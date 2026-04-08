Entre playas vírgenes, tradiciones ancestrales y arrecifes intactos: así es Tokelau, el secreto mejor guardado de Oceanía

Tokelau, un exclusivo archipiélago del Pacífico, cuenta con solo 1.500 habitantes y acceso únicamente por barco (Wikimedia Commons)

En el corazón del océano Pacífico, Tokelau emerge como uno de los destinos más remotos del planeta. Formado por tres pequeños atolones —Atafu, Nukunonu y Fakaofo—, este territorio dependiente de Nueva Zelanda está situado a más de 500 kilómetros al norte de Samoa y solo es accesible por vía marítima. La ausencia de aeropuertos y la irregularidad de los servicios de barco hacen que el viaje esté reservado para quienes buscan experiencias fuera de lo común.

Tokelau cuenta con una superficie terrestre de apenas 12 km² y una población que ronda los mil 500 habitantes. Su aislamiento geográfico y la escasez de turismo han permitido que se mantengan las tradiciones, la hospitalidad comunitaria y un entorno natural bien conservado. Llegar a Tokelau implica una planificación meticulosa: el único punto de partida es Samoa, desde donde parte un barco de pasajeros que tarda entre 24 y 36 horas en arribar a destino.

Los viajes no son diarios, lo que limita la llegada de visitantes y refuerza el carácter especial del destino. El gobierno de Nueva Zelanda, responsable de la administración, recomienda a los viajeros consultar con antelación las fechas de los servicios marítimos y respetar las medidas sanitarias y de sostenibilidad vigentes.

La historia y cultura de Tokelau

La historia de Tokelau se remonta a siglos de navegación polinesia, cuando los primeros pobladores establecieron rutas de intercambio y parentesco con otras islas del Pacífico. Durante el siglo XIX, el archipiélago fue un protectorado británico y, posteriormente, quedó bajo la administración de Nueva Zelanda, estatus que mantiene hasta la fecha, según documenta el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda.

Tokelau depende en más de un 90% de energías renovables, principalmente energía solar, consolidándose como referente de sostenibilidad en el Pacífico (Wikimedia Commons)

La vida cotidiana en Tokelau gira en torno a la pesca artesanal, la recolección de cocos y la práctica de danzas tradicionales, actividades transmitidas de generación en generación. La ausencia de contaminación industrial y el uso casi exclusivo de energía solar han convertido al territorio en un referente regional de sostenibilidad ante el cambio climático. De acuerdo con datos del PNUD, "Tokelau cubre más del 90% de su demanda energética con fuentes renovables“.

La educación y la salud se gestionan en colaboración con Nueva Zelanda, que provee recursos y capacitación para garantizar el bienestar de la población. Las escuelas locales enseñan tanto la lengua tokelauana como el inglés, y los servicios médicos cuentan con centros de atención primaria y sistemas de evacuación en casos de emergencia.

De acuerdo con la Enciclopedia Británica y el portal estadístico alemán Statista, Tokelau es uno de los territorios con menor densidad de población y menor tráfico aéreo del mundo, además de figurar entre los países con mayor proporción de uso de energías renovables. Un portavoz del Consejo de Tokelau, citado por la agencia pública de Nueva Zelanda RNZ News, destacó: "El aislamiento ha sido clave para preservar nuestra cultura y nuestro entorno natural“.

Playas y sostenibilidad

En Tokelau, el visitante se encuentra con playas de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes de coral llenos de vida marina. Las lagunas protegidas invitan a practicar snorkel y buceo, mientras que la pesca y la recolección de cocos forman parte de las actividades diarias que los habitantes comparten con los viajeros.

La infraestructura turística es limitada: predominan los alojamientos familiares y pequeños hospedajes gestionados localmente, favoreciendo el contacto directo con las costumbres de la comunidad.

Para visitar Tokelau, los viajeros deben planificar meticulosamente, coordinar el viaje en barco desde Samoa y llevar efectivo por la ausencia de servicios bancarios (Wikimedia Commons)

El turismo, aunque incipiente, sigue parámetros estrictos de sostenibilidad. El Consejo de Tokelau regula el número de visitantes y promueve el respeto por las tradiciones y el medio ambiente. Las actividades permitidas incluyen caminatas, pesca artesanal, observación de aves marinas y talleres de artesanía local.

La vida en los atolones depende en gran medida del mar y de los recursos que provee. La pesca responsable y la protección de los arrecifes forman parte de la agenda diaria, mientras que las celebraciones tradicionales y las reuniones comunitarias refuerzan el sentido de identidad compartida. Un residente local, entrevistado por The Guardian, resumió la tranquilidad de la isla: "Aquí no hay automóviles, ni carreteras, ni bullicio urbano“.

Cómo prepararse para visitarla

Viajar requiere logística poco habitual: los visitantes deben coordinar su llegada a Samoa y reservar con antelación el pasaje en barco, ya que las plazas son limitadas y las frecuencias, reducidas. Es recomendable consultar con la Oficina de Turismo de Nueva Zelanda y el propio Consejo de Tokelau para conocer fechas y requisitos actualizados.

El alojamiento, a cargo de familias del lugar, facilita la integración en la vida de la isla. Los visitantes deben tener en cuenta que no existen bancos, cajeros automáticos ni redes de telefonía móvil convencionales, por lo que es fundamental llevar efectivo y prever las necesidades básicas.