JD Vance advirtió a Irán que la tregua es frágil y que debe negociar “de buena fe”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronunció un discurso en Budapest donde advirtió a Irán que negocie "de buena fe" y criticó a los líderes europeos por su rol en el conflicto ucraniano. (REUTERS/Jonathan Ernst/Pool)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió el miércoles a Irán que negocie “de buena fe” para alcanzar un acuerdo duradero o enfrentará las consecuencias, horas después de que Washington y Teherán acordaran una tregua de dos semanas que ambas partes describieron como frágil.

“Si los iraníes están dispuestos a trabajar con nosotros de buena fe, creo que podemos alcanzar un acuerdo”, dijo Vance durante una visita a Budapest. Pero advirtió que si Irán no se sienta a negociar, “van a descubrir que el presidente de Estados Unidos no es alguien con quien jugar. Está impaciente. Está impaciente para avanzar.”

Vance subrayó que Trump ha demostrado que Estados Unidos mantiene “una clara ventaja militar, diplomática y, quizás lo más importante, un extraordinario apalancamiento económico” sobre Teherán. Y lanzó una advertencia directa: “Si van a mentir, si van a hacer trampa, si intentan impedir incluso la frágil tregua que hemos establecido, no van a estar contentos.”

El vicepresidente habló poco después de que Trump anunciara el alto el fuego antes de que venciera su propio plazo, tras haber advertido el martes que “toda una civilización morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo. Irán, por su parte, advirtió que la guerra no ha terminado hasta que se negocien los términos formales, y continuó lanzando misiles contra Kuwait y Emiratos Árabes Unidos horas después del anuncio de la tregua.

La fragilidad del acuerdo quedó en evidencia en las propias declaraciones de Vance, quien insistió en que la negociación que se avecina será determinante. Los puntos centrales del conflicto —el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y sus aliados regionales— siguen sin resolverse. Las exigencias de Teherán, que incluyen la retirada de fuerzas estadounidenses de la región, el levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados, probablemente resulten inaceptables para Washington.

Críticas a Europa por la guerra en Ucrania

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, comparten escenario en Budapest en un acto de amistad bilateral, en el marco de la visita del funcionario estadounidense para apoyar al líder nacionalista antes de las elecciones del domingo. (REUTERS/Jonathan Ernst/Pool)

Desde Budapest, donde llegó para apoyar al primer ministro ultraderechista Viktor Orbán antes de las elecciones parlamentarias del domingo, Vance también se refirió al conflicto en Ucrania y criticó a los líderes europeos por no hacer lo suficiente para poner fin a la guerra. “Nos ha decepcionado mucha dirigencia política en Europa porque no parecen particularmente interesados en resolver este conflicto”, afirmó.

Vance describió el conflicto ucraniano como “la guerra más difícil de resolver” y señaló que las posiciones de Rusia y Ucrania “se han ido acercando” con el tiempo, aunque reconoció que aún no se ha logrado un avance definitivo. Elogió a Orbán como el líder “más útil” en los esfuerzos de mediación, por haber alentado a Washington a comprender las perspectivas de ambas partes. Orbán ha mantenido lazos estrechos con Moscú pese a la invasión, distanciándose de la mayoría de los líderes de la Unión Europea.

Ucrania, por su parte, llamó el miércoles a Estados Unidos a presionar a Rusia para que ponga fin a su invasión, señalando que el acuerdo de alto el fuego con Irán demostraba el éxito de la “decisión” estadounidense.