Mundo

Entre playas vírgenes, tradiciones ancestrales y arrecifes intactos: así es Tokelau, el secreto mejor guardado de Oceanía

Accesible solo por barco y sin tráfico urbano, preserva su cultura polinesia y entornos naturales gracias al aislamiento, la hospitalidad familiar y un modelo de sostenibilidad reconocido internacionalmente

Guardar
Tokelau, un exclusivo archipiélago del Pacífico, cuenta con solo 1.500 habitantes y acceso únicamente por barco (Wikimedia Commons)
Tokelau, un exclusivo archipiélago del Pacífico, cuenta con solo 1.500 habitantes y acceso únicamente por barco (Wikimedia Commons)

En el corazón del océano Pacífico, Tokelau emerge como uno de los destinos más remotos del planeta. Formado por tres pequeños atolones —Atafu, Nukunonu y Fakaofo—, este territorio dependiente de Nueva Zelanda está situado a más de 500 kilómetros al norte de Samoa y solo es accesible por vía marítima. La ausencia de aeropuertos y la irregularidad de los servicios de barco hacen que el viaje esté reservado para quienes buscan experiencias fuera de lo común.

Tokelau cuenta con una superficie terrestre de apenas 12 km² y una población que ronda los mil 500 habitantes. Su aislamiento geográfico y la escasez de turismo han permitido que se mantengan las tradiciones, la hospitalidad comunitaria y un entorno natural bien conservado. Llegar a Tokelau implica una planificación meticulosa: el único punto de partida es Samoa, desde donde parte un barco de pasajeros que tarda entre 24 y 36 horas en arribar a destino.

Los viajes no son diarios, lo que limita la llegada de visitantes y refuerza el carácter especial del destino. El gobierno de Nueva Zelanda, responsable de la administración, recomienda a los viajeros consultar con antelación las fechas de los servicios marítimos y respetar las medidas sanitarias y de sostenibilidad vigentes.

La historia y cultura de Tokelau

La historia de Tokelau se remonta a siglos de navegación polinesia, cuando los primeros pobladores establecieron rutas de intercambio y parentesco con otras islas del Pacífico. Durante el siglo XIX, el archipiélago fue un protectorado británico y, posteriormente, quedó bajo la administración de Nueva Zelanda, estatus que mantiene hasta la fecha, según documenta el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda.

Tokelau depende en más de un 90% de energías renovables, principalmente energía solar, consolidándose como referente de sostenibilidad en el Pacífico (Wikimedia Commons)
Tokelau depende en más de un 90% de energías renovables, principalmente energía solar, consolidándose como referente de sostenibilidad en el Pacífico (Wikimedia Commons)

La vida cotidiana en Tokelau gira en torno a la pesca artesanal, la recolección de cocos y la práctica de danzas tradicionales, actividades transmitidas de generación en generación. La ausencia de contaminación industrial y el uso casi exclusivo de energía solar han convertido al territorio en un referente regional de sostenibilidad ante el cambio climático. De acuerdo con datos del PNUD, "Tokelau cubre más del 90% de su demanda energética con fuentes renovables“.

La educación y la salud se gestionan en colaboración con Nueva Zelanda, que provee recursos y capacitación para garantizar el bienestar de la población. Las escuelas locales enseñan tanto la lengua tokelauana como el inglés, y los servicios médicos cuentan con centros de atención primaria y sistemas de evacuación en casos de emergencia.

De acuerdo con la Enciclopedia Británica y el portal estadístico alemán Statista, Tokelau es uno de los territorios con menor densidad de población y menor tráfico aéreo del mundo, además de figurar entre los países con mayor proporción de uso de energías renovables. Un portavoz del Consejo de Tokelau, citado por la agencia pública de Nueva Zelanda RNZ News, destacó: "El aislamiento ha sido clave para preservar nuestra cultura y nuestro entorno natural“.

Playas y sostenibilidad

En Tokelau, el visitante se encuentra con playas de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes de coral llenos de vida marina. Las lagunas protegidas invitan a practicar snorkel y buceo, mientras que la pesca y la recolección de cocos forman parte de las actividades diarias que los habitantes comparten con los viajeros.

La infraestructura turística es limitada: predominan los alojamientos familiares y pequeños hospedajes gestionados localmente, favoreciendo el contacto directo con las costumbres de la comunidad.

Para visitar Tokelau, los viajeros deben planificar meticulosamente, coordinar el viaje en barco desde Samoa y llevar efectivo por la ausencia de servicios bancarios (Wikimedia Commons)
Para visitar Tokelau, los viajeros deben planificar meticulosamente, coordinar el viaje en barco desde Samoa y llevar efectivo por la ausencia de servicios bancarios (Wikimedia Commons)

El turismo, aunque incipiente, sigue parámetros estrictos de sostenibilidad. El Consejo de Tokelau regula el número de visitantes y promueve el respeto por las tradiciones y el medio ambiente. Las actividades permitidas incluyen caminatas, pesca artesanal, observación de aves marinas y talleres de artesanía local.

La vida en los atolones depende en gran medida del mar y de los recursos que provee. La pesca responsable y la protección de los arrecifes forman parte de la agenda diaria, mientras que las celebraciones tradicionales y las reuniones comunitarias refuerzan el sentido de identidad compartida. Un residente local, entrevistado por The Guardian, resumió la tranquilidad de la isla: "Aquí no hay automóviles, ni carreteras, ni bullicio urbano“.

Cómo prepararse para visitarla

Viajar requiere logística poco habitual: los visitantes deben coordinar su llegada a Samoa y reservar con antelación el pasaje en barco, ya que las plazas son limitadas y las frecuencias, reducidas. Es recomendable consultar con la Oficina de Turismo de Nueva Zelanda y el propio Consejo de Tokelau para conocer fechas y requisitos actualizados.

El alojamiento, a cargo de familias del lugar, facilita la integración en la vida de la isla. Los visitantes deben tener en cuenta que no existen bancos, cajeros automáticos ni redes de telefonía móvil convencionales, por lo que es fundamental llevar efectivo y prever las necesidades básicas.

Temas Relacionados

TokelauNueva ZelandaCultura PolinesiaTurismoNewsroom BUE

Últimas Noticias

EN VIVO: El Pentágono brindará una rueda de prensa tras el anuncio del alto al fuego en Medio Oriente

El Departamento de Guerra informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, ofrecerán hablarán con periodistas a las 8 de la mañana, hora de Washington, para brindar detalles sobre la Operación Furia Épica

EN VIVO: El Pentágono brindará una rueda de prensa tras el anuncio del alto al fuego en Medio Oriente

El régimen de Corea del Norte disparó varios misiles balísticos hacia el mar en su segundo lanzamiento en dos días

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que los proyectiles despegaron desde la zona costera de Wonsan, en el este de Pyongyang, y recorrieron aproximadamente 240 kilómetros cada uno en dirección a aguas orientales del país

El régimen de Corea del Norte disparó varios misiles balísticos hacia el mar en su segundo lanzamiento en dos días

Donald Trump afirmó que Estados Unidos “ayudará con la acumulación de tráfico” en el estrecho de Ormuz

“Irán podrá comenzar el proceso de reconstrucción. Estaremos abasteciendo con suministros de todo tipo y simplemente ‘permaneceremos cerca’ para asegurarnos de que todo salga bien”, afirmó el mandatario en su primer comunicado publicado en Truth Social tras anunciar la tregua con Teherán

Donald Trump afirmó que Estados Unidos “ayudará con la acumulación de tráfico” en el estrecho de Ormuz

El secretario general de la OTAN se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca tras el inicio del alto el fuego entre EEUU e Irán

Mark Rutte buscará recomponer la relación con el líder republicano, quien calificó de “cobardes” a los socios de la Alianza Atlántica por limitar el acceso de las fuerzas estadounidenses a bases en sus territorios y por negarse a liderar esfuerzos para abrir el estrecho de Ormuz

El secretario general de la OTAN se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca tras el inicio del alto el fuego entre EEUU e Irán

Rubio celebró la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada por la milicia Kataib Hezbollah en Bagdad

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el secretario de Estado de EEUU agradeció al Departamento de Guerra y al Consejo Supremo Judicial iraquí por “ayudar asegurar la liberación” de la reportera

Rubio celebró la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada por la milicia Kataib Hezbollah en Bagdad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
7 trucos que no fallan para secar la ropa en casa cuando llueve y hay humedad

7 trucos que no fallan para secar la ropa en casa cuando llueve y hay humedad

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Pedro Sánchez anuncia un viaje a China de cinco días con “una agenda de alto nivel”: Pekín resalta que España “es un importante socio”

El ex director general de Logirail asegura que Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, no iba a trabajar porque su oficina no era “adecuada”: “Estaba en una escalera”

Alfredo Adame expone su experiencia con Alberto del Río en La Granja VIP tras detención por violencia familiar

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El secretario general de la OMI saluda la tregua en Irán y pide un paso seguro por Ormuz

El español Mikel Landa, sin fracturas por la caída, se retira de la Itzulia

Los bálticos saludan el alto el fuego temporal con Irán y llaman a la reapertura de Ormuz

En Inglaterra se preguntan si David Raya es el mejor portero del mundo

El Gobierno insiste al PP en que condene "por fin" la guerra en Irán, tras el alto el fuego, y la invasión de Líbano

ENTRETENIMIENTO

¿Batman o Spider-Man? El divertido duelo entre Zendaya y Robert Pattinson en París que causó furor

¿Batman o Spider-Man? El divertido duelo entre Zendaya y Robert Pattinson en París que causó furor

Una incógnita y una clave oculta alimentan rumores de un tour de los Rolling Stones por Sudamérica

¿Margot Robbie es la nueva musa de Tim Burton? Qué se sabe sobre la remake que promete revolucionar la ciencia ficción

Un exagente de la CIA reveló qué escenas de “Misión Imposible” son realmente creíbles y cuáles no

El prestigioso director de Hollywood que promete utilizar “un montón de IA” en sus próximas películas: “Es un tiempo extraño para estar haciendo cine”