede causar el 'síndrome de Irukandji', con intensos calambres, síntomas neurológicos y una fuerte angustia psicológica en la víctima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas, sin embargo, se desarrollan unos 20 minutos después, caracterizados por fatiga, una sensación “como de martillos neumáticos en los riñones durante hasta 12 horas” y vómitos persistentes que pueden prolongarse hasta 24 horas.

Gershwin detalló que el síndrome de Irukandji se caracteriza por “oleadas de agonía corporal, calambres y espasmos que redefinen el concepto de dolor a cada minuto”. El síntoma más desconcertante tiene una dimensión psicológica: “Una certeza absoluta de que la muerte se acerca, al grado de que algunos pacientes han rogado a los médicos que pongan fin a su sufrimiento porque creen que no hay otra salida”.

El mecanismo sigue bajo investigación, pero, de acuerdo con la experta, el veneno contiene toxinas porinas que “perforan las membranas celulares, provocando muerte celular y un caos bioquímico”. Además, se sospecha que afecta los canales de sodio neuronal, lo que incrementa la liberación de adrenalina, noradrenalina y dopamina. En contraste con la intensidad del dolor, la recuperación suele ser total con un tratamiento basado en analgésicos potentes como la morfina.

Ni expertos como Peterson ni científicos como Gershwin consideran ético ni seguro experimentar deliberadamente con el veneno de las medusas Irukandji, porque algunas especies pueden provocar trastornos letales como hemorragias cerebrales y fallos cardíacos.

La única vía para dirimir cuál es la picadura más dolorosa sería confrontar a un sobreviviente del Síndrome de Irukandji con los insectos del nivel 4 de Schmidt, indicó la BBC. Pero, hasta ahora, ningún voluntario ha aceptado ese desafío.